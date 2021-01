Bil försökte köra på man i centrala Eskilstuna

– Bilen körde in i en port till en fastighet i syfte att köra på en person, vilket misslyckades, säger Peter Ström, vakthavande befäl på polisen.

Ingen kom till skada och det pågår just nu en stor polisinsats för att fånga in gärningsmännen. Flera personer har tagits in till förhör. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning.

– Vi kan inte säga mer i nuläget, men händelsen klassas som försök till mord, säger Peter Ström.