Bilbrand i Södertälje kopplas till mord

– Platsen är avspärrad och våra kriminaltekniker genomför en teknisk undersökning. Förhoppningsvis kommer vi att kunna säkra vissa tekniska spår, säger Ola Österling, presstalesperson vid polisen.

På vilket sätt är bilen intressant i det här ärendet?

– Vi sätter den i samband med förundersökningen.

Det var under under tisdagseftermiddagen som en man hittades skottskadad i en bil i Ronna i Södertälje. Mannen fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde under kvällen en förundersökning om mord.

Flera personer hämtades under kvällen in till förhör. Ingen är ännu gripen i ärendet.

Enligt medieuppgifter ska den skjutne mannen ha haft gängkopplingar, men det är inget som polisen vill bekräfta.

– Mannen håller på att kartläggas. Det vi får fram i kartläggningen är inte något som vi offentliggör, med hänvisning till förundersökningssekretessen, säger Ola Österling.