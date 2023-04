Billström: PKK orsaken till Turkiets nej till svenskt Natomedlemskap

Medan Finlands flagga hissats framför Natohögkvarteret i Bryssel har svenskarna undrat varför Sverige inte släpps in i alliansen. Är det för att president Erdogan behöver Sverige som ett slagträ i den pågående turkiska valrörelsen? Handlar det egentligen om amerikanska F-16 plan? Eller har regeringen haft fel taktik?

– Låt mig vara ärlig, säger utrikesminister Tobias Billström från fåtöljen i Arvfurstens palats.

Det är Sveriges stora problem med den terrorstämplade organisationen PKK som enligt honom är huvudorsaken till att Turkiet håller dörren stängd.

– PKK:s aktiviteter på vårt territorium är omfattande. Det pågår ett omfattande arbete att samla in pengar och finansiera terrorverksamhet som är riktad mot en annan stat – Turkiet, säger Billström.

Enligt den överenskommelse som slöts med Turkiet vid Natomötet i Madrid i fjol har Sverige lovat att förhindra aktiviteter från PKK. Sedan dess har svenska myndigheter trappat upp arbetet mot de miljöerna.

Turkiets utrikesminister Mevlut Cavusoglu skakar hand med dåvarande statsminister Magdalena Andersson i juni 2022. Foto: Bernat Armangue/AP

– I och med att polisen har ägnat resurser och kartläggningsarbete står det klart att det här är ett mycket större problem än vad vi tidigare har trott, säger han.

– Finland kom med snabbare eftersom de inte har de här problemen.

Sveriges chefsförhandlare i Natoprocessen, Oscar Stenström, har tidigare antytt att det även kan finnas kopplingar mellan PKK:s aktiviteter och grov organiserad brottslighet i Sverige. Nu säger Tobias Billström att det förhåller sig just så.

– De här grupperna har tydliga förgreningar in i gängbrottsligheten. PKK opererar med svenskt territorium som bas för att dra in pengar via beskyddarverksamhet, narkotikaförsäljning och via en mängd saker som skadar det svenska samhället. Terrorverksamheten riktas inte mot den svenska staten utan mot en annan stat, och det gör det inte mindre allvarligt.

Samtidigt pågår en diskussion i Sverige om Turkiets agerande när det gäller de svenska gängkriminella som tros uppehålla sig i landet. Frågan om vad regeringen gör för att sätta press på Ankara hänvisar Billström till justitieministern.

Utrikesminister Tobias Billström har precis kommit tillbaka från Arlanda där han tagit emot den svenska ambassadpersonalen som evakuerats från Sudan. En svår och farlig operation, som slutade lyckligt. Men när det gäller regeringens högst prioriterade mål – att ta Sverige in i Nato – är frågetecknen flera. Foto: Roger Turesson

Kopplingarna mellan gängbrottsligheten i Sverige och terrorismen i Turkiet innebär att vi delar ett gemensamt intresse, säger Billström.

– Vi har att vinna på utbytet med turkiska myndigheter när det gäller information och spaning mot organiserad brottslighet. Men vi har också en skyldighet gentemot Turkiet att komma till rätta med de här problemen.

Regeringen hoppas att den skärpning av terrorlagstiftningen som träder i kraft den 1 juni i år ska fungera som en murbräcka. Lagen är viktig för Turkiet, som under flera decennier plågats av terror. Många företrädare för turkiskt samhällsliv har mist livet i terrordåd, och det finns en utbredd oro i befolkningen för att drabbas, säger Billström.

– Det här är en fråga som vi måste ta på allvar. Det är inte bara något man håller fram för att vinna fördelar i en förhandling.

Turkiet har tagit fram en lista över personer som Ankara vill se utlämnade från Sverige. Flera har redan lämnats ut och enligt Tobias Billström kan fler vänta framöver, men understryker samtidigt att det är en fråga för domstolarna att ta ställning till.

Han är också tydlig med att Sverige har uppfyllt sin del av avtalet med Turkiet.

– Vi har visat i ord och gärning att vi står upp för våra åtaganden. Vi gör det vi har sagt att vi ska göra.

Nu inväntar regeringen resultatet i det turkiska president- och parlamentsvalet 14 maj, fram till dess finns inga inplanerade samtal med Sveriges chefsförhandlare.

President Erdogan. Foto: Turkish Presidency

Förutom Turkiet måste även Ungern godkänna Sveriges ansökan, något som skjutits upp flera gånger.

– Det är tämligen obegripligt. De ställde inte upp några särskilda krav när de beviljade oss invitee-status. Jag har i samtalen med min ungerska kollega inte kunnat tränga in i argumentationen. Jag förstår inte, vad är problemet?

Men målet är fortsatt att Sverige ska vara medlem senast vid Natotoppmötet i Vilnius i början av juli. Efter det turkiska valet ger sig Tobias Billström ut på en längre turné och besöker en rad tunga Natoländer. Syftet är att förmå dess regeringar att sätta ytterligare press på länderna som ännu inte har godkänt Sveriges ansökan.

– Det är huvuduppgiften för mig framöver. Jag kommer att jobba stenhårt. Varje timme som jag kan avvara kommer jag att lägga ner på det här projektet, säger han.

Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock. Foto: John MacDougall/FP

Sedan Billström blev utrikesminister i höstas har han odlat nära kontakter till sina utrikesministerkollegor, däribland Storbritanniens James Cleverly, som han bjudit till Gotland i sommar, och Tysklands Annalena Baerbock, liksom till de nordiska och baltiska kollegorna.

Och han tycker sig redan nu ha fått positiva signaler. Stödet från USA:s president Joe Biden väger tungt, liksom uttalanden från en rad europeiska allierade. Men kanske mest glädjande var uttalandet från den amerikanska försvarsministern Lloyd Austin som besökte Sverige i förra veckan.

– Han var mycket tydlig med att han ser framför sig att Sverige blir medlemmar före Vilnius. Det är ett starkt ställningstagande.

Hur stor är chansen är att Sverige är med i Nato i Vilnius?

– Chanserna har ökat de sista veckorna, tycker jag. De är mycket goda och vi känner hoppfullhet.