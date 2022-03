Biologens bästa tips när pollensäsongen tar fart

Kalla nätter gör att blomningen av till exempel björk och sälg bromsas en aning och de förväntas inte blomma förrän i april eller maj. Men i och med att temperaturen på dagtid nu börjar stiga tar blomningen av al och hassel fart.

Gråalen som det finns mycket av uppe i norra Sverige och hasseln kan blomma så tidigt som i december eller januari månad och låga halter kan redan då spridas i luften.

– Folk brukar haja till för att träden blommar trots att det är kala kvistar. De träden blommar på bar kvist innan löven kommer och behöver inte hjälp av insekter för att pollineras utan pollen sprids med vinden, säger Agneta Ekebom, biolog och intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Vindpollineringen är inte lika precis som pollineringen med hjälp av insekternas hjälp och det behövs därför stora mängder i luften för att pollenkornen ska träffa rätt. Stora halter pollen i luften är det som gör att allergiker blir påverkade.

Klibbalen har börjat blomma. Foto: Mikael Gustafsson/N/TT

Blomningen brukar följa en tvåårscykel och på grund av en väldigt kraftig al- och björkblomning i fjol väntas en lite lindrigare säsong i år. Men trots det finns det under en period nu stor risk för höga halter av alpollen främst i nordöstra Götaland, östra Svealand samt längs södra Norrlandskusten.

– Folk kommer kunna reagera på och känna av dessa höga nivåer av alpollen från klibbalen och även hasselpollen den närmaste tiden, säger Agneta Ekebom, pollenexpert vid Naturhistoriska riksmuseet.

Det är svårt att undvika pollen eftersom det finns ute i luften överallt omkring oss men Agneta Ekebom har några tips till pollenallergiker: följ pollenprognosen och medicinera utifrån den.

– Det är även viktigt att försöka se till att inte dra in pollen in i sitt hem. Det är bra att hålla fönster stängda hemma, byta kläder när man kommer hem efter att ha varit ute och tvätta håret innan man går och lägger sig så man inte andas in pollen under hela natten. Man får inte heller glömma att husdjur kan dra in mycket pollen så det måste man vara vaksam på.

Fakta. Pollensäsongen En av fyra svenskar lider av pollenallergi med besvär från ögon och luftvägar. Det är vanligast att man är allergisk mot björk- och gräspollen. Pollensäsongen kan delas in i tre perioder; våren då lövträden blommar, därefter sommaren med gräspollen och slutligen sensommaren/hösten som är säsong för gråbo. Trädpollen Björkpollenallergi är en av de vanligaste allergierna i Sverige. Säsongen är kort och intensiv, men många får också besvär av pollen från al och hassel som blommar tidigare än björken. I södra Sverige kan allergin starta tidigt på våren, ibland så tidigt som i januari eller februari. Störst andel trädpollen finns också i landets södra delar. Gräspollen De flesta grässorter blommar under högsommaren och släpper pollen i måttliga eller höga halter. Högst halter är det under varma, torra dagar med svag vind. Om du reagerar på en typ av gräspollen är du oftast känslig mot flera. I värsta fall kan du ha allergisymptom från april till oktober. För de flesta är besvären som störst under högsommaren. Då är pollenhalten från gräs vanligen som högst. Gråbopollen Gråbo blommar lite senare än gräsen och allergibesvären brukar komma under juli-september. Gråbo växer i hela landet förutom i de inre delarna av norra Norrland. Även kryddväxter som basilika och oregano hör till samma växtfamilj, så har du gråboallergi kan du få allergisymptom om du äter mat som är smaksatt med dessa kryddor. Källa: pollenkoll.se Visa mer

Värmerekord rivstartade pollensäsongen i Stockholm 2020