Biståndet ställs om – Ukraina blir största mottagare

Fakta. Svenskt bistånd

Det svenska biståndet har under många år styrts av det så kallade enprocentsmålet. Det innebär att en procent av bruttonationalinkomsten, BNI, avsätts till bistånd.

FN rekommenderar att 0,7 procent av BNI ska avsättas till bistånd. Sverige är tillsammans med Norge och Luxemburg de länder som har världens högsta statsfinansierade bistånd, samtliga ligger kring en procent av BNI.

Den nya regeringen har aviserat att enprocentsmålet inte längre ska gälla. Istället sätts en fast biståndsram över tre år som frikopplas från BNI.

Under de kommande tre åren är biståndsbudgeten 56 miljarder kronor per år. Under 2022 beräknas biståndsbudgeten uppgå till 57,4 miljarder kronor.