Boende i Höganäs efter explosionen: ”Förvånad att det händer här”

Det ligger ett storpack blöjor under sovrumsfönstret i Ahmed Al-Sheikhs tvårummare i Långarödsområdet utanför centrala Höganäs. Förpackningen är täckt av ett tjockt lager krossat glas. Intill fönstret står ettårige sonen Mohammeds spjälsäng.

– Just i natt somnade han bredvid sin mamma på madrassen här. Det var bara ren tur att glaset inte nådde in dit, säger Ahmed Al-Sheikhs och pekar längre in i rummet.

Ljudet av krossat glas är det dominerande intrycket i det lilla bostadsområdet denna molniga marsförmiddag. Knaster under skosulorna när polisen går runt och knackar dörr i trapphusen. Ett högt klirrande när saneringsarbetarna med reflexgula jackor sopar upp i förödelsen.

Porten där detonationen inträffade under natten är totalförstörd. Innanför dörren har ett halvmeter djupt hål slagits upp i golvet. Utanför ligger kakelplattor som rämnat från fasaden huller om buller. Ett sextiotal fönster i fastigheten är helt utblåsta. Vita persienner på sniskan fladdrar fritt i den kyliga vinden.

Hyresfastigheten som drabbades av detonationen. Foto: Anders Hansson

De tre hyresfastigheterna ligger i ett u runt en gräsplätt – på andra sidan en skola där eleverna just har tagit rast.

I huset mitt emot entrén där detonationen inträffade, krossades fönster på både första, andra och tredje våning av tryckvågen.

76-årige Peter Dessezar kikar ut från en öppen glugg högst upp i huset.

– Jag låg och läste på surfplattan när det small till. Jag for upp ur sängen och surfplattan trillade i golvet. Sedan var det bara glas överallt, jag skar sönder fötterna men tog mig ändå ut. Man ville ju se vad det var som hade hänt.

Ett halvt dygn efter händelsen väntar Peter Dessezar på att hans partner ska komma hem. Hon fick en chock av den kraftiga smällen och har varit på sjukhus i några timmar.

– Ja, jag är faktiskt förvånad över att detta händer just här, i ett lugnt och stilla bostadskvarter. Jag har bott här i 25 år och det har alltid varit trevligt. Men jag är inte så jävla rädd av mig, en sån här händelse låter jag mig inte påverkas av, säger han.

På gräsmattan mellan husen står Höganäs kommunpolis Helen Alexandersson och svarar på frågor från allmänhet och press. Hon kan nästan inte dölja sin förvåning. Explosioner av den här kalibern må ha blivit vanligare i storstadsområdena, men Höganäs har hittills varit förskonat.

Kommunpolis Helen Alexandersson vädjar om allmänhetens hjälp. Foto: Anders Hansson

– Det måste ha varit en enormt kraftig smäll, det går nästan inte att föreställa sig. Det viktiga nu är att vi får in iakttagelser från natten. Folk som har hört eller sett något, allt är intressant för oss, säger hon.

Flera vittnen ska ha hört en bil rivstarta och lämna området i hög fart i samband med sprängdådet.

– Det är naturligtvis väldigt intressant för oss även om vi inte vill binda oss vid ett enda spår, säger Helen Alexandersson.

Exakt vad det är som har detonerat har polisen i nuläget ingen information om. Under tisdagsförmiddagen inleddes en underrättelsekartläggning, bland annat genom dörrknackning i de drabbade husen. Den tekniska undersökningen, genomförd av polisens nationella bombskydd och specialsökhund, var klar strax efter elva.

Kort därefter hävdes avspärrningsbanden och en del av de boende som tidigare inte kunnat återvända till sina lägenheter fick komma in.

Ahmed Al- Sheikhs med sonen Mohammed, 1 år, kommer att bo hos Ahmeds föräldrar under en period. Foto: Anders Hansson

Flera familjer evakuerades redan på natten till Kullagymnasiet och senare till samlingslokalen Tivolihuset. Det kommunala bostadsbolaget Höganäshem ska nu ordna tillfälligt boende till de som inte kan återvända till sina bostäder.

Enligt polisens uppgifter kom ingen människa till skada - men många är chockade.

Ahmed Al-Sheikh, som först trodde att det bara var grannens ugn som exploderat, vet inte om han vill använda familjens sovrum mer.

– Vågar man det efter att något sådant här har hänt? Jag tror att vi bor hos mina föräldrar ett tag nu.

