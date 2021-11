Bolund: ”Hela förtroendet för Parisavtalet står på spel”

Nästa vecka är det dags för ländernas miljöministrar att resa till klimatmötet i Glasgow för att försöka lösa de frågor som tjänstemännen inte lyckas baxa i mål nu under den första veckan. För miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) blir det första gången han representerar Sverige som delegationsledare och förhandlare i ett sådant här stort klimatsammanhang.

Klimatpolitiska rådet har flera gånger påpekat att klimatpolitiken måste genomsyra all politik och finnas med i alla budgetposter. Varför är det då inte finansminister Magdalena Andersson (S) som åker till Glasgow i stället för dig? Det vore väl ett sätt att visa att Sverige lyfter klimatfrågan en nivå högre?

– Det är en relevant fråga. Det är viktigt att se att ekonomi, budget och finansfrågor och miljö- och klimatfrågor hänger ihop tätare och tätare för varje sekund som går, säger Per Bolund.

– Men som miljö- och klimatminister ser jag ju inte att det skulle vara att lyfta upp frågan en nivå. Vi har ett klimatkollegium där alla ministrar som har en tung position när det gäller klimatfrågorna sitter tillsammans och analyserar situationen och kommer med förslag. Där är Magdalena Andersson med, tillägger han.

Om hela världen hade finansierat som Sverige gör per capita så hade vi nått målet på 100 miljarder för länge sedan. Men nu är vi inte där

Men har du föreslagit att hon skulle kunna följa med till COP 26?

– Nej, jag tycker det är ganska bra att vi har en fördelning av uppgifter inom regeringen, och det här är min uppgift som jag tar på största allvar, säger Per Bolund.

En av de allra viktigaste frågorna som måste lösas under det här klimatmötet är enligt Per Bolund hur rika länder ska hjälpa de fattigare att utvecklas och öka sitt välstånd utan att använda fossila bränslen på samma sätt som de rika länderna har gjort genom historien – och fortfarande gör. Under klimatmötet i Köpenhamn 2009 bestämdes att de rika länderna skulle skapa en fond för klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år 2020–2025. Men det har hittills inte lyckats. Enligt den senaste bedömningen blir det inte möjligt att nå målet på 100 miljarder förrän 2023.

– Vi kommer att ligga på minus kan man säga. Om hela världen hade finansierat som Sverige gör per capita så hade vi nått målet på 100 miljarder för länge sedan. Men nu är vi inte där. Fram till 2023 kan vi nå upp till nivå 100 miljarder, 2024 kommer vi att ligga en bit över och 2025 kommer vi att ligga ännu högre, säger Per Bolund.

Jag kommer att åka med flyg, för jag får inte ihop min kalender och mina åtaganden på något annat sätt.

Vad betyder det för klimatarbetet?

– Jag skulle säga att det har haft väldigt stor negativ betydelse för klimatarbetet, att vi inte har levererat på det här löftet och att vi inte har haft en plan för hur det ska uppfyllas. Men nu ser jag det som ett stort steg framåt att det finns en plan och att världens länder har lovat, inte bara i ord, vilket har gjorts många gånger, utan även i handling, att vi faktiskt ska öka finansieringen.

Den andra avgörande frågan som sannolikt kommer att hamna i ministrarnas knän under nästa vecka är att slutföra Parisavtalets regelbok. Där är Artikel 6 en surdeg, som ska reglera handel med utsläppsminskningar. Ett av de länder som satt sig på tvären är Brasilien.

– Men det är en ny miljöminister i Brasilien nu, som har varit väldigt tydlig med att han ser ett stort värde i att komma överens och avsluta den här förhandlingen. Så jag tror det finns en klar möjligt att nå fram där, säger Per Bolund.

Men om det ändå inte lyckas?

– Det skulle vara extremt negativt. Jag skulle säga att det inte bara är 1,5-gradersmålet som står på spel då, utan hela förtroendet för Parisavtalet och det globala klimatarbetet.

Hur ska du själv resa till Glasgow?

– Jag kommer att åka med flyg, för jag får inte ihop min kalender och mina åtaganden på något annat sätt. Men det är för mig ett tecken på att vi alla fortfarande är delar av ett fossilberoende samhälle som inte har de lösningar på plats som krävs för att kunna resa med mindre klimatavtryck. I mitt framtida Europa kommer vi att kunna åka snabbtåg mellan både Stockholm och Glasgow och Barcelona och Aten.

