Bränder stoppar tåg längs Norra stambanan

– Det är ett tåg som med all säkerhet har antänt det här, säger Olle Björk som arbetar i ledningsstaben på brandstationen i Ljusdal.

De första larmen om markbränderna, som ännu inte är under kontroll, kom in vid 17-tiden på onsdagen. Styrkor från flera delar av Hälsingland har deltagit i släckningsarbetet och under kvällen sattes även två helikoptrar från MSB in för att bekämpa branden.

– De tvingades sluta med arbetet när mörkret inföll. Nu är de i gång igen och vi ska nu ha fyra helikoptrar till hjälp, säger Olle Björk vid klockan 04.

Räddningstjänsten har inte kunnat göra någon ny bedömning över hur stort arbete det är som brinner på torsdagsmorgonen. Sent på onsdagen uppskattades det brinna på ett 400 gånger 600 meter stort område, rapporterar Ljusdals-Posten.

– Vi är i full gång med arbetet på plats. Hur stor branden är till ytan är svårt att säga, men det är helt klart en allvarlig händelse, säger Olle Björk.

Tågtrafiken har stoppats på sträckan. Stationerna Ånge, Ljusdal, Järvsö, Vallsta, Arbrå, Bollnäs, Kilafors, Holmsveden, Lingbo, Ockelbo och Gävle C kan påverkas, enligt Trafikverket.

Det finns ingen prognos för när bränderna är släcka och när tågtrafiken kan återupptas.