Brant ökning av RS-smitta i Sverige: ”Våg av virus”

Vintern är den tid på året när många virussjukdomar, såsom influensa, RS-virus och covid-19, har sina toppar. DN har nyligen rapporterat om att covidfallen ökar igen i Sverige, och sedan ungefär fem veckor tillbaka har även RS-epidemin tagit rejäl fart.

Ökningen ses på flera håll i landet och kurvan fortsätter enligt Folkhälsomyndigheten att stiga brant. Akademiska sjukhuset i Uppsala har gått upp i stabsläge till följd av den hårda belastningen på akutsjukvården, detta efter en en ökad spridning av flera virussjukdomar, inklusive covid-19 och RS.

På Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg har antalet RS-smittade barn som inkommit skjutit i höjden de senaste dagarna.

– Egentligen har vi nio platser vikta för barn med infektioner, men vi vårdar just nu många fler, och mellan tio och femton barn är inlagda för RS, säger Katrin Adrian som är överläkare på sjukhusets akutmottagning.

Katrin Adrian är överläkare på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg. Foto: Ines Sebalj

Hur gör ni när det blir för få vårdplatser?

– Vi får låna några platser av vår kirurgklinik och skapa fler vårdplatser tillfälligt. Det finns också en beredskap på att minska på planerad vård, allt som inte är akut, men vi har inte behövt göra det ännu, säger hon.

Akuten har de senaste dagarna varit under hårt tryck.

– Det är väldigt mycket just nu. Vi har i vanliga fall i genomsnitt 160 barn per dygn på akuten, denna vecka har vi haft över 200 varje dag, med en topp på 240 i söndags, säger Katrin Adrian.

Siffrorna hon anger gäller barn med alla typer av sjukdomar och skador men bland de som uppsökt akuten finns många som insjuknat i just RS-viruset.

AnnaSara Carnahan är epidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Hon säger att coronapandemin rubbat det vanliga mönstret för RS-virus.

– När det inte är pandemi brukar vi ha ett vartannat-år-mönster, med en större epidemi en vinter, följt av en lite mildare säsong vintern efter. Men det mönstret har störts under pandemin, säger Carnahan.

Bilden bekräftas av överläkare Katrin Adrian. Förra året fick Drottning Silvias Barnsjukhus – som en trolig konsekvens av coronapandemin – ta emot motsvarande tre årskullar RS-smittade barn på en gång. Man hade därför väntat sig att årets kull skulle bli jämförelsevis liten. Men nu ser alltså puckeln ut att bli högre än väntat – och toppen ser ut att komma under julhelgen.

– Det blir svårt. Vi har en beredskap för att sätta in extra jourlinjer, och fler doktorer, men det är svårt att sätta in fler sjuksköterskor för det finns inte fler att sätta in. Det är väldigt svårt att skapa fler sängplatser av den anledningen, så vi får försöka klara oss med de vi har, säger Katrin Adrian.

Hon beskriver läget som tungt men fortfarande under kontroll.

Även i andra europeiska länder ses en ökning av RS-viruset de senaste veckorna, och flera länder har haft en tidigare epidemistart än vanligt. I Danmark har man haft en epidemi som ser ut att ha nått sin topp för några veckor sedan, och även från Tyskland och Frankrike rapporteras om en intensiv säsong.

RS-viruset tar sig för de flesta människor uttryck som en vanlig förkylning, men spädbarn kan drabbas hårdare.

– För de minsta barnen som inte haft det förut så kan det bli jobbigt, särskilt eftersom det blir ett segt slem när de små barnen med små luftvägar kan få svårt att äta och andningen kan bli jobbig, säger AnnaSara Carnahan på Folkhälsomyndigheten.

Fakta. RS-virus RS-virus är ett virus som sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller genom kontakt med kontaminerade föremål. Symptom kan variera från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit. Vid mild infektion krävs inte någon specifik behandling. Svåra luftvägssymtom kan kräva behandling med syrgas, och i vissa fall respiratorbehandling. RS-virus sprids framför allt bland små barn. De flesta barn i tvåårsåldern har antikroppar mot RS-virus efter att de genomgått en infektion. Antikropparna ger dock ingen bestående immunitet. Viruspartiklarna inaktiveras lätt av desinfektionsmedel samt av tvål och vatten. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer