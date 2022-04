Brist på barnmorskor stänger förlossningsrum i Malmö

Ett 20-tal barnmorskor har sagt upp sig sedan hösten 2021. Få har sökt de utlysta tjänsterna och nu börjar det märkas på förlossningskliniken i Malmö.

– Man behöver vara sju barnmorskor plus en koordinationsbarnmorska per pass för att vara tillräckligt bemannade och just nu är de bara fyra plus en koordinator. Bemanningen inför sommaren är osäker, säger Michaela Norén som är huvudskyddsombud på Vårdförbundet.

Sedan den 4 april är fem av klinikens 15 förlossningsrum stängda. En kortsiktig åtgärd som inte löser situationen, anser Michaela Norén.

– Barnmorskorna är fortfarande för få och de födande kvinnorna finns kvar. Nu hänvisar man till andra kliniker och det är inte alltid det går. Ibland kan det stå en kvinna i dörren, då kan man inte neka henne vård.

Michaela Norén, huvudskyddsombud Vårdförbundet Skåne. Foto: Göran Winholt

Facken tycker att det har gått för långt. Barnmorskorna har alldeles för ansträngd arbetsmiljö. Många mår dåligt på jobbet.

– Förlossningsvården är en form av akutverksamhet där det kommer toppar. Man vet inte när det händer, men plötsligt kan en barnmorska ha två, tre som föder samtidigt. En akutverksamhet behöver bemannas för de eventuella topparna. Det måste finnas en buffert, säger Michaela Norén.

Enligt Pia Teleman, verksamhetschef på förlossningskliniken i Malmö, pågår nu arbetet med att hitta barnmorskor till sommaren.

– Vi arbetar intensivt med att dels rekrytera, dels introducera nyfärdiga barnmorskor på ett bra och tryggt sätt, dels med att avlasta avdelningen på olika sätt.

Har några sökt de utlysta tjänsterna?

– Vi har anställt två barnmorskor som börjar efter sommaren. Vi kommer i närtid också att utannonsera mer diversifierade tjänster till exempel senior barnmorska som stöttar yngre kollegor.

Hur löser ni bemanningen i sommar?

– Regionen har beslutat om speciell ersättning för så kallade arvodespass för barnmorskor vilket kommer att hjälpa oss. Regionen gör också en direktupphandling av bemanningsföretag utöver den gängse upphandlingen. Våra egna medarbetare ställer upp på ett fantastiskt sätt, men måste också få ut sin semester.

Vad händer med de kvinnor som inte kommer kunna föda i Malmö?

– Hela Skånes kvinnokliniker hjälper till på olika sätt för att underlätta för oss att i Malmö kunna ta emot de födande. Lund och Ystad hänvisar i vanliga fall kvinnor i första hand till Malmö när de har fullt. Nu blir det till Kristianstad och Helsingborg i större utsträckning.

Michaela Norén tycker att arbetsgivare inom vården har ett ansvar att göra något för att bryta den negativa spiralen.

– Säger många upp sig sprids oro. Jag tycker det är viktigt att de värna om de som är kvar och gör det man kan för att de ska ha det bra, så sprider det sig som ringar på vattnet, säger hon.

Vad tycker ni krävs för att göra det?

– Man behöver se att varje person är en individ och inte bara två händer på en schemarad, säger Michaela Norén.

I januari anmälde Vårdförbundet och SRAT Barnmorskeförbundet situationen till Arbetsmiljöverket. Om inte arbetsgivaren vidtar vissa åtgärder inom en viss tid, kan det bli fråga om föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket.

Michaela Norén menar att barnmorskebristen är ett symtom på en större fråga. Arbetsmiljön på förlossningsklinikerna måste bli bättre, så att de blir attraktiva arbetsplatser.

– De som jobbar där älskar sitt jobb, men kan inte vara kvar till vilket pris som helst. De vill ha förutsättningar att kunna ge de födande kvinnorna en trygg och värdig förlossning. Barnmorskor måste få möjlighet att återhämta sig, man måste kunna ta ut sin semester, säger hon.

