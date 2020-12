Bristen på vaccin för säsongsinfluensan kan slå mot sjukvården

Folkhälsomyndighetens mätningar över den årliga säsongsinfluensan visar att aktiviteten ännu är mycket låg, endast sex bekräftade fall har hittills rapporterats sedan vecka 40. Statistiken omfattar bara de som har blivit så sjuka att de behöver uppsöka vården och har provtagits. Övervakningen görs för att kunna se när säsongsinfluensan börjar spridas och vilka virusstammar som cirkulerar.

Mörkertalet är stort men man uppskattar att mellan 5 och 15 procent av Sveriges befolkning blir smittade av viruset en vanlig säsong, alltså 0,5 till 1,5 miljoner. Under en intensiv influensasäsong kan uppemot 3.000 personer avlida, varav majoriteten är äldre.

– I år tror vi inte att det blir lika många som smittas men vi vet inte hur den här säsongen ser ut än, vanligtvis drar det igång kring jul, säger AnnaSara Carnahan.

Myndighetens bedömning av smittan grundar sig dels i hur utvecklingen för influensan är i omvärlden och dels på åtgärderna som har satts in för att begränsa coronapandemin med distansering och handtvätt. Det fick en tydlig effekt i våras då antalet influensafall gick från en toppnotering under vecka 10 till att upphöra helt i vecka 13.

– En sådan snabb minskning har vi inte sett under de senaste 20 åren inom laboratorieövervakningen, säger AnnaSara Carnahan.

Totalt slutade den senaste säsongsinfluensa med runt 8.000 bekräftade fall mot 20.000 bekräftade fall 2017–2018.

AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

På grund av coronapandemin har Folkhälsomyndigheten tryckt extra på att äldre över 65 år och personer i riskgrupper ska vaccinera sig mot säsongsinfluensan i år. Skräckscenariot är att få två influensor som cirkulerar samtidigt vilket kan sätta ytterligare press på den redan hårt belastade sjukvården.

– Det är en stor anledning till att vi har lyft säsongsinfluensavaccineringen i år, säger AnnaSara Carnahan.

Men efterfrågan har blivit större än vad myndigheten förväntade och flera regioner har redan larmat om att vaccinet snart är slut, bland annat i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Vaccineringen för riskgrupperna startade den 3 november och först efter den 30 november blev det tillgängligt för övriga befolkningen. Men hur många som verkligen får vaccinet är alltså oklart och prioriteringarna är hårda. På en del håll vaccinerar d fortfarande endast riskgrupper. För att se vad som gäller i sin region kan man gå in på hemsidan 1177.se, råder AnnaSara Carnahan.

– Det har varit en otrolig efterfrågan. Det positiva är att fler i riskgrupp har vaccinerat sig än tidigare vilket gör att fler är skyddade om vi får en omfattande smittspridning, säger hon.

Upphandlingen av vaccinet för säsonginfluensan baseras på regionernas beräkningar och sker via Sveriges kommuner och regioner, SKR. Eftersom man redan i våras förutsåg en ökad efterfrågan köpte man in 250.000 extra doser. Totalt har 1,9 miljoner doser köpts in, jämfört med 1,65 doser förra året.

Bristen på säsonginfluensavaccin finns över hela världen och har satt press på läkemedelstillverkarna. Samtidigt tar produktionen tid så det går inte att få fram mer vaccin i någon rasande takt.

– Det finns inte kapacitet att få fler doser, säger AnnaSara Carnahan.