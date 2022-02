Brister i gruvregelverk kan hota klimatomställningen: ”Motståndet i Kallak är toppen av ett isberg”

Julia Rensberg har snö upp till midjan. Det är femton minusgrader, vintersol. Med en liten yxa hugger hon av stammen på en tanig ungtall, den ska bli ved. Vi är i ett skogsparti i Gállok, Kallak på svenska, där samiska ungdomar och tillresta klimataktivister förbereder en manifestation mot den järnmalmsgruva som det brittiska bolaget Beowulf Mining vill anlägga här.

Det är en minst sagt infekterad konflikt.

Dagbrottet med kringliggande infrastruktur planeras till 13,6 kvadratkilometer och skulle klyva Jåhkågasska samebys område i två och skära av renarnas vandringsleder. Bolaget framhåller att det handlar om 0,5 procent av byns tillgängliga betesmarker men renarna skulle sannolikt behöva flyttas förbi gruvan i lastbil. Malmtransporterna skulle, enligt Beowulfs egen analys, påverka också övriga samebyar i området.

Julia Rensberg från det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra ser sin strid mot gruvan som en fortsättning på den som tidigare generationer har utkämpat. ”I dag är det i stället för svenska aktörer ett brittiskt bolag som vill ta vår mark ifrån oss.” Foto: Roger Turesson

Fakta. Samebyar En sameby är inte en by i traditionell mening, utan ett geografiskt område där man bedriver renskötsel. Det finns 51 samebyar i Sverige. Visa mer

Gruvans förespråkare ser möjliga nya arbetstillfällen. Jokkmokks kommunstyrelseordförande Robert Bernhardsson (S) avböjer intervju med DN men till SVT har han sagt att han hoppas på 550 nya jobb. ”Det är svårt att föreställa sig vilken positiv injektion det skulle vara för oss”.

Fyndigheten beskrivs av Olof Martinsson, teknologie doktor i malmgeologi vid Luleå Tekniska universitet, LTU, som ”medelstor”. Järnhalten är enligt honom ”ganska låg”, även i ett internationellt perspektiv. Brytningen planeras initialt pågå i 14 år.

Den ansvariga myndigheten Bergstaten har sagt ja, Länsstyrelsen har avstyrkt. Sedan 2017 ligger frågan på regeringens bord. De närmaste veckorna väntas de ge besked: Ja eller nej till exploateringen.

”Jag tror att regeringen lever i villfarelsen att om de beviljar tillståndet så är det grönt sen, då går samerna och Greta Thunberg hem och säger ”okej då”. Min forskning i Finland och Kanada tyder snarare på motsatsen, säger konfliktforskaren Kaisa Raitio. Foto: Roger Turesson

Några meter bakom Julia Rensberg grävs en grop i snön, renskinn placeras som sittunderlag i en ring. Mitt i ska elden snart tändas.

– Beslutet regeringen ska ta ska vara ett nej. För det är vår framtid och vi vill att staten ska sluta sälja våra marker, helt enkelt, säger hon.

Hon representerar det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra. I skogen finns också ungdomar från de direkt berörda samebyarna. Och fyra aktivister från klimatrörelsen Fridays for Future, bland dem Greta Thunberg. Hennes närvaro har fört med sig kameralinser och intresse från världsmedier.

– Världens blickar riktas nu mot den svenska regeringen, säger hon till mig på svenska och nyhetsbyrån AP på engelska.

– Det här är en fråga om nykolonialism. Vi har fortfarande kvar samma synsätt, att vi kan tränga oss in i marker och exploatera människor och natur. Och vi kommer självklart inte kunna lösa klimatkrisen med den världsbilden. Vare sig vi kallar det för ”en del av den gröna omställningen” eller inte.

Aktivister från Fridays for Future manifesterar mot gruvplanerna. Greta Thunbergs närvaro lockar internationell media till platsen. Foto: Roger Turesson

En ökad satsning på gruvverksamhet i Sverige – för att få fram mineraler till exempelvis elbilsbatterier och vindkraftverk – har från flera håll lyfts fram som en viktig del av klimatomställningen. Men det är inga klimatkritiska metaller som ska brytas i Kallak, konflikten här står mellan ekonomisk och social nytta för lokalsamhället å ena sidan. Och lokal miljöpåverkan och följder för den samiska kulturen å den andra.

I botten finns Sveriges historiska kolonisering av Sápmi och en lagstiftning som inte inkluderar samiska rättigheter.

Fakta. Gruvornas roll i klimatomställningen Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har i anslutning till Kallak-ärendet talat generellt om gruvornas avgörande roll i omställningen. Men beslutet i Kallak handlar om järnmalm, som i sig inte ger någon positiv klimatnytta. Bolaget Beowulf Mining har hävdat att de hoppas kunna leverera järnmalmen till något av de projekt i norra Sverige som försöker tillverka ”fossilfritt” stål, men inget av projekten har visat något intresse för produkterna. Hybrit har LKAB som partner och leverantör och H2 Green Steel behöver järnmalmspellets, inte järnmalmspulver som planeras bli Beowulfs slutprodukt. Bolagets vd Kurt Budge har tidigare sagt till DN att de är ”öppna för alla alternativ” för att göra om pulvret till pellets, men att man ”inte har bestämt sig ännu”. Visa mer

Svenska samebyar har en fastighetsrättslig renskötselrätt till markerna i Sápmi – den gäller parallellt med markägarens rätt. Det är en stark bruksrätt, nära besläktad med äganderätten. De har också rättigheter enligt urfolksrätten, som följer av internationella konventioner. Bland dem: Rätten till sin kultur.

Kaisa Raitio är docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och har forskat på naturresurskonflikter och urfolksrättigheter sedan slutet på 1990-talet. År 2020 publicerade hon och hennes forskarkollegor en omfattande analys som visade att de samiska rättigheterna saknas i de lagar som styr den svenska mineralutvinningen.

När de skulle presentera studien, bjöds dåvarande näringsministern Ibrahim Baylan och hans stab in. Ingen dök upp.

– Regelverket är i grunden orättvist, eftersom det ignorerar erkända rättigheter, säger Kaisa Raitio.

”När ett land som Sverige ignorerar urfolksrättigheter vid naturresursutvinning, sätter den ribban för andra länder att göra detsamma”, säger Kaisa Raitio, konfliktforskare vid SLU. Foto: Privat

Lagstiftningen tar inte heller hänsyn till den sammantagna påverkan som olika typer av exploateringar har på samernas mark.

– Det går inte att tala om en gruva separat. Konflikten skulle se helt annorlunda ut om all mark fanns kvar i de här samebyarna och det sedan skulle komma en gruva. Om inte vattenkraften, skogsbruket, rovdjuren, vindsnurrorna och infrastrukturen redan hade funnits. Den här kumulativa verkligheten är helt avgörande för att förstå situationen.

Det orättvisa regelverket har inte bara moraliska följder, enligt Kaisa Raitio och hennes forskarkollegor. Det kan också hota Sveriges gröna omställning.

Linnéa Sjulsson är slöjdelev vid Samernas utbildningscentrum. För henne är slöjden ett sätt att hålla traditionerna vid liv. ”Jag vet vad de som har gått före mig har varit med om”, säger hon. Foto: Roger Turesson

Några dagar före manifestationen är det slöjdutställning på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. 24-åriga Linnéa Sjulsson har sitt samiska ursprung utanför Tärnaby. När hon berättar om det hon har sytt, återkommer hon till att det är viktigt för henne att föra traditionerna vidare.

– Jag vet vad de som har gått före mig har varit med om. Min aajja, farfar, upplevde rasbiologin. När min pappa växte upp var det fult att vara same, men han har ändå hållit språket och slöjden levande för mig. Han har sytt mina koltar. Om min pappa har orkat, då måste jag göra detsamma.

Linnéa Sjulssons familj bär ärr av den svenska statens förtryck mot samerna, liknande ärr finns överallt i Sápmi.

Bit för bit har samernas rätt till sina marker försvunnit. Koloniseringen inleddes strukturerat på 1600-talet, när staten lockade nybyggare till området med befrielse från både skatt och militärtjänst. Under avvittringen i lappmarkerna på 1800-talet gav svenska staten bort stora renskötselområden till privata hemmansägare. Under 1920- och 30-talen tvångsförflyttades ett stort antal samiska familjer efter att Sverige och Norge reglerat de svenska samernas sommarbetesmarker i Norge. Under samma tid bedrevs rasbiologisk forskning i Sverige på det samiska folket.

På 1900- och 2000-talen har industri, infrastruktur och energiproduktion tagit allt större ytor i Sápmi. Gruvdrift, vattenkraft, skogsbruk. På senare tid också vindkraftsparker.

Till skillnad från ungdomarna i skogen i Kallak är Linnéa Sjulsson inte aktivist. För henne är slöjden och språket vägen för att föra arvet vidare. Men hon är medveten om beslutet som ska komma, ”gruvdomen” som hon kallar den.

Du står inte på barrikaderna?

– Just nu står jag ju här, säger hon och pekar ut över utställningslokalen.

– Men jag tänker att om det skulle krävas, att jag måste det. Då gör jag ju det.

Forskare varnar för att gruvpolitiken kan bli en bromskloss i den rättvisa omställningen – i stället för den väg framåt som regeringen hävdar att den ska bli. Foto: Roger Turesson

Parisavtalet säger att klimatomställningen måste ske rättvist, globalt innebär det att den rika delen av världen – som släppt ut mest – måste minska sina utsläpp först. På bara några årtionden ska hela världens utsläpp nå noll.

Sverige vill bli ”världens första fossilfria välfärdsland” men bara omkring en tredjedel av utsläppen från ekonomin omfattas av klimatmålen – och klimatpolitiken räcker bara halvvägs till de bristfälliga målen. Sverige är inte nära att göra sin rättvisa del av det globala klimatarbetet, enligt flera forskare.

Och nu varnar konfliktforskaren Kaisa Raitio och hennes kollegor för att gruvpolitiken kan bli en bromskloss i den rättvisa omställningen – i stället för den väg framåt som regeringen hävdar att den ska bli.

Om inte de sämsta projekten sållas bort kommer trycket på markerna bli för högt.

– Hittills har inget gruvprojekt i Sverige, någonsin, fått nej på grund av sin påverkan på renskötseln eller intrång i samiska rättigheter. En rättvis gruvpolitik förutsätter att projekt med stora negativa konsekvenser skiljs ut och får ett ”nej”. Om inte de sämsta projekten sållas bort kommer trycket på markerna bli för högt. Det finns helt enkelt begränsningar för vad markerna tål, säger Kaisa Raitio.

Om regeringen säger ”ja” i Kallak-ärendet, kan motståndet mot gruvan mycket väl bli än mer intensivt, menar Kaisa Raitio.

– Jag tror att regeringen lever i villfarelsen att om de beviljar tillståndet så är det grönt sen, då går samerna och Greta Thunberg hem och säger ”okej då”. Min forskning i Finland och Kanada tyder snarare på motsatsen. Utan acceptans går det inte att driva ett projekt, protesterna gör det omöjligt i praktiken, säger hon.

Sáminuorras ordförande Sara-Elvira Kuhmunen har lämnat över protestlistan med över 70.000 namn till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson. Foto: Roger Turesson



Christina Allard är jurist och biträdande professor vid LTU. Liksom Kaisa Raitio har hon under lång tid fördjupat sig i rättighetsfrågor med anknytning till Sápmi, en del av forskningen har de bedrivit tillsammans.

– Med ökad exploatering av omställningskritiska mineraler riskerar protesterna att eskalera, jag är uppriktigt bekymrad. Så länge vi inte har utrett rättighetsfrågorna riskerar de att stoppa viktiga processer – och hela omställningen. Samerna kommer lyfta det här till FN-organ och det tar lång tid, säger hon.

Ansvaret för att omställningen hotas vilar inte på de som protesterar, understryker såväl Kaisa Raitio som Christina Allard.

– Det är mot svenska staten jag riktar min kritik. Mot bakgrund av den historiska bilden, är det så mycket man har underlåtit att göra. Inte velat se, inte velat ta i. Det främsta ansvaret ligger på staten att klargöra de här frågorna, säger Christina Allard.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson vill inte ställa upp på en muntlig intervju men hälsar via sin pressekreterare:

”Lyckade samråd lägger grunden för väl utarbetade tillståndsansökningar, vilket i förlängningen är bra både för miljön och för näringslivets förmåga att ställa om. Därför har regeringen nyligen lagt uppdrag till länsstyrelserna för att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess. Regeringen har också tillsatt två utredningar för att se över lagstiftningen kring tillståndsprocesser. (...) Senare i vår kommer en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket att träda i kraft.”

Samiska ungdomar och tillresta klimataktivister håller manifestation mot gruvan i Kallak. ”Vi unga som vill hålla på med renskötsel, kommer inte kunna göra det”, säger Stina Länta. Foto: Roger Turesson

Det är lugnt i skogspartiet i Gállok. Ungdomarna sitter tätt ihop, sträcker in marshmallows-pinnar mot elden. Bakom dem breder skogen ut sig, banderollerna är nedstuckna i snön.

”INDIGENOUS RIGHTS = CLIMATE JUSTICE”

”NO MINING IN GALLOK.”



15-åriga Stina Länta sitter tyst. Hon tillhör Jåhkågasska sameby, den vars område riskerar att skäras av på mitten av en gruva.

– Om jag bara ska säga en grej som ingen har sagt, säger hon med svag röst.

– Så är det att vi är ganska många unga i vår by. Jag tror att det blir väldigt svårt att vara sida vid sida med en gruva… Vi har ju redan, vi har inte så jättemycket marker. Vi unga som vill hålla på med renskötsel, kommer inte kunna göra det.

Elden har inte riktigt falnat, än slår det lågor. Men det mörknar. Det är dags att lämna platsen för den här gången. Julia Rensberg från Sáminuorra ställer sig upp, borstar av snö från kolten.

– Det är ändå skönt att vara i en kamp vi måste vinna, säger hon och ser sig omkring. De andra instämmer, ”ja”, ”så är det”. Julia Rensberg ler när hon fortsätter.

– Vi har inte så mycket val. Vi vinner.

Fakta. Beslut väntas i långdragen process Järnmalmen i Kallak har varit känd sedan 1940-talet. Det brittiska bolaget Beowulf Mining provborrade i området under sommaren 2013, i anslutning till det genomfördes stora protester och civil olydnad. Polisen fick bära aktivister från platsen. Efter borrningarna lämnades en ansökan om bearbetningskoncession in. Bergmästaren vid den ansvariga myndigheten Bergstaten ansåg att det så kallade malmbevisningskriteriet var uppfyllt. Länsstyrelsen i Norrbotten avstyrkte projektet år 2014, främst med anledning av transportvägars påverkan på rennäringen och det närliggande världsarvet Laponia. Sedan 2017 ligger ärendet hos regeringen för beslut. I slutet av november förra året annonserade den nytillträdda näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson att ett beslut snart skulle komma. Bland annat bristen på hänsyn till samiska rättigheter har fått flera tunga internationella organ att sätta press på regeringen inför beslutet, bland dem UNESCO, EU-kommissionen. Och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter – som förespråkat ett ”nej”. Näringsdepartementet vill inte svara på frågan om när beslutet kommer att fattas men den 11 februari sa näringsministern till TT: ”När vi har fått in alla handlingar här om några veckor, då gör vi en avvägning.” Visa mer

