På torsdag ska kommunfullmäktige i Göteborg fatta beslut om budgeten för nästa år, inklusive flerårsplanerna för åren därpå.

Det förslag som på förhand har störst stöd är det som lagts fram av det nya tänkta rödgröna styret med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

I morgon onsdag lägger återstoden av Alliansen, som styrt sedan 2018, fram sitt motförslag. Där ingår inte längre Centerpartiet men samtidigt har partiet Demokraterna tillkommit som ett nytt fjärde ben.

Men redan på tisdagen meddelade den kvartetten att den kommer att begära en så kallad återremiss. Eftersom de samlar 29 av de 81 mandaten står det klart att de når nivån, minst en tredjedel av mandaten, för att få igenom en så kallad minoritetsåterremiss.

”Det finns en stor risk att budgeten överklagas och därmed faller”, skriver M, L, KD och D i ett pressmeddelande där de alltså anser att de rödgrönas upplägg bryter mot kommunallagen.

De pekar på att S-V-MP-budgeten föreslår att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen mandatet att besluta om kompletteringsbudgetar, justeringar i fullmäktiges budget och ändringar av lånetaket för stadens bolag. ”Enligt kommunallagen ska dessa frågor avgöras av fullmäktige och kan inte delegeras”, skriver de.

Vad som inte nämns i pressmeddelandet är vad de menar är skälet till upplägget: Att de rödgröna får majoritet i kommunstyrelsen men inte i fullmäktige.

Moderaternas Axel Josefson i kommunfullmäktigesalen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

De fyra partierna till höger hänvisar också till att förslaget saknar siffror, ”rambidrag”, för kommunens olika nämnder. ”Om nämnderna inte vet hur finansieringen är planerad för kommande år minskar till exempel möjligheten att kunna rekrytera tillsvidareanställd personal”, skriver de.

– Det är tydligt att detta är ett hafsverk och ingenting som det går att planera viktig kommunal verksamhet utifrån, säger Moderaternas gruppledare och avgående ordföranden i kommunstyrelsen Axel Josefson.

Liberalernas Axel Darvik, i dag ansvarig för skolan, passar på att göra en politisk markering:

– Förutom det uppenbara försöket att styra bort makten från den folkvalda församlingen skär de rödgröna ner på viktiga välfärdsområden, inte minst på skolan, säger han.

KD:s Elisabet Lann talar om ”en ogenerad maktfullkomlighet”.

– Jag har svårt att förstå att ingen av dem drog i bromsen innan budgeten lades fram, säger hon, medan Demokraternas Martin Wannholt kallar det ”ad hoc-styrning utan planering”.

Att tvingas skriva om sin budget i sent skede fick Alliansen själv vara med om 2019. Då var det den nytillträdde gruppledaren för Socialdemokraterna Jonas Attenius som tillsammans med just Demokraternas Martin Wannholt via en återremiss drev fram höjda anslag till grundskolan.

Nu vrids alltså det politiska spelbordet 180 grader där Jonas Attenius nu måste agera.

I en kommentar till DN där han säger att de trots allt budgeten till votering på torsdag hänvisar han till just 2019 – och knyter an till den lottdragning om ledarskapet i Moderaterna som skedde under måndagskvällen, där Axel Josefson drog längsta strået.

– Senast vi återremitterade en budget var det för att stoppa nedskärningar och privatiseringar i skolan. Nu vill Axel Josefson återremittera en budget för att stärka sin lott i Moderaterna, säger Attenius.

S-ledaren går i dag inte in i polemik om påståendet om brott mot kommunallagen. Däremot säger han:

– Om man ska välta hela budgeten i rikets näst största stad mitt i en krigsvinter med stigande inflation bör man åtminstone ha ett alternativ som kan gå igenom i fullmäktige. Det saknar högerblocket.

Den i kommunallagens paragrafer väl tränade gruppledaren för Vänsterpartiet Daniel Bernmar, tjänstledig från förvaltningshögskolan, avfärdar högersidans grepp som ”ett utfall av sämsta sortens förlorare”.

– Vår budget är utformad på samma sätt som Alliansens varit under deras år vid makten. Att de kritiserar vad de själva gjort är anmärkningsvärt lågt, säger Bernmar till DN.