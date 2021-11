C släpper fram Magdalena Andersson som statsminister

Under sommarens regeringskris satte C upp tre villkor för att återigen släppa fram Stefan Löfven som statsminister: att regeringen skulle fullfölja förändringarna av las och genomföra den tidigare överenskommelsen om skogspolitiken och förändrat strandskydd.

MP har in i det sista spjärnat emot under förhandlingarna om strandskyddet men under natten mot onsdagen kom regeringspartierna och Centern överens. Därför kommer C nu att acceptera att Magdalena Andersson blir ny statsminister efter Stefan Löfven.

Vi kommer att tolerera och trycka på gul knapp för Magdalena Andersson som ny statsminister

– Regeringen har levererat på överenskommelsen. Därför har riksdagsgruppen och partistyrelsen landat i att vi kommer att tolerera och trycka på gul knapp för Magdalena Andersson som ny statsminister när en sådan omröstning sker, säger Annie Lööf.

Regeringen fattar under onsdagsförmiddagen beslut om en proposition om stärkt äganderätt i skogen och en lagrådsremiss om en förändring av det nuvarande strandskyddet.

– Vi är väldigt nöjda med de två produkterna som ligger på regeringens bord. Det här visar att Centerpartiet spelar en viktig roll i svensk politik och att vi har fokus på sakpolitiken, säger Annie Lööf.

Hon framhåller att det svenska strandskyddet nu kommer att göras om i grunden och att det kommer att underlätta för glesbygdskommuner att utveckla attraktiva boendemiljöer. Det innebär bland annat att det generella strandskyddet kommer att upphävas vid små sjöar och vattendrag. Samtidigt skärps strandskyddet i hårt exploaterade områden kring storstäderna.

– Överlag har det här landat precis som Centerpartiet vill. Det var också grunden för att vi släppte fram regeringen i somras.

Förslaget om skogspolitiken innebär enligt Annie Lööf bland annat att markägarna får större ansvar för att skydda skyddsvärd skog. Däremot blir det inget av det förslag som fanns i skogsutredningen om ett 100 mil långt skyddat skogsbälte utmed fjällkedjan.

– Det kommer inte att finnas med något fjällnära skogspaket. Det har vi förhandlat bort, säger Annie Lööf.

Magdalena Andersson (S). Foto: Jonas Lindkvist

Hon understryker att C nu har tagit ställning om statsministeromröstningen men har ännu inte satt ned foten om hur partiet kommer att agera i omröstningen om regeringens budget om ett par veckor.

– Där är fortfarande vår utgångspunkt att vi kommer att rösta på vår egen budget och lägger ned rösterna i slutomröstningen. Vi vet ännu inte hur alternativen i slutomröstningen ser ut – om det finns ett M+KD-alternativ och hur det har förhandlats fram. Men det är fortfarande två veckor kvar till omröstningen och vi kommer att ha en diskussion under den här tiden, säger Annie Lööf.

Det här blir tredje gången på tre år som C kommer att släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Annie Lööf vill inte spekulera i vad det innebär för hur hennes parti kommer att agera i regeringsfrågan i samband med nästa val.

Föredrar du en moderat eller en socialdemokratisk statsminister efter nästa val?

– Vi kommer att sätta sakpolitiken i centrum efter nästa val. Den som kan ge oss bäst förutsättningar att få genomslag för vår politik, utan att ge ytterkantspartierna V och SD ett avgörande inflytande, den kommer också att få vårt stöd, säger Annie Lööf.

Läs mer:

Andersson tar över efter Löfvens bergochdalbana