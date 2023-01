C-toppen om smutskastningen: ”Falska rykten om mig”

Elisabeth Thand Ringqvist om...

det skulle bli någon förändring i synen på SD med henne som partiledare:

”Nej. Vi kommer inte förhandla med SD. Tidöavtalet visar på många skäl, rättsosäkra åtgärder som är ren populism.”

hur gängkriminaliteten ska knäckas:

”Det ena är hur man ska få in socionomer på skolorna för att få tag i unga tidigare. När socialtjänsten kommer in är det oftast för sent. Då måste de vara i skolorna. Det andra är att säkerställa att vi stryper pengarna till den organiserade brottsligheten”.

sin svaga punkt:

”En av de första sakerna som jag måste uppdatera mig på är socialförsäkringssystemet. Det är en av statsbudgetens största kostnader så det är viktigt att förstå”.