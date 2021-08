Cancervården missar nationellt mål

– Det är ju ingen utveckling som vi välkomnar. Vi hoppas verkligen att det har med pandemi eller annat att göra och att vi ser fram emot att få en uppåtgående trend vad gäller ledtiderna, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet, till Ekot.

– Jag tror det beror på att vi fick lite glädjesiffror under 2020. Vi hade något färre cancerpatienter att hantera, och det andra är då att den här prioriteringen, där man prioriterade just cancerkirurgi under 2020 medan höftleder och annat fick ställa sig i väntekön så att säga, säger Johan Ahlgren, onkolog och chef för regionalt cancercentrum i Mellansverige, till radion.

Olika delar av landet skiljer sig dock skarpt åt, enligt radion. I Norrbotten behandlades under våren 98 procent av bröstcancerpatienterna inom 28 dagar. I Örebro å andra sidan var siffran 28 procent.