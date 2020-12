Centerpartist har bott med dömd pedofil – avgår nu

Christer Yrjas (C), ordförande kommunfullmäktige i skånska Tomelilla kommun, har under flera år bott med en dömd pedofil. Den högerpopulistiska sajten Samnytt var först med nyheten under onsdagen. Yrjas har sedan 2015 varit ordförande i familjenämnden och 2019 blev han också ledamot av sociala jouren.

Till Samnytt säger Christer Yrjas att han känt till brottsligheten sedan 2017 då mannen blev dömd för barnpornografibrott. Officiellt var mannen folkbokförd på en annan adress, men bodde under tiden hos C-politikern. Domen överklagades, men i mars 2018 dömdes han till åtta månaders fängelse sexuellt övergrepp av barn och grovt barnpornografibrott i hovrätten.

När han släpptes fri folkbokfördes han på samma adress som Christer Yrjas. På adressen ska mannen ha fortsatt begå brott och han dömdes 2019 till sex månaders fängelse för grovt barnpornografibrott.

Christer Yrjas väljer att efter avslöjandena lämna sina politiska uppdrag i Tomelilla kommun. DN har varit kontakt med Yrjas, som hänvisar till sin kommentar till Ystads Allehanda.

– Brotten är avskyvärda. Jag väljer nu att ta ett steg tillbaka så att Centerpartiet i Tomelilla kan fortsätta framåt, säger Christer Yrjas till YA.

– Mitt handlande hade inte för avsikt att skada någon. Brotten som det rör sig om är avskyvärda och ingenting jag ställer mig bakom. Jag väljer nu att ta ett steg tillbaka från politiken så att Centerpartiet i Tomelilla kan fortsätta framåt.

Michael Arthursson, partisekreterare (C) avstår från att kommentera, men partiets presskontakt Amanda Florin svarar.

– Det handlar om vedervärdiga brott. Att en centerpartistisk politiker låtit honom bo på sin gård i flera år, samtidigt som nya brått begåtts, är oerhört allvarligt. Politikern har inte informerat partiet, dessutom i strid mot den kandidatförsäkran han skrivit under, utan detta kom till partiets kännedom först i går. Centerpartiet i Tomelilla har agerat snabbt och kraftfull och mindre än ett dygn senare har nu lämnat alla sina uppdrag för partiet, säger hon.

I fredags lämnade Centerns EU-parlamentariker och andra vice ordförande Fredrick Federley alla sina politiska uppdrag sedan det framkommit att hans tidigare sambo dömts för grova sexualbrott mot barn.