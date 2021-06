Chans till högsommarvärme till helgen

Fram till dess pekar prognosen på ett mer varierat väder över landet.

För den som planerar att hålla sig utomhus och ladda inför Sveriges fotbollslandslags åttondelsfinal i EM på tisdag kan det vara värt att slänga ett extra öga på prognosen, speciellt om du bor i mellersta Sverige.

Då och där kan det nämligen komma en del skurar.

– På måndag är det främst i mellersta delen av landet, från nordligaste Götaland och norrut till och med södra Norrland, som det tidvis väntas en del moln och skurar som lokalt kan få åskinslag. På tisdag är det främst norra halvan av landet och delar av Svealand som berörs, säger Sofia Söderberg, jourhavande meteorolog på SMHI.

I början av veckan är det främst i södra Sverige som det på vissa håll kan bli 25 grader, innan onsdagens förväntade moln och regn i landsdelen.

Därefter förväntas stabilare väder över landet. På sin hemsida utesluter inte SMHI 25-30 grader och högsommarvärme till helgen, men enligt Sofia Söderberg är det svårt att sia om temperaturer redan nu.

– Det är lite tidigt att säga något, men enligt materialet vi har nu kommer det under fredagsdygnet och kanske vidare in under helgen in varmare luft allmänt över landet. Då kan det bli varmare, säger hon.