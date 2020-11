Chefläkare om beredskapslagret: Ingen brist i nuläget

Västra Götalandsregionen var under coronapandemins inledande veckor bara några dygn från att få slut på skyddsutrustning, enligt regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M). Men sedan dess har lagren fyllts på och Per Wiger, chefläkare för Sjukhusen i Väster, känner sig trygg med nuvarande lagerstatus.

– Nu har vi lyckats fylla på våra lagernivåer och saldon när det gäller skyddsutrustning. Vi har så att det räcker fyra till sex månader och då är det nog lågt räknat. Det finns ingen brist på någonting i nuläget, säger han.

Per Wiger, chefläkare Sjukhusen i väster och medicinsk rådgivare i covid-19:s krisledningstab, VGR. Foto: Camilla Lindberg/Västra Götalandsregionen

Just nu är det handskar och engångsförkläden som går åt mest. Hur förbrukningen kommer att se ut framöver är svårt att säga och beror enligt Per Wiger dels på hur hög ”peaken” blir, dels på hur länge smittan håller i sig. Än svårare är det att förutse vad som kommer att hända på den internationella marknaden.

– Det är en ökad konkurrens. Till exempel så är det inte så många länder som producerar engångshandskar. Det är svårt att se in i framtiden, vilka länder som i dag inte har en så hög smittspridning men som kanske kan få framöver. Men just nu känner vi oss trygga med våra beredskapslager, säger Per Wiger.

Beredskapslagret i Sisjön där bland annat skyddsutrustning förvaras. Foto: Camilla Lindberg/Västra Götalandsregionen

Hur illa ställt var det då i våras? Trots regionstyrelseordförande Johnny Magnusson uttalande till DN om att lagren bara var dygn från att tömmas menar Per Wiger att regionen aldrig var i akut brist på skyddsutrustning. Däremot fanns en kortare period med låga lagersaldon, säger han.

– Om vi får slå oss själva på bröstet, det som låg bakom regionens framgång var att vi snabbt ställde om för att hitta svensk industri som kunde hjälpa oss. Det handlade bland annat om ansiktsvisir, engångsförkläden, munskydd och andningsskydd. Vi klarade av att leverera hela tiden, vi kunde till och med leverera ut till kommunerna och hjälpa några andra regioner, säger Per Wiger.

I början på mars beslutade regionen att samordna skyddsutrustning centralt i beredskapslager i Sisjön.

– Att samla det centralt har sett till så att olika verksamheter inte kan hamstra skyddsutrustning utan det ska gå till där det behövs mest. På så sätt kan vi också se hur mycket materiel som förbrukas, säger Per Wiger.

Tycker du att regionen fått tydliga riktlinjer för vad man är skyldig att ha i beredskapslager?

– Det är en jättesvår diskussion kring beredskapslager. Vi kan inte förbereda oss genom att ha ett stort lager inuti ett bergrum eftersom vi inte vet vilken scenario som kommer. Blir det en kärnkraftsolycka eller explosion i hamnen så behöver vi annan typ av skyddsutrustning. Det blir väldigt olika beroende på vad det är för situation. Det är en politisk fråga som vi behöver hjälp med, säger han.