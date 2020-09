Coronakrisen: Så är läget i Norden

Sverige

Så har det sett ut hittills: Sverige har så här långt 84.985 bekräftade fall av covid-19 och 5.835 dödsfall relaterade till sjukdomen. Under vårmånaderna hade Sverige en snabb smittspridning, värst drabbade var äldreboenden. Regeringen och Folkhälsomyndigheten kritiserades för att det tog lång tid att få igång en effektiv provtagning. I den svenska strategin har ledordet varit frivillighet och att den som känner sig sjuk stannar hemma. Personer över 70 år har uppmanats att undvika sociala kontakter. Sveriges linje har stuckit ut och skapat debatt i omvärlden.

Läget just nu: Mot slutet av sommaren har smittspridningen dämpats. Sista veckan i augusti rapporterades 120 nya fall. Stockholm har inte längre några bekräftade fall av coronasmitta på äldreboenden. Trycket på sjukvården och intensivvården har minskat. Däremot rapporteras om trängsel inom kollektivtrafiken när många återvänder till skolor och arbetsplatser. Folkhälsomyndigheten föreslår att antalet deltagare på sittande evenemang kan höjas från 50 till 500. Socialstyrelsen bedömer att besöksförbudet inom äldrevården snart kan hävas.

Prognos framöver: Folkhälsomyndigheten tror inte att hösten innebär en andra våg av bred smittspridning – däremot lokala utbrott kopplade till arbetsplatser, orter och sammankomster. Statsepidemiolog Anders Tegnells största oro är att lokala utbrott inte ska upptäckas tillräckligt snabbt, så att belastningen på små regioner blir orimlig under en period. En revidering av den svenska strategin ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att rekommendera lokala restriktioner vid eventuella utbrott. Det kan då bland annat handla om distansundervisning på vissa gymnasieskolor och universitet, karantän för enskilda och en eventuellt ändrad tröskel för folksamlingar i ordningslagen.

Försäljning av ansiktsmasker på Götgatan i Stockholm. Foto: Tom Little/AFP

Finland

Så har det sett ut hittills: Finland har haft ett begränsat antal fall, 8.291, vilket är en tiondel av Sveriges. 336 personer har hittills avlidit. Mer än 90 procent av de insjuknade har tillfrisknat. Antalet nya smittade har legat mellan 22 och 31 per dag de senaste tre till fyra veckorna. De finländska myndigheterna har kunnat använda sig av nödlagar som också kan användas vid krig och har på det sättet kunnat besluta även när det gäller enskilda kommuner. Detta har ändrats sedan en tid och nu har de lokala myndigheterna åter makt att agera och kan till exempel stänga skolor eller sammankomster lokalt eller över en region. Om hälsovårdsmyndigheterna i en stad anser att de måste sätta in sådana åtgärder så kan de det.

Läget just nu: Coronaläget beskrivs som lugnt i Finland. Under föregående vecka anmäldes 132 nya fall och veckan före 187 nya fall. Under de senaste dagarna har ingen person rapporterats död till följd av covid-19. I veckan som gick släppte de finländska smittskyddsmyndigheterna en app som arbetar med blåtandsteknik som kan varna om någon som befunnit sig nära personen utvecklar covid-19. Finländska institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar användning av ansiktsmask för att skydda andra människor i de sjukvårdsdistrikt där det förekommit smitta under de två senaste veckorna. Resande från Sverige måste tillbringa två veckor i karantän.

Prognos framöver: Finland planerar för lokala utbrott men generaldirektören för THL, Markku Tervahauta, säger i en intervju med DN att det just nu är omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända med smittan. Antalet smittade ser inte ut att öka och siffrorna är låga.

Coronahundarna Minna och Kössi spårar smittade resenärer på Helsingfors flygplats. Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

Danmark

Så har det sett ut hittills: Sedan det första fallet upptäcktes i Danmark den 27 februari har 17.547 fall registrerats med 173 nya i fredags. 627 personer har hittills avlidit till följd av covid-19. I mitten av mars stängde den danska regeringen all icke nödvändig verksamhet i landet. Bland annat stängdes samtliga skolor och grupper om högst tio personer fick samlas, gågator enkelriktades och joggare förbjöds att springa.

Läget just nu: Smittan ses nu öka i Köpenhamnsområdet och i Odense och danska Sundhetsstyrelsen skriver på sin webbplats epidemin ännu inte är över, trots ett fåtal nya smittade och att ett fåtal just nu vårdas på intensivvårdsavdelning. Det är framför allt unga i åldrarna 20 till 29 år som testat positivt. 27 personer vårdas på sjukhus. På söndagen hade antalet smittade stigit så mycket i Köpenhamns kommun att den passerat gränsen för när utrikesdepartementet brukar avråda från resor till ett område: ”Hade Köpenhamn varit ett land hade utrikesdepartementet avrått från resor dit och krävt karantän”, skrev Jyllands-Posten på söndagen.

Prognos framöver: Sundhetsstyrelsen skriver att det kan komma att bli en ökning av antalet smittade när samhället allt mer öppnas. Därför uppmanar myndigheten danskarna att fortsätta iaktta fysisk distansering, god hygien och att hjälpa till att spåra smittade. Myndigheten anser att det ska gå att hålla smittan på den nivå den nu är genom dessa åtgärder.

Protest i Köpenhamn mot covidrestriktioner. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Norge

Så har det sett ut hittills: Norge har 11.296 bekräftade fall av covid-19 och 264 dödsfall relaterade till sjukdomen. Till skillnad från Sverige har Norge lyckats hindra en bred smittspridning på äldreboenden. Den norska strategin går ut på att smittspåra och testa och karantän och isolering då någon smittats. Under våren införde Norge strängare restriktioner än Sverige, bland annat stängdes samtliga skolor. De norska reserestriktionerna styrs av hur många som är smittade per 100.000 invånare i de svenska regionerna. Är det fler än 20 hamnar regionen och länder på röda listan.

Läget just nu: Norge öppnade gränsen till Sverige och Jämtland och fyra andra regioner i lördags. Smittspridningen har ökat något efter semestern, nu har Norge 30 till 50 nya fall i veckan. Det har förekommit flera uppmärksammade utbrott, bland annat ombord på ett av Hurtigrutens fartyg. Just nu sitter 1.100 personer i karantän i Sarpsborg och Fredrikstad efter en religiös sammankomst där 150 personer smittats. I augusti infördes rekommendationer om munskydd bland annat inom kollektivtrafiken i Oslo. Antalet dödsfall är fortsatt lågt, ett till två i veckan.

Prognos framöver: Folkhälsoinstitutet avvaktar med att höja antalet deltagare vid sammankomster. Tills vidare gäller 20 personer vid privata tillställningar och 200 vid offentliga arrangemang. Under hösten räknar Folkhälsoinstitutet med att i första hand hantera lokala utbrott. Det kan bli aktuellt att stänga en skolklass och eller en skola, däremot finns det inga planer på hårdare åtgärder på nationell nivå. Enligt smittskyddsdirektören Frode Forland ha Norges strategi varit framgångsrik, men det gäller att hålla ut tills der finns ett vaccin.

Stort utbrott i Sarpsborg i början av september. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Island

Så har det sett ut hittills: Island har hittills haft 2.141 bekräftade fall av covid-19 och 10 dödsfall. Smittspridningen har hela tiden varit låg och smittan anses ha kommit in i landet genom islänningar som rest på skidresor till norra Italien och Österrike. Island har valt en linje som ligger någonstans mellan Sveriges å ena sidan och Danmarks, Norges och Finlands å den andra. Man har inte stängt några skolor men varit striktare med smittspårning. Äldreomsorgen har inte drabbats.

Läget just nu: Under helgen vårdades ingen med covid-19 på sjukhus, men 375 personer satt i karantän i väntan på att kunna resa in i landet. Island har en obligatorisk fem dagars karantän för dem som låter testa sig vid ankomsten. Om man inte går med på detta gäller 14 dagars karantän. 88 personer satt isolerade sedan någon i deras omgivning smittats eller de själva visat milda symtom. Den som reser med kollektivtrafik måste bära munskydd.

Prognos framöver: De isländska smittskyddsmyndigheterna planerar inte för att smittan kommer att öka i någon högre grad. På måndagen lättas restriktionerna när det gäller hur många som får samlas från 100 till 200. Beslutet gäller till och med den 27 september och kommer då att omprövas. I grupper på 200 räknas enbart vuxna och inte barn födda 2005 eller senare.