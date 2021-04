Coronaläget i landet just nu – region för region

Region Blekinge

I Blekinge får just nu fem personer intensivvård medan totalt 21 personer är inlagda på sjukhus. 135 nya fall konstaterades under torsdagen, vilket gör att totalt 10.661 fall rapporterats i regionen.

13.125 personer har vaccinerats med två doser och 32.429 har fått en dos. I början av nästa vecka öppnar Region Blekinge upp för vissa grupper i fas 3, då vaccin blir tillgängligt för personer som är 60 år och äldre.

Region Dalarna

Under torsdagen konstaterades 238 nya fall av covid-19 i Region Dalarna, vilket innebär att totalt 22.710 personer har smittats. 192 personer har avlidit sedan starten av pandemin (siffran omfattar inte personer som avlidit i hemmet eller på boenden). Just nu vårdas 77 personer inom slutenvården och 18 på regionens intensivvårdsavdelningar.

79.064 personer har fått en första dos vaccin, av dem har 17.883 även fått en andra dos.

Region Gotland

Gotland rapporterade på torsdagen 41 nya fall. Därmed har totalt 3.523 fall bekräftats i regionen sedan pandemin startade. För närvarande vårdas åtta patienter i smittsam fas på vårdavdelning och två på iva. Ytterligare två patienter som har behov av eftervård vårdas efter genomgången infektion.

På torsdagen öppnade vaccinationsbokningen för personer födda 1955 och tidigare. Bokningen är även öppen för sammanboende, om de ingår i fas 2, det vill säga är 65 år eller äldre eller ingår i övriga riskgrupper i fas 2.

Region Gävleborg

Den brittiska varianten har nästan tagit över helt i Region Gävleborg, vilket gör att smittspridningen ökar. 32.084 personer har testat positivt för covid-19 under pandemin. Just nu vårdas 69 patienter, av dessa ligger 17 på intensivvårdsavdelningen.

– Vi har fortsatt hög smittspridning och ett mycket ansträngt läge inom vården. Därför ska de förhållningsregler som gällt under en tid i länet fortsätta följas. När smittspridningen har minskat och smittläget har förbättrats kommer vi också att införa lättnader för vaccinerade, säger smittskyddsläkare Shah Jalal i ett pressmeddelande.

Tidigare i veckan öppnades tidsbokning för vaccination för personer mellan 60-64 år, vilket innebär att Gävleborg är en av regionerna som har inlett fas 3 samtidigt som fas 2 fortsätter.

Region Halland

Det senaste dygnet har 172 personer testat positivt för covid-19. Det innebär att totalt 36.219 personer bekräftats smittade av viruset i regionen. 52 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, sju av dessa ligger på iva.

Totalt har regionen genomfört 113.322 vaccinationer mot coronaviruset, av dessa är 27.484 dos två. Förra veckan försvann möjligheten att boka vaccination i Halland efter dels leveransproblem, dels vaccinturism – att människor skrivna i andra regioner vallfärdar dit för att få vaccin. Sedan i onsdags är det dock möjligt för vissa grupper att tidsboka igen. Fas 3 inleds nästa vecka.

Region Jämtland-Härjedalen

Fler än 10.000 invånare har drabbats av covid-19 i Jämtland-Härjedalen. Totalt har 10.415 personer smittats, vilket är 82 fler än onsdagens rapport. 47 personer har avlidit på sjukhus sedan pandemins start. Enligt torsdagens siffror vårdas 21 personer på regionens sjukhus, varav fem personer kräver intensivvård. Dock är två av dessa från annan region.

Under gårdagen inledde regionen vaccination av de som är 60 år eller äldre, vilket gör att fas 3 nu har inletts medan fas 2 fortsätter parallellt.

Region Jönköping

I Region Jönköping sjukhusvårdas just nu 71 personer och av dessa ligger 16 patienter på iva. Antal nya fall minskar i Jönköping, enligt lägesrapporten från vecka 16. Hur många som faktiskt har smittats framgår inte i regionens senaste uppdatering.

Personer i gruppen 60-64 år har sedan den 16 april kunnat boka tid för vaccination i mån av vaccintillgång samtidigt som fas 2 fortsätter.

Region Kalmar län

Totalt har 17.400 personer bekräftats smittade. Just nu vårdas 46 personer på sjukhus, varav tio får intensivvård.

Regionen har haft ökad smittspridning av covid-19 i nio veckor i rad och ingenting tyder på avmattning, skriver regionen i ett pressmeddelande. De beskriver läget som ”extremt allvarligt”.

Region Kalmar har näst högst antal fall med 1.126 per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna. Bara Västernorrland har en värre smittspridning. Intensivvården i Kalmar län är hårt ansträngd. Regionen har tidigare tvingats be en annan region om att ta hand om en iva-patient och tidigare i veckan öppnades en ny covidavdelning på Oskarshamns sjukhus. De som är 60 år eller äldre erbjuds vaccin, vilket innebär att fas 2 och fas 3 pågår i Region Kalmar län.

Region Kronoberg

I småländska Kronoberg har 17.775 fall av covid-19 konstaterats i regionen, enligt torsdagens siffror. Antalet inlagda på sjukhus är 39 och åtta av dessa vårdas på iva. Sedan starten av pandemin har 301 personer avlidit. I onsdags kunde regionens invånare i medicinska riskgrupper mellan 60-64 år boka tid för sin vaccination, vilket innebär att fas 3 har inletts.

– Det känns positivt att vi nu tar ytterligare ett symboliskt viktigt steg i vaccineringsarbetet när vi går in i fas 3, säger Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare i Region Kronoberg i ett pressmeddelande.

Region Norrbotten

Ytterligare 155 personer har smittats av covid-19 i Norrbotten, vilket gör att totalt 19.887 fall konstaterats. På länets olika sjukhus vårdas 43 personer med covid-19 och 13 av dessa kräver intensivvård. Dessutom vårdas två personer utomläns. Regionen vaccinerar just nu fas 2 och fas 3 parallellt – vilket innebär att de som är födda 1961 eller senare kan boka tid för att bli vaccinerade.

Region Skåne

Region Skåne rapporterade under torsdagen in 707 nya fall av covid-19. Det gör att det totala antalet smittade under pandemin uppgår till 136.023 konstaterade fall. På sjukhus vårdas 142 personer, varav 25 av dessa är inlagda på iva. Enligt Region Skåne inleds fas 3 nästa vecka.

– Vårt mål är att alla över 65 år ska ha erbjudits en första dos nästa vecka. Då går också brevet ut till de som är 60-64 år och vi kommer också att kunna påbörja vissa vaccinationer i denna åldersgrupp samtidigt som vi slutför vaccinationer med dos ett för dem över 65, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Region Stockholm

I Stockholm får 90 covidpatienter intensivvård medan 453 vårdas vid geriatrik och akutsjukhus. Totalt har 219.693 fall konstaterats och 4.139 patienter har avlidit, enligt regionens senaste lägesrapport den 21 april.

Hittills har 365.377 personer fått en dos vaccin medan 127.608 har fått två doser. Under onsdagen meddelade Region Stockholm att man inleder vaccineringen av fas 3, likt flera andra regioner. Det innebär att personer födda 1961 eller tidigare har möjligt att boka in sig för att vaccination mot covid-19.

Region Södermanland

De senaste 14 dagarna har 140 personer lagts in på sjukhus för covid-19 i Region Sörmland. Just nu vårdas 85 av dessa på sjukhus, varav 16 patienter är så allvarligt sjuka att de kräver intensivvård. Under vecka 15 insjuknade 1.277 personer i regionen.

För närvarande erbjuds vaccin till personer födda 1961 eller tidigare. Även personer över 18 år, som själva har eller bor med någon som genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, erbjuds vaccin. Detsamma gäller för personer som har eller bor tillsammans med någon som har dialysbehandling. Ytterligare en grupp är personer som omfattas av Lagen om stöd och service, LSS, eller har personlig assistans. Den 20 april hade 96.106 doser getts i regionen.

Region Uppsala

Läget är allvarligt i Region Uppsala. På Akademiska sjukhuset intensivvårdas 31 personer med covid-19 och ytterligare en till i ett annat län. Totalt vårdas 157 personer med konstaterad smitta. Uppsala har tidigare uppmanat invånare att gå in i ”personlig lockdown” och smittspridningen - som drivs av den brittiska varianten - är besvärlig.

– Läget är oförändrat det senaste dygnet, både avseende smittspridning och belastning. Vi har samtidigt fått ytterligare hjälp från övriga regioner i enlighet med det möte vi hade inom SKR:s samordning under gårdagen, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

I Uppsala har 34.964 fall av covid-19 konstaterats. När det gäller vaccinationer har 67.882 personer fått sin första dos, vilket är 22 procent av befolkningen. Till den första maj beräknas alla över 65 år ha fått första dosen. För de som vill vaccinera sig i gruppen 60-64 år ska alla som vill vaccinera sig fått den första dosen i mitten av maj, enligt den nuvarande prognosen.

Region Värmland

I Värmland har 140 nya fall av covid-19 konstaterats sedan i onsdags. Det innebär att totalt 15.602 personer testat positivt under pandemin. På sjukhus vårdas 54 patienter, varav elva av dessa ligger på intensivvårdsavdelning. Fas 3 har inletts för personer som är 60-64 år.

– Just nu finns det gott om vaccin och många lediga tider, därför väljer vi att öppna upp för de prioriterade grupperna i fas 3 tidigare än planerat, sa vaccinsamordnare Anders Nordmark, i ett pressmeddelande den 16 april.

Region Västerbotten

Det senaste dygnet har 110 nya covidfall konstaterats i Västerbotten, enligt torsdagens uppdatering. Det gör att totalt 20.112 personer konstaterats smittade av viruset. Just nu vårdas 35 personer på sjukhus, varav 12 ligger på iva. Fas 2 av vaccinationen pågår i regionen, där personer födda 1956 eller tidigare samt personer inom LSS ingår. Vecka 18 eller 19 är det möjligt för fas 3 att boka tid för vaccination, enligt SVT Västerbotten.

Västmanland

Totalt har 23.897 fall bekräftats i regionen och 352 personer har dött. Just nu vårdas 25 personer på vårdavdelning och 7 på iva.

Sammanlagt har 93.485 doser vaccin getts. 69.009 personer har fått en vaccindos och av dem har 24.476 fått en andra dos. För tillfället erbjuds vaccin till personer födda 1961 eller tidigare, personer som fyllt 18 år och får stöd enligt LSS eller personlig assistans, personer med dialys eller genomgången benmärgs- eller organtransplantation samt personer som bor tillsammans med någon med dialys eller benmärgs-eller organtransplantation.

Västra Götalandsregionen

Sedan i onsdags har 1.791 nya fall av covid-19 konstaterats i Västra Götalandsregionen. Det innebär att totalt 165.108 personer testat positivt för covid-19 under pandemin. På sjukhus ligger 361 patienter smittade av viruset - 63 av dessa intensivvårdas. Nästan alla, 35, ligger på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. I går inleddes fas 3 i regionen, där de som är över 60 år nu kallas för att boka vaccination.

Region Västernorrland

Enligt Folkhälsomyndigheten är smittspridningen värst i Västernorrland, som har haft 1.335 fall per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna. Det ska jämföras med rikssnittet på 794 fall de senaste 14 dagarna. Ytterligare 490 personer har testat positivt och totalt har 22.382 personer bekräftats smittade i covid-19.

På regionens sjukhus vårdas 78 personer, enligt torsdagens siffror. 15 av dessa är så sjuka att de kräver intensivvård. I tisdags blev det möjligt för personer 60 år och äldre att kunna boka tid för sin första vaccinering. Parallellt vaccineras fortfarande grupper i fas 2.

Region Örebro

Totalt har 26.883 smittade konstaterats i regionen och 317 personer har dött, enligt statistik från den 21 april. Samma datum vårdades 66 personer på sjukhus, varav 19 av patienterna fick intensivvård. 72.896 personer hade fått en första dos vaccin medan 26.039 hade fått en andra dos.

Efter Västernorrland och Kalmar är Örebro regionen med flest antal fall per 100.000 invånare, med 1.020 nya fall de 14 senaste dagarna. Riksnittet ligger på 794 fall. Flest fall under vecka 15 stod åldersgrupperna 20-49 år och 50-69 år för. Läget i regionen beskrivs som ”allvarligt”. Personer födda 1961 eller tidigare har möjlighet att vaccinera sig i regionen.

Region Östergötland

I Östergötland skrevs 69 nya fall av covid-19 in under torsdagen. Det innebär att totalt 33.747 personer testat positivt i regionen. Enligt de senaste siffrorna vårdas totalt 121 smittade på sjukhus. Av de patienterna är 25 i behov av intensivvård. 150.000 har snart fått minst en dos i Östergötland. I fredags meddelade regionen att nästa grupp i turordningen är de som är 60-64 år.

– Det innebär att Region Östergötland nu går in i fas 3 i vaccinationsarbetet, vilket är väldigt glädjande, sa Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland, i ett pressmeddelande.