Dadgostar: ”Då trycker vi rött för Andersson”

Det är frågan om en höjd garantipension för Sveriges fattigaste pensionärer som ligger på bordet i förhandlingsrummet mellan Dadgostar och Andersson.

Magdalena Andersson har sagt att förhandlingarna varit konstruktiva. Men Nooshi Dadgostar är tydlig med sitt partis krav.

– Vi vill höja garantipensionen, det är en väldigt viktig fråga för oss, sa Nooshi Dadgostar på en presskonferens i riksdagen på måndagen.

Nooshi Dadgostar hoppas att förhandlingarna med S ska gå i lås till på onsdag. Foto: Lisa Mattisson

Förhandlingarna mellan partierna kommer att fortsätta fram till statsministeromröstningen på onsdag. Nooshi Dadgostar lovade att hon ”ska göra sitt bästa” för att de ska nå hela vägen fram.

– Men finns det ingen överenskommelse, kommer vi att rösta rött, sa Dadgostar och lade till att reformen måste införas under den tiden som är kvar av mandatperioden.

– Ja, för det är ju under den här mandatperioden som den här regeringen har makten.

Magdalena Andersson sa under sin presskonferens tidigare under dagen att man inte har ”rett ut alla detaljer” med Vänsterpartiet. S-ledaren sa också att det arbete som riksdagens pensionsgrupp gör är viktigt och har fungerat väl under de senaste decennierna. Att höja garantipensionen vore att runda det som pensionsgruppen kommit överens om.

Men Nooshi Dadgostar anser att gruppen misslyckats eftersom att Sverige enligt henne inte har ett fungerande pensionssystem.

– Nu vill vi höja pensionerna för pensionärerna som har det sämst ställt i Sverige, sa V-ledaren och lade till att hon vill se fler reformer i framtiden.

Vänsterpartiet har också velat säkerställa att de ska få politiskt inflytande under tiden som Andersson regerar. Hur detaljerna för den överenskommelsen ska se ut ville Nooshi Dadgostar inte avslöja men sa att de vill se en skriftlig överenskommelse.

– När förhandlingarna är klara kommer de att offentliggöras, sa Dadgostar.

