Det var 2019 som EU meddelade sin ambition om att slopa tidsomställningen på en timme två gånger per år. Planen är att låta EU:s medlemsländer själva välja om man vill ha konstant sommartid eller vintertid, så kallad normaltid. EU-parlamentet ville att den sista tidsomställningen skulle ske 2021.

Men ärendet ligger just nu stilla på EU-nivå och inget beslut har fattats om att avskaffa tidsomställningen. Det är upp till ministerrådet – alltså medlemsländernas regeringar – hur frågan tas vidare.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), vars departement ansvarar för att hantera frågan för Sveriges del, menar att det handlar om prioriteringar då EU har varit upptagna med andra saker som pandemin, Brexit och klimatomställningar.

– Det kommer att ta många år innan ett beslut blir aktuellt eftersom ingen i dagsläget lyfter frågan. Men det ger oss gott om tid att debattera nationellt och förbereda oss med underlag.

– Det är en komplex fråga, och kräver ordentlig samordning. Nu har 75 procent av Europas länder samma tidszon och det vore fel att försämra det med ett lapptäcke av olika tider, säger Tomas Eneroth.

Det handlar inte bara om logistiska frågor som gemensamma tidtabeller för exempelvis trafik inom och mellan länder, understryker han. Utan även om folkhälsa och hur omställningen kan påverka oss med ljus och sömn.

Arne Lowden, sömn- och stressforskare på Stockholms universitet, vill å andra sidan inte slopa tidsomställningarna. Han menar att omställningen till vintertid ger oss en större tillgång på dagsljus med den extra timmen på morgonen under vintersäsongen som underlättar för vårt mående.

– Den ordning vi har nu är ganska smidig. Vi är mer ljuskänsliga på tidig förmiddag och speciellt i Norden får vi det svårare under vintern, nästan hälften av oss känner av besvär som försämrad sömn och humör, säger Arne Lowden.

Däremot har den extra timmen på eftermiddagen som sommartid ger också en positiv påverkan för folkhälsan, påpekar han.

– Många riskerar tyvärr att senarelägga sin rytm. Vi lägger oss sällan i tid och behöver då ställa väckarklocka. Har vi vanliga arbetstider leder detta till sömnbrist och tröghet. Det blir därför viktigt med solljus även på eftermiddagar under delar av året, säger Arne Lowden.

Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi på Karolinska institutet, går ett steg längre. Han förespråkar införandet av normaltid, så kallad vintertid, året om.

– Mer ljus på morgonen skulle rent teoretiskt ge en mindre nedstämd och deprimerande befolkning. Den extra timmen på morgonen skulle underlätta för många i landet.

– Däremot är detta ett antagande för de nordiska länderna. Söderut i Europa kan de tycka annorlunda och föredra en extra timme på eftermiddagen, säger Torbjörn Åkerstedt.

Det var förra året som EU-parlamentet meddelade att de delar kommissionens syn om att den gemensamma tidsomställningen bör avskaffas. Om ministerrådet i sin tur ger grönt ljus, avskaffas tidsomställningen genom en lagstiftning och varje medlemsland beslutar själva om vilken tid som gäller. Det blir då inte längre möjligt att ha tidsomställningar.

Det var ett medborgarinitiativ som väckte frågan om att avskaffa tidsomställningen när Finland under 2017 fick in över 70 000 underskrifter om ett avskaffande. EU-parlamentet gav då EU-kommissionen i uppgift att utvärdera frågan och skapade en webbenkät under sommaren 2018. Totalt ville 84 procent, av de 4.6 miljoner EU-medborgare som deltog i enkäten, slopa tidsomställningen.

Enligt en undersökning som DN/ Ipsos gjorde 2018 vill två tredjedelar av svenskar slopa den nuvarande ordningen. 37 procent ville ha sommartid hela året, medan 29 procent föredrog vintertid.

