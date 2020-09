Damberg om släktnätverken: ”Polisen har inte varit närvarande”

Biträdande rikspolischefen Mats Löfving väckte uppmärksamhet när han i Ekots Lördagsintervju berättade att det finns 40 släktbaserade kriminella familjenätverk i Sverige. För Mikael Damberg, (S), var det ingen nyhet. Han säger att han själv hörde talas om de många kriminella nätverken när han blev inrikesminister i början av 2019.

En del av dessa nätverk ska ha funnits i Sverige i decennier. Hur har det kunnat gå så här långt, varför ni inte har agerat tidigare?

– All gängkriminalitet har fått bita sig fast. Polisen har inte varit närvarande i de fattigaste bostadsområdena så att kriminella fått bre ut sig både med narkotikaförsäljning men också med annan näringsverksamhet. Vi flyttar nu tillbaka staten, både med en växande polis men också med andra insatser från kommuner och myndigheter, säger han.

Flera myndigheter, bland andra Skatteverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans med polisen med att punktmarkera kriminella individer och granska eventuella skatteskulder, näringsverksamhet och folkbokföringsuppgifter.

Löfving hävdar att dessa nätverk kommit till Sverige med syftet att organisera kriminalitet. Håller du med om den bilden?

– Polisen har väl nyanserat den bilden något. Många har varit här ganska länge och har blivit yrkeskriminella i de här strukturerna. Mig spelar det inte så stor roll hur eller när de kom hit, begår de brottslig verksamhet ska de sättas dit. Men de barn som växer upp i de här miljöerna fostras rakt in i en kriminell livsstil. Det tror jag inte samhället har sett och vår lagstiftning har inte varit utformad för att kunna gripa in så tidigt som det kan behövas för att rädda barn från att gå rakt in i grov kriminell verksamhet.

Polisen har under flera års tid efterlyst ett större ansvar från andra aktörer för att stoppa nyrekryteringen av unga till kriminella nätverk. Polisföreträdare riktar sig bland annat till skolor, socialtjänst och ungdomspsykiatri men enligt Mats Löfving åker engagemanget från både politiker, myndigheter och kommuner ”jojo” efter hur starkt det mediala trycket är.

Har resten av samhället blundat?

– Resten av samhället flyttade ut ur de här bostadsområdena och de fick leva sina egna parallella liv. Nu flyttar staten in och markerar närvaro. Det är farligt för ett samhälle där man tillåter vissa förortsområden att bli så segregerade. Man kan inte hoppa över segregationseffekten när man tittar på varför de här gängen eller klanerna fått så mycket makt. Det hade de inte fått i ett samhälle där staten finns närvarande.

Mats Löfving vill att regeringen föreslår med hemlig avlyssning även av personer som inte är brottsmisstänkta. Vad är ditt svar?

– Jag måste få veta mer om hur polisen tänker och vilka motiv de har. Vi har gjort flera förändringar som gett polisen starkare befogenheter att jobba med hemliga tvångsmedel.

Polisen har sedan 2018 drivit frågan om visitationszoner, som bland annat används mot gängen i Danmark. Hur ställer sig regeringen?

– Vår bedömning har så här långt varit att polisen har långtgående befogenheter att leta efter vapen, narkotika och kan göra visitationer. De stora legala problemen har varit kring husrannsakan, att få tillgång till vissa utrymmen för att leta vapen och narkotika. Vi har en utredning som tittar på det.

