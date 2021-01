Dan Eliasson tog inte ut semester – får 300.000 kronor

2021-01-11 Texten har uppdaterats med ett förtydligande från MSB.

Dan Eliasson meddelade i förra veckan att han lämnar sin tjänst som generaldirektör för Myndigheten för samhällskydd och beredskap efter att han mött hård kritik för en resa till Kanarieöarna över jul och nyår som avslöjades av Expressen.

Senare kunde Dagens Nyheter avslöja att det inte var första gången han lämnat landet under pandemin. Även i november var Dan Eliasson i sitt hus på Kanarieöarna. Enligt MSB rörde det sig om privat resa – hur länge han var där har MSB inte svarat på trots upprepade frågor.

”Frågor som rör privata resor och detaljer om semesterdagar hänvisar vi till Dan Eliasson”, skriver MSB:s pressekreterare Josefin Morge i en kommentar till DN.

Inrikesminister Mikael Dambergs (S) pressekreterare Per Strängberg har tidigare uppgett till DN att varken inrikesministern eller hans statssekreterare känt till resorna i november eller december.

DN har gått igenom generaldirektörens lönebesked där det framgår att Dan Eliasson inte tog ut en enda semesterdag under resan i november. Han har inte heller fattat något beslut om att utse en tillförordnad ställföreträdare på plats i Sverige. Till skillnad från hans sommarsemester och jul- och nyårsresan då han hade tillförordnade beslutsfattare i Sverige. Efter publiceringen av artikeln har MSB hört av sig och påpekat att arbetsordningen för myndigheten ger chefen för avdelningen för verksamhetsstöd samma beslutsbefogenheter som generaldirektören och det därför inte behövs fattas särskilda beslut om ersättare om generaldirektören är borta under en kortare period.

Under julresan som varade i totalt två veckor tog han ut fyra semesterdagar och var formellt i tjänst i två dagar. Enligt dokument från MSB registrerades semesterdagarna efter att resan uppmärksammades i media. Till skillnad från resan tidigare under hösten hade han under hela jul- och nyårsresan tillförordnade beslutsfattare i Sverige.

Dan Eliasson har nu enligt MSB totalt 36 innestående semesterdagar som han sparat under tiden på myndigheten och som han nu kommer att få när han lämnar sin tjänst.

”Sparad semester betalas ut i pengar med slutlönen som kommer i februari”, skriver MSB:s Josefin Morge.

Dan Eliasson är en av landets högst avlönade myndighetschefer – med en lön på 162.500 kronor i månaden och 35 semesterdagar per år. Det innebär att de 36 sparade semesterdagarna motsvarar ett drygt års semester och är värda totalt runt 300.000 kronor.

Men Dan Eliasson blir inte arbetslös utan får istället en tjänst med bibehållen lön i Regeringskansliet – hans avtal förlängdes nyligen och sträcker sig till 31 december 2022.

MSB kommenterar inte varför den avgående generaldirektören – som tillträdde i mars 2018 – har så pass mycket sparad semester.

I somras hade han ersättare under en period på fem veckor men enligt lönebeskeden tog han inte ut semester för alla dagarna.

”Generellt kan man dock konstatera att det inte är ovanligt att myndighetens chefer behöver ägna planerad semestertid, helger och kvällar åt arbete och kan kompensera det genom att vara ledig andra dagar. Arbete på distans från exempelvis hemmet eller semesterbostad behöver göras frekvent även när det inte är påkallat på grund av en pandemi”, skriver Josefin Morge.

Dan Eliasson har i ett internt brev till MSB:s medarbetare förklarat varför han gjorde resan över jul och nyår. ”När jag satte mig på planet strax före jul var det efter noga överväganden. Mitt val då var att prioritera familjen”.