Därför börjar ett av tio barn att stamma

Palin PCI är en behandlingsmetod för barn som stammar. Palin PCI står för Parent-Child Interaction Therapy och har utvecklats på The Michael Palin Centre for Stammering Children i London. Det öppnade 1993, och fick sitt namn efter Michael Palin, som spelade den stammande Ken i filmen En fisk som heter Wanda (1988). Michael Palins far stammade.