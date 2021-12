Därför dröjer besked om vaccinering av barn

Det finns i nuläget bara ett vaccin som är godkänt för barn under 12 år i Sverige och EU – Biontech och Pfizers vaccin Comirnaty, som till barn används i lägre dos än till vuxna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder för barn som är extra känsliga för luftvägsinfektion, från fem års ålder. Precis som till vuxna rekommenderas två doser med minst tre veckors mellanrum.

Inom kort väntas ett besked gällande hela åldersgruppen, säger Sören Andersson, enhetschef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

– Frågan utreds parallellt med att vaccinen utvecklas. Vaccinen som har funnits tillgängliga har behövts - och behövs fortfarande i det allmänna vaccinationsarbetet. Det är viktigt att man prioriterar att ge dos ett, två och tre till de som ännu inte har fått.

Smittspridningen i Sverige är mindre omfattande än i stora delar av Europa men har under de senaste veckorna ökat i hög takt, om än från låga nivåer.

I tre scenerier över smittspridningen för vintern har Folkhälsomyndigheten bland annat tagit hänsyn till årstidsvariationer, vaccinets effektivitet mot omikron och den nya variantens högre smittsamhet. Den samlade bedömningen är att utvecklingen kommer fortsätta åt samma håll med en ny smittotopp i januari – med värstascenariot 13 400 dagliga fall.

– Sammantaget är situationen illavarslande, sa myndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell på en pressträff.

Vaccinationerna av barn under 12 år handlar primärt om att skydda barnen från de mycket små riskerna för allvarlig sjukdom som finns - inte om att sämja smittspridningen. Detta trots att antalet bekräftade fall bland barn i åldrarna 5 till 14 år ökar och under vecka 49 var högre än under perioden med högst smittspårning i våras, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.

– Att vaccinera barn för att skydda andra är ett mindre vanligt skäl, även om det förekommer. Har vi en betydande smittspridning som också slår igenom med hög sjuklighet och dödlighet i andra åldrar är det klart att smittspridningsaspekten spelar in.

Sören Andersson, enhetschef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson

Det finns data som indikerar på att vaccinen mot covid-19 kan vara mindre effektiva mot omikron, som hittills har konstaterats i 260 fall i Sverige. Det innebär också att det kan vara större risk att smittas igen, visar preliminära slutsatser från WHO.

Dessutom finns tecken på att omikron sprids lättare än delta. Folkhälsomyndigheten gör antagandet att den är 25 procent mer smittsam än sin föregångare, även om det fortfarande finns en del osäkerhet kring frågan. Symtomen tycks dock vara mildare. Risken att behöva sjukhusvård lägre kan vara så mycket som 70 procent lägre, visar en skotsk studie som publicerades på onsdagen. Men det är fortfarande för tidigt att säga med säkerhet.

Sören Andersson säger att den nya virusvarianten kan ha betydelse Folkhälsomyndighetens rekommendation.

– Om man överväger att vaccinera barn för att få bukt på smittspridningen och det visar sig att vaccinerarna har en sämre effekt mot smittspridningen då blir ju det argumentet svagare. Det är därför viktigt att ha så aktuell data som möjligt när man fattar den här typen av beslut.

På onsdagen började Frankrike vaccinera barn mellan 5-11 år. Även Finland som tidigare varit tveksamma till att vaccinera barn aviserade planer på att utöka sitt vaccinationsprogram.

Ju längre ned i åldrarna man kommer desto svårare blir det, säger Sören Andersson om varför det svenska beskedet dröjer.

– Efter helgerna hoppas jag att vi ska vara ganska klara, om inget drastiskt förändras. Men som sagt, vaccinen har inte funnits tillgängliga förrän nu.

På tisdagen hade 85,5 procent av svenskarna över 12 år fått minst en vaccindos. 81,4 procent hade fått en andra dos. 79 procent av svenskarna över 65 år och hälften av alla över 50 år hade fått en tredje dos.

