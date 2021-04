Därför fortsätter ökningen: ”Minskad uthållighet i befolkningen”

Det totala antalet fall per vecka är nu i stort uppe på samma nivåer som under höstens våg. Smittspridningen ökade åter under förra veckan, detta trots att påskledigheten troligen minskade inrapporteringen av positiva provsvar.

I flera regioner har smittspridningen stigit kraftigt under flera veckor.

I region Stockholm ligger antalet bekräftade fall över rikssnittet och i Sörmland har ökningen skett med utökad kraft under de senaste tre veckorna. I Örebro rapporterades fler bekräftade fall under vecka 13 än någonsin tidigare. I Uppsala kallar hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler trycket på sjukvården för ”extremt”.

Region Dalarna har beslutat att aktivera krisavtal inom intensivvården på Falu lasarett, för att kunna säkra bemanningen. Patienter har den senaste tiden behövt transporteras till andra regioner.

Covidpatienter utgör nu 60 procent av alla inneliggande på intensivvårdsavdelning nationellt – den högsta andelen sedan i januari 2021.

– Det krävs nu en stor uthållighet. Vi såg i diagrammen hur allvarlig situationen är i landet, sade Karin Tegmark Wisell på tisdagens pressträff.

Hon tror att det finns flera anledningar till att smittspridningen fortsätter öka, trots återkommande varningar om att utvecklingen under lång tid gått åt fel håll. Att den betydligt smittsammare brittiska virusvarianten står för 90 procent av sjukdomsfallen i många regioner lyfter hon som en viktig faktor.

– Det har vi hanterat med att förändra en hel del av riktlinjerna när det gäller smittspårningen, säger Tegmark Wisell och fortsätter:

– Sedan ser vi i länsstyrelsernas rapporter att, även om det finns en god följsamhet hos många verksamhetsansvariga så upplever man en trötthet och minskad uthållighet allmänt i befolkningen.

Folkhälsomyndigheten ser tecken på att befolkningen i allmänhet arbetar hemma i lägre utsträckning och att man, som en följd av detta, befinner sig mer i stadskärnor.

Vaccinen mot covid-19 fortsätter att rullas ut. Bland personer över 80 år börjar vi få en god vaccinationstäckning i Sverige, bland 70-åringarna har drygt 30 procent fått en dos och knappt var tionde är fullvaccinerad.

Mycket av den situation som nu råder hade gått att förhindra om leveranserna till Sverige inte hade försenats, menar Karin Tegmark Wisell.

– Vi vet att vaccinen räddar liv så det är klart att det hade gjort en skillnad om vi fått vaccinen tidigare, och särskilt till de äldre. För att rädda liv och också för att rädda sjukvården och för möjligheten att utföra vård som nu ställs in, säger hon.

Erfarenheterna från förra vårens smittspridning väger tungt när Folkhälsomyndigheten bedömer och hanterar den nuvarande smittspridningen. Det är långt kvar innan vi kan räkna med att klimatet hjälper till att stoppa viruset, tror Karin Tegmark Wisell.

– Vi såg då att vi fick en avmattning på smittspridningen först när vi kom en bra bit in i maj och det var först i juni som vi gick ned i lägre tal. Det visar att bara för att vi får ett lite mildare väder ute så kommer det i sig inte kunna bromsa smittspridningen, säger hon och fortsätter:

– I princip alla i samhället är sårbara för den här sjukdomen, så var rädd om dig själv men också dina anhöriga och vänner och se till att inte sprida sjukdomen vidare.