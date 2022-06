Därför hyllades en dieselbil på klimatmötet

Under ett påkostat tälttak på Stockholmsmässans parkering är stämningen god, minst sagt. En känsla av bragd ligger i luften, som i ett omklädningsrum efter SM-guldet. En klunga minglande män skrattar i matchdressen för dagen: Hyfsat välsittande svart kostym och ett lager stolthet pudrat över ansiktet.

Det duggregnar, bakom herrarna fladdrar ett svart tygstycke som hjälpligt har hängts över något skrymmande som inte ska synas än. Det är omöjligt att inte se att det är ett stort fordon, dolt lika väl som en figurinslagen cykel på femårsdagen.

Sveriges miljö- och klimatminister Annika Strandhäll står bland herrarna, hon sticker ut i kritvit kavaj. Men hon tycks lika upprymd som de andra över stunden som snart är inne, när skynket ska rivas av och den första arbetsmaskinen byggd i ”fossilfritt” stål ska visas upp. Byggd av Volvo, såld till NCC och tillverkad av stål från Sveriges största koldioxidutsläppare SSAB – ”fossilfritt” genom ett projekt understött av svenska staten.

– Det är oerhört spännande. Det finns ingen quick fix när det gäller klimatomställningen, det är mycket som måste göras. Men just industrin och de möjliga tekniksprång som vi nu ser innebär… Skulle kunna innebära en ganska stor påverkan på utsläppen, sa Annika Strandhäll när vi en stund tidigare träffades inne på mässan – som i veckan utgör hem åt FN-miljömötet Stockholm+50.

Längst ner i väskan fanns miljö- och klimatministerns ”badge” till FN-mötet Stockholm+50, som hon själv är värd för. Foto: Beatrice Lundborg

Också statsminister Magdalena Andersson skulle senare, under sitt tal på konferensen, lyfta fram fordonet: ”Going green is not only possible, it is the path to create growth, jobs and prosperity for all.”

Nu ler Annika Strandhäll mot Volvos koncern-vd Martin Lundstedt när han för den minglande gruppen övar på talet han snart ska hålla från scenen.

– It’s a rainy day with a sunny content. What do you think about that? säger han och skrattar innan någon hinner svara.

De verkar pirriga. Kanske är det för att han kommer snart, hedersgästen som ska kröna deras gärning. Bekräfta Sverige och det svenska näringslivet som världsledande i den ”gröna” omställningen. USA:s förre utrikesminister och nuvarande klimatsändebud John Kerry sitter i kortegen på väg hit.

USA:s klimatsändebud John Kerry och Annika Strandhäll är båda upplyfta av stunden när ett fordon tillverkat av fossilfritt stål ska visas upp. Till vänster, Volvochefen Martin Lundstedt. Foto: Beatrice Lundborg

Sanningen är att det knappt pågår någon global ”grön” omställning.

Trots alla löften – Sverige ska bli ”koldioxidneutralt” år 2045, EU och USA 2050, Kina 2060, Indien 2070 – så ökar utsläppen, när de akut skulle behöva minska, enligt FN:s klimatpanel IPCC. 80 procent av energin i världen kommer från fossila bränslen. Efterfrågan på el ökar snabbare än takten på utbyggnaden av de förnybara källorna.

Och hela tiden startas ny utvinning. Tre dagar efter att IPCC i sin senaste rapport konstaterade att det var ”nu eller aldrig”, annonserade Storbritannien att de kommer att ge nya tillstånd för olje- och gasprojekt i Nordsjön från och med i höst. I Indien planerar man att öppna 100 kolgruvor som tidigare stängts. I en färsk rapport från Climate Action Tracker konstateras att det just nu pågår ”en guldrush för nya fossilbränsleprojekt” i världen.

Varför har inget hänt, trots att toppmötena har avlöst varandra i decennier? Varför rör vi oss i fel riktning, när så många av våra makthavare säger sig vilja gå åt ett annat håll?

Annika Strandhäll ledde delar av FN-mötet. Foto: Beatrice Lundborg

Blåsorkestern har redan satt i gång, de uniformsklädda FN-vakterna står uppradade utanför mässans huvudentré. På främre raden bland de uppställda stolarna – intill chefen för FN:s miljöprogram Inger Andersen – är en plats tom. Sveriges miljö- och klimatminister Annika Strandhäll är sen, det är stopp i trafiken.

Det är dagen före lastbilsavtäckningen och miljö- och klimatveckan ska invigas genom att två flaggor hissas mot skyn, FN-flaggan och den svenska. Mötet har förberetts under flera år och syftet är att få världens ledare att ta ett samlat grepp om de stora utmaningarna – och att börja leverera på alla tidigare löften. För Sverige är mötet – som hålls här för att hedra minnet av den allra första internationella miljökonferensen som anordnades i Stockholm 1972 – en chans att visa på det svenska ledarskapet, inte minst i klimatarbetet.

Klimatledare från hela världen samlades första dagarna i juni för FN-konferensen Stockholm+50. Foto: Beatrice Lundborg

Gabriel Wikström är Sveriges nationella samordnare för de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Han är socialdemokrat, tidigare minister i Stefan Löfvens regering och mycket kritisk mot de politiska svaren på de enorma utmaningar som präglar samhället. För honom är det tydligt: Ramverket som politiken förhandlar inom är felbyggt. Politikerna talar om helt andra saker än det som krävs.

– Det som skulle behövas är att man erkänner att det här är det största som vi kommer att vara med om. Det behöver ställas i förgrunden och prioriteras framför en massa andra angelägna, som man i dag tycker, politiska frågor, säger han.

– Huvudproblemet är att de framsteg som har gjorts, de har gjorts inom systemet. Man har till exempel fått ner utsläpp inom systemet. Men poängen, det är ju att göra om systemet, säger han.

”Det som skulle behövas är att man erkänner att det här är det största som vi kommer att vara med om. Det behöver ställas i förgrunden och prioriteras”, säger Gabriel Wikström (S). Foto: Roger Turesson

De svenska territoriella utsläppen har minskat med omkring 30 procent sedan 1990. Men om våra utrikesresor med flyg och båt räknas in, tillsammans med utsläpp från biobränslen – har den sammanlagda mängden i stället ökat.

Också på global nivå syns ramverkets brister:

När Washington Post i november förra året granskade skillnaden mellan de utsläpp som världens länder rapporterade till FN – och hur stora utsläppen rent faktiskt var – hittade de en enorm lucka: Uppemot 23 procent av de faktiska globala utsläppen. När världens politiska ledare förhandlar om vilka utsläpp som ska minska och i vilken takt – är det inte ens klart hur stora utsläppen som ska minska är.

Annika Strandhälls chaufför svänger in framför huvudentrén när blåsorkestern precis har avslutat sitt första stycke. Ministern eskorteras till sin tomma stol, hon hinner knappt sätta sig ner innan det är dags att stå upp igen, för att hålla invigningstalet.

– Vi måste säkerställa en snabb övergång till klimatneutralitet. Som bidrar till att lösa alla de stora planetära kriserna och genomföra Agenda 2030. Stockholm+50 har en historisk roll att spela i detta avseende, säger hon.

Trafikkaos – i sig sannolikt beroende på FN-konferensen – gjorde att Annika Strandhäll var sen till flagghissningsceremonin. Här har hon precis satt sig ner, för att direkt stå upp och gå till talarstolen. Foto: Beatrice Lundborg

Som nationell samordnare är Gabriel Wikströms uppdrag att stödja regeringen i just det här arbetet. Nu oroas han över vad han beskriver som ”en förlorad tro på att politiken faktiskt kan förändra”.

– För det kommer krävas stora förändringar. Det blir liksom inga charterresor. Det blir ingen biff på grillen. Och det låter ju banalt men det är precis det som är de stora tabuna i svensk politik, säger han.

Regeringen behöver ta fram ett konkret program på vad som behöver göras under de 7,5 år som är kvar till 2030, menar Gabriel Wikström.

– Det är inte bara ett politiskt datum, det är också det datum som handlar om ifall vi ska ha en chans att uppnå 1,5-gradersmålet. Och modet i det hela ligger i att kunna säga det här med vetskapen om att man mycket väl kan bli av med sitt uppdrag och förlora valet, säger han.

”Vi måste säkerställa en snabb övergång till klimatneutralitet”, sa Annika Strandhäll i sitt tal vid flagghissningsceremonin. Foto: Beatrice Lundborg

Om de som har ambitioner att göra stora förändringar tvingas lämna sina uppdrag, vem ska då göra jobbet?

– Jag tror att väljarna förväntar sig att politikerna löser vår tids ödesfråga. Inte minst i den unga generationen är klimatkrisen den absolut viktigaste politiska frågan. Om partierna ska vara relevanta måste man ta den här frågan på största allvar.

Hur behöver politiken förändras?

– Vi behöver utgå från vart vi ska – till nollade utsläpp – och titta på vilka åtgärder som krävs för att klara det. Dagens politiska ledare gör tvärtom. De utgår från dagens situation och frågar sig ”vad klarar vi av att göra i år och nästa år?” Och så får man se var vi hamnar.

Klimatdemonstration i Stockholm i samband med FN-mötet. Foto: Beatrice Lundborg

”Uproot the system”, står det på en av skyltarna i folkmassan som väller ut över Norrmalmstorg i Stockholm. Det har blivit fredag under veckan när alla världens miljö- och klimatutmaningar skulle lösas i Stockholm. Till kvällen kommer ”rekommendationerna” från ledarskapsdialogerna att presenteras, i ett dokument utan formell verkan i några framtida sammanhang. Slutet på en ”two day talk shop” som en deltagare senare sammanfattade det i ett kritiskt mejl. Annika Strandhäll sa i sitt slutanförande:

– Vi tror att vi kollektivt har mobiliserat och utnyttjat potentialen i detta möte. Vi har en färdplan för acceleration att ta vidare.

Genom huvudstaden har nu tusentals personer marscherat för att markera sitt missnöje, skrika ut sin oro.

20-åriga Mohamed Ej-hajji från Fridays for future-rörelsens marockanska gren står på scenen som ställts upp på Norrmalmstorg. Han har just talat, som en i raden av aktivister från det som inom rörelsen kallas MAPA, Most affected people and areas. Nu ropar han till aktivisterna: ”What do we want?” och de svarar:

– CLIMATE JUSTICE.

Mohamed Ej-hajji ropar från scen: ”What do we want?” Folkmassan svarar: ”CLIMATE JUSTICE!” Foto: Beatrice Lundborg

Klimatkrisen är i hög grad en kris baserad på historiska händelser. Driven av den industriella revolutionen, som i sig fick sin kraft ur kolonialismen och slaveriet. Av den sammanlagda mängd koldioxid som mänskligheten kan släppa ut inom ramen för 1,5-gradersmålet, har 90 procent redan släppts ut. Till mycket stor del av oss i den rika delen av världen. Parisavtalet bygger på att vi går före i omställningen, att vi lämnar det mesta av den lilla återstående koldioxidbudgeten till de fattiga länderna.

Att låta de mest drabbade komma till tals är en viktig princip i Fridays for future-rörelsen och ett av skälen till att Greta Thunberg valde att tacka nej när regeringen erbjöd henne att tala under Stockholm+50.

– Jag har redan hörts så mycket. Jag har en plattform och det är dags att passa över mikrofonen och låta de mest drabbade få större utrymme, säger hon.

– Dessutom ville jag inte vara en del av ”firandet”. Det är som en komedi, att de säger att de vill fira 50 år av miljökonferenser. När allt har blivit så mycket värre under den här tiden.

”Jag skulle säga att det är mer radikalt att känna sig bekväm i den situation vi befinner oss i och inte vilja förändra någonting”, säger 19-åriga aktivisten Alde Nilsson (i grönt). Foto: Beatrice Lundborg

Alde Nilsson står i folkhavet, hon är 19 år och aktivist i svenska Fridays for future.

– Vi säger bara vad forskningen säger och vad de mest drabbade säger. Men såklart är det något helt annat än det samhälle vi har i dag och radikalt i jämförelse med det. Men jag skulle säga att det är mer radikalt att känna sig bekväm i den situation vi befinner oss i och inte vilja förändra någonting, säger hon.

Hon får medhåll av nationella samordnaren Gabriel Wikström:

– De unga i Fridays for future ligger i linje med vad vetenskapen säger, medan att inte lyssna på vetenskapen och inte vara beredd att göra mer trots att klockan tickar – det är ju kanske inte det radikala men det är i alla fall det reaktionära.

Foto: Beatrice Lundborg

En som är väl förtrogen med vetenskapen på området är Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändringar vid Tyndall centre for climate change research och gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Ett av skälen till att de verkliga förändringarna uteblir är att beslutsfattarna sitter i en närmast omöjlig situation, menar han. På grund av tidsbristen.

– Om de genomför den politik som är nödvändig, innebär det djupgående, grundläggande förändringar i många delar av det moderna samhället. Men om de inte agerar nu, flyttar de bördan till sina egna barn i morgon och fattiga människor någon annanstans i dag. Båda är otroligt obekväma alternativ för våra beslutsfattare att förhålla sig till, säger han.

– Så i stället pratar de om små förändringar och säger ”ja, det är ett steg i rätt riktning”. Det är det inte, det är ett steg i fel riktning. Varje år du inte gör tillräckligt, blir utmaningen svårare året efter. Så ett litet steg i rätt riktning innebär i själva verket att ta ett steg tillbaka, eftersom vi har en viss koldioxidbudget att hålla oss inom.

Konferensen fick kritik för att vara helt tandlös, redan innan den startade. Efteråt sammanfattade en deltagare mötet som en ”two day talk shop”. Foto: Beatrice Lundborg

Tillbaka på parkeringen utanför mässan, några dagar tidigare. Volvo-vd:n Martin Lundstedt bokstavligen hoppar upp mot NCC:s chef Tomas Carlsson i någon form av glädjeyttring, dunkar honom hårt i ryggen. Lastbilen är avtäckt och en låtsasnyckel av fossilfritt stål har lämnats över till köparen. Till och med duggregnet har gett vika och solen som nyss kikade fram över Stockholmsmässans parkering tvingade Volvochefen till snabb improvisation: ”It is a sunny day with a sunny content.”

Nu står herrklungan på rad, framför det gula fordonet. I radens centrum: USA:s klimatsändebud John Kerry och Sveriges miljö- och klimatminister Annika Strandhäll. Vi i pressen får ställa frågor, jag börjar och riktar mig till John Kerry:

Teknikutveckling är en del av klimatomställningen som får mycket uppmärksamhet och anses bringa stort hopp. Finns det en risk att ett alltför stort fokus på den, legitimerar business as usual och skuggar utmaningarna med djup transformation och dramatiska utsläppsminskningar vid källan?

– Det här är tänkt att bryta business as usual-mönstret. Och jag vet att budskapet från Annika, från mig och från ministrar över hela världen är ”öka, öka, öka”. Vi måste sätta fart och det här är en bra, bra början. Att faktiskt ha ett stort fordon utplacerat i ett större byggföretag – och det är byggt fossilfritt. Nu måste alla andra aspekter av den processen bli fossilfria också, det vet vi alla.

USA:s klimatsändebud John Kerry kröner den stora stunden på Stockholmsmässans parkering – ett fordon i fossilfritt stål ska visas för världen. Foto: Beatrice Lundborg

Han talar med pondus, klimatsändebudet. Männen kring honom nickar, flera säger instämmande ”yes”. Få internationella politiker har en erfarenhet som John Kerry. Tidigare utrikesminister och år 2004 mycket nära att bli president, innan han föll mot George W Bush efter vad som sannolikt var fabricerade anklagelser om att han skulle ha ljugit om sina insatser under Vietnamkriget. Nu fortsätter han, med det stora gula fordonet som fond:

– Under tiden kommer jag, Annika och andra ministrar att fortsätta pressa övriga länder att anta dessa principer: Vi måste göra det här snabbare, vi måste skapa incitament för att göra det snabbare. Men jag är uppmuntrad. Jag är hellre här än ännu en business as usual-dag. So, lets look at the upside.

Annika Strandhäll är också hon tydlig med att utmaningarna är stora. Men för att ”få med sig människor i omställningen” behövs också hoppfullheten, menar hon.

”Det vi ser när det gäller innovationer och tekniksprång är lite av en gudagåva till politiken”, säger Annika Strandhäll. Foto: Beatrice Lundborg

– Det vi ser när det gäller innovationer och tekniksprång är lite av en gudagåva till politiken. Det kommer att göra det lättare att visa ledarskap, att visa att med den gröna omställningen så kommer också en ny typ av välstånd. Som naturligtvis handlar om luft och vatten och allt det här – och ansvar för våra barn och barnbarn. Men också nya spännande möjligheter, i nya jobb och nya tekniker och framtidshopp. Och det måste man som politiker ta vara på.

Professor Kevin Anderson håller inte med. Hoppet kommer av politiker som visar integritet, ärlighet och mod, menar han.

– Om våra beslutsfattare inte kan hantera följderna av 30 års passivitet, behöver de skaffa sig ett annat jobb och låta andra ta över. Personer som är redo att ta itu med utmaningarna.

Minister Strandhäll i ett bilateralt möte med representanter för Gabons regering. Gabon arbetar hårt för att förbättra skyddet i sin regnskog. I Sverige – som ofta framhålls som ett föregångsland inom miljö och skogsbruk – har andelen produktiv skog som är eller har varit kalavverkad gått från drygt 10 procent år 1950 till mer än 70 procent i dag. Foto: Beatrice Lundborg

Några dagar efter avtäckningsceremonin slår det mig – jag glömde fråga vad det nya ”fossilfria” fordonet drivs av. Åsa Alström, Head of Strategic Communication på Volvo svarar snabbt på mejl:

”Hej Alexandra

Tack för din fråga!

Förra året demonstrerade vi ett elfordonskoncept byggt av fossilfritt stål. Den här gången testar vi möjligheten att introducera fossilfritt stål i ordinarie produktion, därmed är detta fordon dieseldrivet.

Hälsningar Åsa”

