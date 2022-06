Därför ökar coronasmittan just nu

Erfarenheten visar att covid-19, precis som många andra luftvägssjukdomar, är säsongsberoende. Det vill säga att smittspridningen tar fart på hösten, för att nå en topp strax efter nyår, för att därefter långsamt gå ner igen. Under sommaren ska smittspridningen normalt vara låg, eller obefintlig.

Trots det går smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 plötsligt upp igen. Allt fler – i stället för färre – blir sjuka. Det visar de mätningar av virushalter i avloppsvatten som utförs på olika ställen i landet. Ett annat tecken är andelen positiva provsvar i den testning som fortfarande förekommer, framför allt inom sjukvården och bland äldre.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste scenario, som presenterades under måndagen, kommer viruset fortsätta att cirkulera under sommaren för att i slutet av augusti gå brantare uppåt och sedan fortsätta stiga under september.

Att smittspridningen går upp, trots att det snart är midsommar, säger något om den virusvariant som sprids just nu. Det menar i alla fall Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, som beskriver den rådande situationen som ”obehaglig”.

– Just nu har vi en tydligt uppåtgående trend. Det är nog ingen fara för folkhälsan, men det faktum att smittspridningen är på väg upp trots att det är sommar upplever jag ändå som lite obehagligt. Det hade varit bra om den hade gått ner och slutat cirkulera, säger han.

Boven i dramat, säger han, är BA.5. Det vill säga den undervariant av omikron som står för en stor del av smittspridningen just nu.

– På mycket kort tid har den trängt ut andra varianter. Först fick vi BA.1, sen BA.2 och så vidare. Varje variant har varit ännu lite smittsammare än den föregående och nu har vi alltså BA.5 som är så smittsam att smittspridningen går upp trots att det är mitten av juni, vilket säger något om hur oerhört smittsam den är. Du kan ha haft några av de tidigare varianterna av omikron. Det tycks inte spela någon roll. Du smittas ändå, säger Joakim Dillner.

Joakim Dillner befarar att smittspridningen kommer ta ytterligare fart i höst. Foto: Ulf Sirborn

Av detta går det att dra några slutsatser, menar han. Dels att smittspridningen troligtvis kommer att ta fart igen i höst, dels att det finns all anledning att ta det eventuella vaccin som erbjuds. Detta trots att BA.5 av allt att döma är lite mindre sjukdomsframkallande jämfört med de tidigare varianterna. Det finns i alla fall inga tecken på att den är mer sjukdomsframkallande.

– I normala fall hade man inte behövt vara rädd för corona i mitten av sommaren. Då hade man kunnat vänta med att ta den spruta man erbjuds, men i dag skulle jag inte råda till något sådant, säger Joakim Dillner.

För även om BA.5 har förmåga att smita förbi det skydd som vaccinerna eller tidigare infektioner ger, tycks det skydd mot allvarlig sjukdom som vaccinerna ger vara stabilt. En övervägande majoritet av befolkningen är vaccinerad och Inläggningarna på sjukhus är fortfarande förhållandevis få, även om antalet som intensivvårdas på grund av covid-19 ökat något de senaste dagarna.

Om jag får symtom, hur troligt är det att det är covid jag har fått?

– Om du får influensaliknande symtom är det rätt sannolikt att det är covid. Det finns inte så mycket av andra luftvägssjukdomar just nu.

Kommer det uppdaterade vaccin som utlovats till hösten att skydda mot BA.5?

– Förutom skydd mot de gamla stammarna, kommer det även innehålla skydd mot omikron. Tyvärr mot omikron BA.1 och inte mot de senare varianterna, eftersom vaccintillverkningen ligger ett halvår efter. Det vaccin som finns nu skyddar dåligt mot att bli smittad av omikron, men i och med den här uppdateringen borde det bli bättre.

Kan det komma varianter som är mer sjukdomsframkallande?

– Jag tror inte det. Den tendens vi sett är att i takt med att viruset blivit mer smittsamt, har det blivit mindre sjukdomsframkallande. Och när ett virus slagit in på den vägen, brukar denna tendens fortsätta.