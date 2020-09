Därför riskerar beslutet om Preemraff att spräcka regeringen

När Arne Augustsson fick veta att han skulle kunna få ett oljeraffinaderi till granne satte han sig i sin roddbåt och gav sig ut i Brofjorden. Protesten följdes av fler, på hav och land, under slutet av 1960-talet. När Scanraff invigdes 1975 sålde Arne Augustsson sitt barndomshem med utsikt över fjorden.

– Han stod inte ut med att se sin hembygd bli förstörd. Men han kom aldrig över det, han längtade alltid tillbaka, säger dottern Jane Järås.

Själv har hon inte släppt taget om Härnäset, beläget norr om Brofjorden. Från stugan där hon och maken tillbringar somrarna dominerar raffinaderiet utsikten. Även ljudbilden påverkas: det bullrar från anläggningen. Jane Järås är orolig för de höjda bullernivåer och ökade utsläpp av svavel och kolväten som ett utbyggt raffinaderi skulle orsaka, för naturreservatet på Härnäsets framtid och för de närboendes hälsa.

– Kommunen gjorde ett misstag från början, när man la ett oljeraffinaderi på Bohusläns vackraste plats. Nu gör man om samma misstag en gång till.

Jane Järås plockar skräp i badviken på Härnäset. Här är hennes pappa född och uppvuxen och här tillbringar hon somrarna tillsammans med make, barn och barnbarn. Foto: Lars Lindqvist

● ● ●

Du har förmodligen hört ordet ”Preemraff” swisha förbi i nyhetsflödet.

När mörkret faller över badviken vid Brofjorden lyser raffinaderiet likt en stad på andra sidan vattnet. Det är Skandinaviens största oljeraffinaderi, men orsaken till att du troligen har hört talas om det är att Preem för snart fyra år sedan ansökte om tillstånd att bygga ut.

Företaget vill fördubbla verksamheten – och därmed bli Sveriges största utsläppare av koldioxid. Utsläppen skulle öka från 1,7 till 2,7 miljoner ton koldioxid.

Det skulle innebära att raffinaderiet i Lysekil ensamt skulle stå för fem procent av Sveriges totala utsläpp.

Om Preem får göra det de vill eller inte har stor betydelse för om klimatmålen ska nås, enligt experter. Raffinaderiet är redan en av Sveriges största utsläppskällor av koldioxid.

Det var inte självklart att raffinaderiet som först kallades Scanraff skulle placeras i Lysekil. Även Hisingen i Göteborg var ett alternativ. De goda inseglingsförhållandena i Lysekil avgjorde. Foto: Lars Lindqvist

De stora utsläppen av koldioxid gör utbyggnaden kontroversiell ur klimatsynpunkt och det var skälet till att Naturvårdsverket sommaren 2019 skickade en så kallad underrättelse till regeringen.

Regeringen beslutade hösten 2019 att ta över ärendet. Det är första gången som klimatet har angetts som skäl för att regeringen tar över beslutet i ett ärende.

– Kraftigt minskade utsläpp är en av de främsta prioriteringarna för regeringen. Vi måste vända på varje sten så att vi styr mot de av riksdagen beslutade ambitiösa klimatmålen, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) när hon berättade om beslutet på en pressträff i augusti 2019.

”Vi”, sa Isabella Lövin. Men hon presenterade nyheten ensam – utan sällskap av regeringspartnern Socialdemokraterna.

● ● ●

Ett år senare sitter hennes partikamrat Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson för MP, på verandan till sin pappas sommarstuga i Stockholms skärgård.

Miljörörelsen under paraplyorganisationen Stoppa preemraff har manifesterat i två veckor. Aktivister har limmat fast sig själva på riksdagshuset, det har genomförts sittstrejker och demonstrationer. Sedan ett par dagar tillbaka har Lorentz Tovatt bestämt sig: han måste tala ur skägget.

Manifestation mot Preemraff på Mynttorget i Stockholm i början av september. Foto: Lisa Mattisson

”Sätter ner foten i en viktig fråga. Svenska klimatmål ska nås, då kan man inte hålla på å bygga ut det fossila!” skriver han och bifogar en bild på sig själv till ett Facebookinlägg. På bilden står det ”Utbyggnaden av Preemraff måste stoppas”.

Han lägger ner mobiltelefonen. Ser att skärmen genast lyser upp av notifikationer.

Isabella Lövin har vid det här laget meddelat sin stundande avgång. Varken hon eller språkrörskollegan Per Bolund vill kommentera beslutet om Preemraff. Det är en fråga som ligger för beredning, säger de, de vill inte förekomma beslutet.

Men via Lorentz Tovatt tar Miljöpartiet till slut offentligt ställning emot utbyggnaden. Något som skulle kunna kosta dem regeringsmakten.

– Jag är väldigt mycket mer populär här i dag, säger Lorentz Tovatt glatt, när DN träffar honom dagen efter att han tryckt på ”publicera”-knappen på sitt Facebookkonto.

Lorentz Tovatt, Miljöpartiets klimat- och energipolitiska talesperson. Foto: Lisa Mattisson

Vi ses på Mynttorget, precis bredvid riksdagshuset i centrala Stockholm. Här pågår en coronadecimerad sittstrejk mot Preemraff. ”No Preem! No Preem! No Preem, no Preeeem!” sjunger en kvinna till den klassiska melodin ”Jolene” från en högtalare, i övrigt är det stillsamt på torget.

Flera väl insatta källor i Miljöpartiet berättar för DN att partiet omöjligt kan sitta kvar i regeringen om det blir ett Ja till Preem. Det vore ett hot mot själva existensberättigandet hos de gröna.

Lorentz Tovatt må anse att han har tagit bladet från munnen, men så långt vill han inte sträcka sig.

– Det är en för tidigt ställd fråga. Nu ska vi göra allt som står i vår makt för att stoppa utbyggnaden.

Kan regeringen komma överens i den här frågan?

– Jag är optimist när det gäller att vi på något sätt kan stoppa den här utbyggnaden. Det kan ske på flera olika sätt. Preem själva kan inse att det här är gårdagens teknik som förstör klimatet och att vi behöver jobba med framtidens teknik, som gynnar klimatet.

Närmast till hands ligger troligen en kompromiss: ett villkorat ja. Frågan är vem en sådan kompromiss blir mest kostsam för.

● ● ●

Thomas Eriksson har bott i Lysekil sedan raffinaderiet byggdes. Han hoppas att utbyggnaden kommer att tillåtas, för arbetstillfällenas skull. ”Utan raffet hade det inte funnits något samhälle här”, säger han. Foto: Lars Lindqvist

Klimatet ska genomsyra den politik som förs i Sverige. De svenska klimatmålen ska nås. Det säger det klimatpolitiska ramverket, som samtliga partier förutom SD står bakom.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) tar emot på Miljödepartementet, i det rum som hon i några månader till kan kalla sitt. Att beslutet hamnade hos regeringen var en seger för henne och hennes parti. Hon är bekymrad över att de unga som protesterar i dag inte tycks förstå det, att det finns en allmän uppfattning om att det bara hamnade i knäet på statsråden.

– Man måste känna i hjärtat att det här är på allvar. Det tycker jag barnen har lyckats bra med. Men sedan måste det finnas personer som är beredda att tillsätta utredningar, att invänta utredningar, att få med sig en majoritet i Sveriges riksdag för att få göra skillnad steg för steg. Och det är det arbetet jag gör nu, säger Isabella Lövin.

Man anar en viss underton av matthet i hennes röst, som att det inte är enbart kul att vara personen som ägnar sig åt utredningar. Och motståndet beskriver hon som hårdnackat.

”Vi ska ändra systemet, inte ändra klimatet. Vi måste kunna ändra lagar och förordningar så att vi styr mot klimatmålen. Det är precis det arbetet vi gör i dag”, säger miljöminister Isabella Lövin (MP). Foto: Paul Hansen

Moderaterna vill till och med sänka bensinskatten nu. Det är ju helt… sinnessjukt

– Tyvärr är det inte så att det går att omvända en enda moderat eller kristdemokrat eller Sverigedemokrat eller vissa andra partipersoner heller. Kunskapen och vetskapen finns där ute. Det är tyvärr väldigt få som är beredda att agera på det här och nu. Titta på Moderaterna, de vill till och med sänka bensinskatten nu. Det är ju helt… sinnessjukt. Nä men det är det, i en klimatkris. Det är faktaresistent.

Regeringen har fått kritik för att utmana domstolarnas oberoende genom att ta över ärendet. Hur ser du på det?

– Det här är ett principiellt oerhört viktigt ärende och det är verkligen inget konstigt i att regeringar då har den slutliga prövningen. Det är en del i en prövningskedja som riksdagen har beslutat om, som finns tydligt i miljöbalken.

”Det är en investering som inte är hållbar och som går i motsatt riktning till vad vi vill åstadkomma” har du tidigare sagt om Preemraff. Står du fast vid det?

– För aktieägare och för verksamhetsutövare så är det ju självklart så, att vill man ha en hållbar investering, då är det att satsa på någonting som inte är fossilt, som inte leder till ökade utsläpp.

Hur tror du det kommer att påverka bilden av Miljöpartiet om ni i regeringsställning inte lyckas stoppa utbyggnaden?

– Vi finns i regering nu för att möjliggöra en omställning för Sverige. Målet är solklart, vi ska styra mot nollutsläpp 2045, det står riksdagen bakom. Jag hoppas att vi ska kunna ta avgörande steg innan jag lämnar.

Hur skulle det kännas att lämna posten som miljöminister utan att den här frågan är löst?

– Självklart skulle jag tycka det var väldigt bra om vi kunde avsluta det här innan jag lämnar, men det här är större än min roll. Det handlar om hur Miljöpartiet och regeringen tar klimatfrågan på allra största allvar. Miljöpartiet har varit väldigt tydliga i att vi ville lyfta frågan till regeringens bord. Annars hade man nog redan börjat bygga.

Vi kan inte vara med och fatta beslut om att Preem ska bygga ut och öka sina utsläpp med en miljon ton koldioxid varje år

I kulisserna väntar åtminstone en språkrörskandidat, riksdagsledamoten Rebecka Le Moine (MP), som är tydlig med vad hon väntar sig om det blir ett ja till Preem – då lämnar Miljöpartiet regeringen:

– Vi gick till val på att klimatet inte kan vänta. Då kan vi inte vara med och fatta beslut om att Preem ska bygga ut och öka sina utsläpp med en miljon ton koldioxid varje år. Det är helt orimligt.

● ● ●

Jessica Södergren driver en second hand-affär i Lysekil. Hon har följt debatten om raffinaderiet på sociala medier och är kritisk till den hätska tonen. Foto: Lars Lindqvist

Utsläppen ska minska i Sverige. Om detta är riksdagen överens. Men redan i dag minskar de för långsamt för att målen ska kunna nås – både de inhemska målen och dem Sverige har förbundit sig till i och med Parisavtalet.

Hur kan det då finnas på kartan att ett företag ska få bygga en anläggning som kraftigt ökar dagens utsläpp – när de redan är för höga?

Det är här konflikten ligger. Preem hävdar att all ökning av lokala utsläpp kommer att kompenseras. Dels genom att utsläppen blir lägre när drivmedlet förbränns, dels genom utsläppsreducerande åtgärder som exempelvis CCS, det vill säga infångning och lagring av koldioxid.

För att kunna fånga in och lagra koldioxid har Preem skrivit en avsiktsförklaring med ett bolag i Norge. Målet är att koldioxid ska kunna lagras långt ner i berggrunden i havsbotten utanför den norska kusten. Men att projektet blir verklighet är ännu inte klart. Enligt planerna kommer den norska regeringen besluta om det senare i höst.

Preems raffinaderi är ett skyddsobjekt, vilket innebär att det råder förbud mot fotografering på stora delar av anläggningen. Foto: Lars Lindqvist

– CCS är extremt osäkert. Problemet är också att om man får till ett visst utrymme för lagring av koldioxid och infrastruktur för det så kommer många att vilja vara med. Stålindustrin, cementproducenter, elproducenter och många andra kommer att skrika efter ett sådant utrymme och det kommer att ta väldigt lång tid och vara svårt att bygga ut, säger Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers.

– Jag skulle säga att utbyggnaden är en ytterst riskfylld investering, den typen av stora investeringar som görs nu i fossila bränslen är väldigt riskfyllda både ur ett klimatperspektiv och ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Malin Hallin, chef för hållbar utveckling på Preem, har en annan syn på saken.

– Vi har hög prioritet på omställning, hög prioritet på klimat. Vi vill öka genomströmningen av förnybar råvara och tillhandahålla drivmedel som behövs i Sverige. Här har vi ett dubbelt ansvar, säger hon.

Protesterna mot Preems önskade utbyggnad har varit omfattande.

Över hundra privatpersoner och flera miljöorganisationer överklagade domstolsbeslutet i lägre instans. Under sommaren har nästan tvåtusen mejl skickats till miljödepartementet i en av många e-postkampanjer som kräver ett nej till Preems utbyggnad.

Omar Hasan klipper Oskar Olausson på sin frisörsalong i Lysekil. Båda två ser raffinaderiet som viktigt för att hålla samhället levande. Foto: Lars Lindqvist

– Världen måste bli helt fossilfri om cirka 30 år för att ha en chans att hålla den globala uppvärmningen ”väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader, som det står i Parisavtalet. I detta skede är det – vetenskapligt – och politiskt – oförsvarligt att investera i storskalig fossil utbyggnad, säger Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Berlin.

Naturvårdsverket pekar också på att många av Preems löften om hållbarhet och klimatkompensation är förknippade med stora osäkerheter.

Löftena är till exempel inte miljörättsligt bindande.

Malin Hallin på Preem säger att det är omöjligt för Preem att ge rättsligt bindande klimatlöften, eftersom bolaget självt inte råder över lagstiftning, utbud av förnybar råvara och kostnadsläge.

– Det betyder inte att vi friskriver oss från något – vi planerar att ha netto-nollutsläpp 2040. Men att gå in i en laglig process med åtaganden vi inte har rådighet över är vanskligt, säger hon.

● ● ●

Jesper Westberg går på gymnasiet i Lysekil. Han säger att en del av klasskompisarna på teknikprogrammet ser raffinaderiet som sin framtida arbetsplats. Foto: Lars Lindqvist

Ingen vet exakt när beslutet kommer. Ingen DN har talat med tror att det finns någon annan än Preem som vill skynda på saken. Frågan är en så het potatis att miljöpartister och socialdemokrater undviker den när de ses i korridorerna, uppger en centralt placerad källa.

Hos Socialdemokraterna finns en stark falang som är för utbyggnaden. Och den uppvaktar flitigt partiets klimat- och miljötalesperson Hanna Westerén.

– Det är en otrolig aktivitet i frågan, så jag jobbar med den nästan dagligen, trots att jag egentligen inte ”jobbar” med den, säger hon och syftar på att frågan just nu bereds av ickepolitiska tjänstemän inom regeringskansliet.

Hanna Westerén skulle vilja höra mer från dem som förordar en utbyggnad och mer av deras argument.

– Jag tycker att det perspektivet förtjänar uppmärksamhet. Ryggmärgsreflexen är ”ånej ånej fossila bränslen”. Jag som socialdemokrat tycker att det måste vara något värt när en aktör kliver fram och säger att ”vi vill bidra till omställningen. Det här skulle kunna vara möjligt”.

”Det är vinna eller försvinna för oss här i Lysekil”, säger taxiföraren Roger Karlsson om framtiden för Preems oljeraffinaderi i samhället. Han hoppas på ett ja från regeringen. Foto: Lars Lindqvist

Det finns en förhoppning inom socialdemokratin om att utbyggnaden är möjlig och att den skulle leda till positiva saker. På många plan.

– Det finns också en förväntan och förhoppning om att vi skulle kunna landa i en rättvis omställning. Då måste vi kunna leverera hållbara jobb. Det börjar bli allt mer akut att kunna visa den typen av exempel, vad menar man med hållbara jobb inom industrin? Kanske skulle det här kunna vara en sådan möjlighet, därför är det så viktigt att frågan prövas ordentligt, säger Hanna Westerén.

Det populära argumentet fungerar bara om det finns ett stort utsläppsutrymme kvar att fördela. Så är inte fallet längre

Ett argument för utbyggnaden som återkommer i debatten är att det är bättre att Preem hanterar tjockoljan i Sverige, där det finns en relativt effektiv anläggning som släpper ut mindre koldioxid än andra jämförbara raffinaderier.

– Detta argument är populärt bland konventionella ekonomer – att så länge vi är ”lite mindre dåliga” så är det försvarbart att investera. Men detta argument fungerar bara om det finns ett stort utsläppsutrymme kvar att fördela. Så är inte fallet längre. Globalt har vi bara ca 340 gigaton koldioxid kvar att släppa ut om vi ska klara 1,5-gradersmålet. Det ger oss cirka 8 år med nuvarande utsläppstakt, säger Johan Rockström.

● ● ●

Kommunstyrelsens ordförande i Lysekil, Jan-Olof Johansson (S), tycker att det är bra att regeringen gör en helhetsbedömning av Preems planer. ”Det är inte upp till oss kommunpolitiker att sätta villkor för utbyggnaden”, säger han. Foto: Lars Lindqvist

Beslutet ligger och väger i Rosenbad. Men regeringen har också också inväntat ett lokalt beslut, som hade kunnat förändra allt.

Onsdagen den 16 september samlas Lysekils kommunfullmäktige i en lokal med utsikt över gästhamnen. Säger fullmäktige nej till utbyggnaden kan regeringen inte tillåta utbyggnaden, så lyder miljöbalken.

Kommunstyrelsens ordförande i Lysekil, Jan-Olof Johansson (S), tror att Preem kommer att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Och vill att bolaget ska göra det på västkusten.

– Som kommunpolitiker värnar jag om de arbetstillfällen som ska finnas kvar efter 2030 och 2045. Därför är jag mån om att Preems arbete för att nå klimatmålen ska ske här, säger han.

Maria Granberg, gruppledare för Miljöpartiet, har brutit benet. Sju gånger under sammanträdet haltar hon upp till talarstolen för att försöka stoppa utbyggnaden. Hon vill också värna om jobben i kommunen, men drar en helt annan slutsats än Jan-Olof Johansson.

– Det är inte ansvarsfullt att förlita sig på en enda industri. Den största frågan som vi borde prata om här i kommunen är: Vad gör vi om Preem inte finns kvar?

Maria Granberg (MP) och Marie Svärd diskuterar framtiden med Mari Larsson som startat Fridays for future i Lysekil och Annika Rockström som överklagat utbyggnaden av raffinaderiet. De vill hitta sätt att bygga ett samhälle som inte är beroende av fossila bränslen. Foto: Lars Lindqvist

Själv föreslår Maria Granberg satsningar på innovation kopplat till havsmiljön, på ekoturism och förnybar energi. Till skillnad från Jan-Olof Johansson är hon skeptisk till att Preem kommer att göra verklighet av de löften de gett inom klimatområdet, så länge de inte är bindande.

– Oljeindustrierna borde ha satsat 20 procent av sin vinst på omställning till förnybar energi de senaste 20 åren. När de nu försöker pressa ut den sista vinsten ur oljan är det Lysekil och miljön som får betala priset, säger hon.

Med rösterna 27 mot 3 beslöt Lysekils folkvalda att säga ja.

● ● ●

Vad betyder det om regeringen gör detsamma? Johan Rockström på Potsdaminstitutet för klimatforskning i Berlin har sin bild klar för sig.

– Det skickar en svårsmält signal till världen, att Sverige – den duktigaste miljöeleven i den globala klassen, dessutom med en rik ekonomi – inte anser sig ha råd att stå fast vid Parisavtalet. Om inte Sverige kan, varför skall då Ungern, Polen, Tjeckien, Ukraina, Ryssland, Nigeria eller andra länder bry sig?