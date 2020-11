Datorspelandet blev Kims liv – isolerade sig och lånade tiotusentals kronor

Kim minns fortfarande hur det kändes att veckla upp julklappspappret den där gången och upptäcka vad som låg inuti. Ett Nintendo 64.

– Jag blev helt galen, det var allt jag hade önskat mig, säger Kim.

Intresset för tv-spel har följt Kim under skolåren. Som barn och tonåring mådde hen bra av att spela, och intresset skapade sociala sammanhang. Under gymnasiet tog Kim själv initiativ till spelklubbar och evenemang efter skoltid.

– Det var väldigt lyckat. Folk som vanligtvis var inneslutna i sig själva öppnade upp sig när vi spelade ihop.

Kim lider av bipolär sjukdom, vilket innebär att hen upplever depressiva perioder och maniska perioder om vartannat. När hen tar studenten fungerar vardagen bra, trots sjukdomen. Kim skaffar en timanställning, har ett socialt liv som hen är nöjd med och tid för sitt spelintresse.

Tv-spelsintresset har följt Kim sedan hen var liten. Foto: Jenny Ingemarsson

Men i 25-årsåldern drabbas Kim av en psykos, som följs av en djup depression. De sociala kontakterna blir färre och färre, Kim sjukskrivs och blir alltmer isolerad. Så träffar hen en kille som själv upplevt en psykos och som förstår vad Kim varit med om. De blir ett par.

– Han var hela mitt sociala liv, säger Kim.

Pojkvännen tar droger och Kim börjar experimentera. Snart använder hen amfetamin för att hålla sig vaken och cannabis för att sova. Hen börjar spela datorspel, flera dygn i sträck.

I andra delar av världen sitter andra personer och spelar. Kontakten med de nya vännerna är det enda som känns normalt, säger Kim. Hen börjar köpa saker till sina karaktärer i spelet, och till vännernas. Det kostar pengar som Kim inte har.

– Det var mitt enda glädjeämne, att shoppa något i spelet. Totalt lade jag över trettiotusen på det, säger hen.

För knappt två år sedan valde världshälsoorganisationen WHO att klassa datorspelsberoende som en sjukdom. För att en person ska bedömas vara beroende ska den enligt WHO inte längre kunna kontrollera sitt spelande, vilket leder till att andra intressen och aktiviteter försummas. Spelandet ska ha pågått under minst ett år, och gå ut över exempelvis familjeliv, utbildning och arbete.

Kim upplever att spelandet blir destruktivt när vardagen inte längre fungerar.

– Det kan kännas tryggt att ha alla sina kontakter på nätet, men det finns en värld därute också som man måste kunna leva i.

För Kim går drogmissbruket och dataspelsberoendet hand i hand. Hen döljer noga vad som händer för de få närstående som hen träffar. Men för två vänner som Kim spelar tillsammans med vågar hen öppna sig. Vännerna bor i samma stad som Kim och när pojkvännen plötsligt gör slut åker de hem till Kim för att visa sitt stöd.

Uppbrottet från relationen blir vändpunkten. Kim börjar kämpa för att sluta med drogerna. Hen får hjälp av socialtjänsten och psykiatrin, och börjar träffa en terapeut som är specialiserad på drogmissbruk en gång i veckan.

– Nu har jag varit drogfri i två år. Det känns helt fantastiskt. Som om jag har fått mitt liv tillbaka.

– En ”blessing” och en ”curse”, säger Kim om datorspelandet. Hen säger att välsignelsen är att kunna prata med vänner via spelen, och förbannelsen att spelandet kan leda till isolering från omvärlden. Foto: Jenny Ingemarsson

I Kims vardagsrum står en dator med nedsläckt skärm. Det var längesedan hen spelade nu. Världen utanför har blivit mindre skrämmande, längtan efter att isolera sig mindre närvarande.

– Jag har ingen lust att spela själv längre. Däremot kan jag längta efter att dra ihop ett gäng och sitta uppe en hel natt, dricka kaffe och spela tillsammans.

Spelande blir problematiskt när det leder till isolering, säger Kim. Hen tipsar föräldrar som är oroliga för att deras barn spelar på ett ohälsosamt sätt att uppmuntra dem att spela tillsammans med andra.

– Låt dem gå på LAN och andra spelträffar, så att de kan träffa andra med samma intresse. Det är ett jättebra sätt att umgås.

I dag arbetar Kim i butik och har börjat betala tillbaka sina skulder.

– Jag mår jättebra nu. Det känns som om jag har fått mitt liv tillbaka.

