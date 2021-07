De är männen som häktats efter gisslandramat

Vad ville de egentligen – de två dömda mördarna som i onsdags tog två kriminalvårdare som gisslan på Hällbyanstalten?

Att döma av hur de erfarna förhandlarna uppfattat dem så agerade de impulsivt och tycktes inte ha någon egentlig plan. En av dem – 24-årige Haned Mahamed Abdullahi – har dock varit involverad i flera olika incidenter på olika anstalter. Senast i januari i år flyttades 24-åringen från Kumlaanstalten efter att även där tagit sig in i ett vaktrumt med ett stickvapen.

Under juli har han vid flera tillfällen fått varningar av Kriminalvården, främst för sysselsättningsvägran, men också för att ha vägrat lämna drogprov på Hällbyanstalten.

Det mord Haned Mahamed Abdullahi är dömd för var synnerligen brutalt. I samband med ett till synes litet bråk med en bekant högg han sitt offer minst 20 gånger med en kniv. Det var i mars 2019 i Skellefteå och 24-åringen hade precis fått besked av Migrationsverket att han skulle utvisas till Somalia, där han är medborgare.

Eftersom han inte hade någonstans att bo flyttade Haned Mahamed Abdullahi då in hos en bekant. I lägenheten var det fest under kvällen, en fest som började med ett bråk under middagen och slutade med ett knivmord. Polisen anträffade offret livlös på hallgolvet vid 04.30-tiden på morgonen.

Haned Mahamed Abdullahi förnekade brott och menade att han saknade uppsåt – men tingsrätten fann det bevisat att han med ”stor hänsynslöshet utövat ett besinningslöst” våld.

24-åringen var tidigare ostraffad, men efter gisslandramat riskerar han nu påbackning på det 18 år långa straff han dömdes till av Skellefteå tingsrätt i juli 2019. Han dömdes då även till utvisning. Senare samma år fastställde hovrätten domen, med undantag från ett förändrat skadeståndsbelopp.

Hans 31-årige kumpan, Isak Dewit, är också dömd till 18 års fängelse för mord. Det var på kvällen den 30 oktober 2015, på Friskväderstorget i Biskopsgården, Göteborg som en man träffades av ammunition från ett automatvapen. Minst 15 skott avlossades och mannen avled av de inre blödningar kulorna orsakade. På en moped som anträffades i ett förråd i närheten hittade polisen tändsatspartiklar som kunder knytas till de hylsor som påträffades på brottsplatsen.

En bit in i skogen hittades också en ryggsäck och i den låg en kulsprutepistol. En av dem som dömdes för mordet var gisslantagaren Isak Dewit, som sedan tidigare dömts för bland annat grovt vapenbrott, narkotikabrott och olovlig körning.

Göteborgs tingrätt beskriver i domen mordet som en ren avrättning, offret hade inte en chans att vare sig försvara sig eller fly. Han lämnades att förblöda på platsen.

Enligt domen fanns det ingenting som knöt gärningsmännen till offret, under rättegången framfördes dock hypotesen att de fått i uppdrag att mörda honom av någon annan. Detta utreddes dock aldrig.

Även Isak Dewit har tidigare i juli varnats av Kriminalvården för sysselsättningsvägran på Hällbyanstalten.

På fredagen beslutade Eskilstuna tingsrätt att båda männen ska häktas misstänkta för människorov. Hur brottet de misstänks för kommer att påverka straffet är för tidigt att säga. En sak är dock säker: de kommer inte att placeras på Hällbyanstalten igen.