De globala hållbarhetsmålen leder inte till hållbarhet

Den 30 juni i år har exakt halva tiden gått sedan de 17 hållbarhetsmålen antogs av FN:s generalförsamling år 2015. Målen utgör ett globalt ramverk för att styra hållbarhetsarbetet på alla nivåer i samhället fram till 2030 – en process som även omtalas som Agenda 2030.

Det handlar bland annat om att bekämpa klimatförändringarna, stoppa avskogning, säkerställa en hållbar konsumtion, avskaffa fattigdom och att skydda ekosystemen i hav och på land.

Nu har 61 forskare gått igenom 3 000 vetenskapliga studier för att undersöka den politiska effekten av de globala hållbarhetsmålen.

Den nya studien publicerad i Nature Sustainability – ”Scientific evidence on the political impact of the Sustainable Development Goals” – visar att hållbarhetsmålen hittills har haft en minimal påverkan på det politiska beslutsfattandet.

– Målen skulle driva på omställningen i hela världen, men nu ser vi att de har haft en väldigt begränsad effekt. Målen har framför allt haft en retorisk påverkan, säger Måns Nilsson, vd på Stockholm Environment Institute (SEI) och en av studiens huvudförfattare.

Måns Nilsson, vd på Stockholm Environment Institute (SEI), är huvudförfattare till studiens delar om politiksamordning. Foto: Thorleif Robertsson

Studien skiljer mellan tre olika typer av politisk effekt: dels om hållbarhetsmålen har påverkat lagar och regleringar direkt, dels om de har skapat nya typer av institutioner och processer som i sin tur kan påverka, och slutligen om de har påverkat hur man pratar om hållbar utveckling.

När det gäller institutionella förändringar syns små resultat på vissa håll. Till exempel tillsatte Sverige en Agenda 2030-delegation som lämnade över ett betänkande 2019. I dag finns en nationell samordnare för hållbarhetsmålen, Gabriel Wikström.

– Sverige hade en väldigt hög svansföring när hållbarhetsmålen antogs. På många svenska myndigheter finns färgglada kuber i tyg med de 17 olika globala hållbarhetsmålen, kuber som man kan stapla på varandra på olika konferenser, säger Måns Nilsson.

Studien konstaterar dock att de institutionella och retoriska effekterna inte motsvaras av någon reell politisk förändring som syns i lagar och budgetposter – vare sig i Sverige eller i världen i stort.

– När det kommer till faktiska åtgärder på nationell nivå hör man sällan talas om de globala hållbarhetsmålen. På det stora hela har 2030-agendan inte triggat några större förändringar i något land. Att FN-systemet skulle driva en global omställning kanske var en naiv tanke redan från början, säger Måns Nilsson.

Det finns 17 globala mål för hållbar utveckling. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

En av anledningarna till att hållbarhetsmålen inte fått några praktiska resultat kan vara att det finns målkonflikter mellan olika hållbarhetsmål. Studien menar att det finns indikationer på att målens utformning försvårar deras realisering, främst att mål nummer 8 om ekonomisk tillväxt ”kan vara oförenligt med några av miljöskyddsmålen i mål nummer 6, 13, 14 och 15” – det vill säga målen som handlar om rent vatten, klimatpolitik och biologisk mångfald i hav och på land.

– När man läser de officiella dokumenten verkar målen gå hand i hand så fint. Men i själva verket finns det väldigt många målkonflikter, mellan till exempel ekonomisk utveckling och investeringar versus naturskydd och skydd av ursprungsbefolkningars rättigheter.

Omhändertagna, oljeskadade pingviner i Kapstaden i Sydafrika. Foto: Schalk van Zuydam/AP

Andra förklaringar som Måns Nilsson lyfter fram är den parlamentariska kortsiktigheten och den institutionella trögheten.

– Det är svårt att vinna röster i val på att prata om hållbarhetsmålen. Sedan är institutionerna i våra politiska system vana vid att jobba på ett visst sätt och det krävs mycket politisk vilja för att förändra sådant som budgetprocessen.

Kan en retorisk förändring ändå vara första steget mot en reell förändring?

– Absolut, det kan vara så att en retorisk förändring ligger 10 år i tiden före en konkret förändring. Det tar antagligen ganska lång tid att etablera ett nytt samtal, och sedan ännu längre tid innan samtalet börjar påverka verksamheter, säger Måns Nilsson och tillägger:

– De retoriska och institutionella förbättringar vi hittills sett är också mycket viktiga, eftersom hållbarhetsmålen har skapat en sorts global sammanhållning. Nu finns samma miljömål i både Sverige och Argentina, och företag och lokalsamhällen är engagerade på en helt annan nivå jämfört med för 10 år sedan.

Fakta. Här är de 17 globala målen 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. 1. Avskaffa fattigdom 2. Ingen hunger 3. Ett hälsosamt liv 4. God utbildning 5. Jämställdhet 6. Rent vatten och sanitet 7. Hållbar energi 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10. Minskad ojämlikhet 11. Hållbara städer och samhällen 12. Hållbar konsumtion och produktion 13. Bekämpa klimatförändringen 14. Hav och marina resurser 15. Ekosystem och biologisk mångfald 16. Fredliga och inkluderande samhällen 17. Genomförande och globalt partnerskap Visa mer

