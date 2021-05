De har gått utan jobb i mer än ett år: ”Ingen svarar”

Arbetslösheten Under pandemin har långtidsarbetslösheten skjutit i höjden och är nu uppe på rekordnivåer. DN beskriver i en rad artiklar hur utvecklingen ser ut, vilka som har drabbats och vilka lösningar som politikerna föreslår.

Det har varit ett par kärva år för Salih Akbas. 2019 förlorade han jobbet som trygghetsvärd på Lugna gatan. Efter det har han bara haft kortare perioder med jobb. En provanställning ledde inte vidare eftersom han saknar körkort. Att bli bilburen skulle öppna nya möjligheter men hur ska det finansieras med en ersättning på 13.000 i månaden och tre barn där hemma?

– Det är svårt, säger 50-årige Salih Akbas.

Det är 20 år sedan han, som är kurd, kom hit från Turkiet.

– Jag har sökt jobb men ingen svarar. Varje jobb, det är kanske 200 som söker. Man måste ha erfarenheter men jag har inte så mycket, säger Salih Akbas.

I jakten på jobb vänder sig Salih Akbas, 50, till ett bemanningsföretag. Foto: Jonas Lindkvist

Salih Akbas är en av människorna bakom statistiken över långtidsarbetslösheten. Han tillhör också en grupp som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden: de utrikes födda.

Det här är det stora orosmolnet, konstaterar Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Redan 2019 syntes en ökning men situationen har stadigt förvärrats under pandemin.

– Det handlar om personer som inte har den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och det handlar väldigt mycket om dem som kom till Sverige under flyktingkrisen – utrikes födda som saknar gymnasieutbildning. Det som hänt under pandemin är att det tillkommit nya grupper som blivit långtidsarbetslösa eller riskerar långtidsarbetslöshet, säger Annika Sundén.

Arbetsförmedlingen räknar med att långtidsarbetslösheten når rekordnivåer under 2021 och kan överstiga 200.000 personer.

– Så hög har den aldrig varit. Tittar man historiskt så är det stor risk att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en högre nivå, säger Annika Sundén.

Pandemin har satt fingret på hur svensk arbetsmarknad fungerar. Det finns förhållandevis få enkla jobb som inte kräver någon utbildning. De som finns är framför allt i branscher som drabbats hårt under krisen: hotell och restaurang. Annika Sundén framhåller att svensk arbetsmarknad generellt ställer höga krav.

– De grupper som hade svårigheter redan när krisen slog till får det ännu svårare. Därför är det ännu viktigare för den gruppen att det finns utbildningsmöjligheter. Men har man inte en gymnasieutbildning så kommer det att vara svårt för arbetsmarknaden blir allt mer avancerad, säger hon.

I takt med att arbetsmarknaden ställer högre krav blir det allt svårare för de utan utbildning att ta sig in, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Foto: Thomas Karlsson

Coronakrisen har slagit brutalt mot flera branscher, som hotell och restauranger och delar av handeln. Den växande långtidsarbetslösheten är en effekt av att de som förlorade sina jobb i början av pandemin fortfarande är arbetslösa. Drygt 100 000 personer hade i slutet av mars varit arbetslösa i mellan sex och tolv månader och riskerar att inom kort klassas som långtidsarbetslösa.

När krisen väl är över så har den här gruppen ändå en fördel: de har arbetslivserfarenhet. Därför har de sannolikt lättare att hitta ett nytt jobb än den stora majoriteten av de långtidsarbetslösa. Enligt Arbetsförmedlingen har över 80 procent av de långtidsarbetslösa svag konkurrensförmåga (se faktaruta). Risken är stor att de får ännu svårare att hitta ett arbete när det finns mer kvalificerade sökande som konkurrerar om jobben.

Sedan pandemin startade har långtidsarbetslösheten ökat mest i landsbygdskommunerna Ovanåker och Hällefors, som båda har haft ett stort flyktingmottagande. Även storstadskommuner som Sigtuna och Göteborg har haft en stor ökning av långtidsarbetslösheten. Till den kategorin hör även Botkyrka.

Fakta. Svag konkurrensförmåga Arbetsförmedlingen har identifierat grupper av arbetssökande som i genomsnitt har större svårigheter att snabbt finna ett arbete och därmed löper större risk att hamna i längre tider av arbetslöshet. Det handlar om personer som saknar gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa som är 55 år eller äldre och personer födda utanför Europa. Bland inskrivna arbetslösa som varit utan arbete mer än tolv månader återfinns 83 procent i slutet av mars inom grupper med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Andelen är än högre bland arbetslösa som varit utan arbete längre än två år, där närmare nio av tio bedöms ha en svag konkurrensförmåga. Källa: Arbetsförmedlingen Visa mer

På torget i Alby centrum dignar stånden av grönsaker från världens alla hörn. Baklavan har redan sålt slut för dagen. Ramadan, förklarar handlaren ursäktande.

Enkla arbeten, som ger en stor skjuts för språket, har minskat drastiskt.

Botkyrka, där Alby ligger, är en av de kommuner där pandemin har slagit hårt mot jobben. Bara två av landets 290 kommuner har haft en sämre utveckling på arbetsmarknaden. Antalet som varit arbetslösa mer än 12 månader har ökat med 20 procent.

Här finns faktorer som pekar åt olika håll. Å ena sidan är Botkyrka den kommun i landet där det bor högst andel utrikes födda, ofta med en längre väg till jobben. Å andra sidan finns närheten till Stockholm och storstadens ekonomiska dynamik.

I tunneln som leder ner till Albys t-banestation har Miljonbemannning sitt kontor. Företaget startades för nio år sedan av tre kompisar i 20-årsåldern som insåg att det behövdes nya krafter och idéer för att matcha de arbetslösa i förorten med jobben som fanns.

Saleh Karrani, en av grundarna, har på nära håll följt utvecklingen under pandemin.

– De som har varit borta från arbetsmarknaden länge, deras startsträcka har blivit ännu längre. De jobb som brukar vara första steget in, restauranger, hotell, det är enkla arbeten men som ger en stor skjuts för språket, det är de som har minskat drastiskt. Så de här människorna har fått backa flera steg tillbaka. Konkurrensen mellan de arbetssökande har blivit extremt hård, säger Saleh Karrani.

Arbetsförmedlingen har anvisat Salih Akbas till Miljonbemanning som lär honom att sätta ihop ett CV, skriva personliga brev och träna på intervjusituationer. Men den här morgonen testar han något helt nytt: ett virtuellt arbetsplatsbesök.

”Jag är öppen för alla branscher”, säger Salih Akbas efter att på digital väg ha besökt ett distributionsföretag. Foto: Jonas Lindkvist

Inne på Miljonbemannings kontor får Salih Akbas får hjälp att ta på sig ett headset med glasögon. Med ens befinner han sig någon helt annanstans: på en terminal för sortering av paket som ska levereras från e-handlare till kunder. Salih Akbas kan röra sig runt i lokalerna, se personalen i arbete, höra det vinande ljudet från gaffeltruckarnas elmotorer, inspektera lunchrummet. Med en fjärrkontroll går det att klicka sig fram i menyer som dyker upp i filmen, till exempel om man vill ha olika arbetsmoment förklarade för sig.

Miljonbemanning har fått pengar från Tillväxtverket för satsningen på tekniken som kallas VR (virtuell verklighet).

– Vi behöver hitta sätt att snabbrusta människor för att komma ut i arbete. Särskilt de som kanske inte har varit på en arbetsplats på länge. Nu kan de komma hit och enkelt testa: Är det här något för mig? Klarar jag av det? När de sedan träffar arbetsgivaren så gör de det med mer kött på benen, startsträckan blir kortare, säger Saleh Karrani, på Miljonbemanning.

Salih Akbas tar av sig headsetet och slår ut med armarna:

– Jag är öppen för alla branscher.

Regeringar av olika färger har försökt komma till rätta med långtidsarbetslösheten utan att lyckas. I samband med finanskrisen 2008 sköt långtidsarbetslösheten i höjden och har sedan dess legat kvar på en hög nivå ända fram till att coronakrisen slog till. Nu pekar kurvan återigen brant uppåt.

När regeringen presenterade vårbudgeten i mitten av april avsattes drygt 600 miljoner kronor till nya satsningar för att försöka få ner långtidsarbetslösheten. Det handlar om klassiska arbetsmarknadspolitiska åtgärder som extratjänster, ökad möjlighet till utbildning och extra pengar till sommarjobb för unga. I höstbudgeten sköt regeringen till drygt två miljarder kronor i olika arbetsmarknadsinsatser men det har ännu inte gett resultat i statistiken.

Här finns också en djup ideologisk konflikt mellan riksdagens partier. Medan Socialdemokraterna hårdsatsar på arbetsmarknadspolitiken vill Moderaterna ställa högre krav på individerna. M är på offensiven med förslag om att minska olika bidrag och ersättningar för att öka drivkrafterna att söka jobb.

Trots den tidiga timmen är det full fart på distributionsföretaget MTD i industriområdet Eriksberg i Botkyrka. Morgonsolen flödar in genom de öppna jalusiportarna längs lastkajen. Flinka händer sorterar paket medan gaffeltruckarna far fram och tillbaka mellan lagerhyllorna. Medan andra branscher har tvärnitat under pandemin har MTD upplevt en boom. E-handeln har exploderat och med den efterfrågan på transporter och logistik.

Yosan Andelsmelek, 21, började sortera paket när butiken där hon jobbade drog ner på personalen. Foto: Jonas Lindkvist

Det var på den här arbetsplatsen som Salih Akbas fick göra ett virtuellt besök på. Och det var här 21-åriga Yosan Andelsmelek kunde hitta ett jobb när pandemin hade stängt dörrar i andra branscher.

Planen var egentligen att vara ute och resa efter studenten. Hon befann sig i Kanada när pandemin bröt ut och tvingade henne att återvända till Sverige. Mycket hade snabbt förändrats. Butiken där hon arbetat tidigare hade inget jobb att erbjuda.

Istället för att se världen har hon tvingats fundera på framtiden.

– Pandemin har fått mig och mina vänner att tänka efter. Vad vill jag plugga, vad vill jag göra? Nu pluggar jag på Komvux för att skaffa mig bättre möjligheter, samtidigt som jag jobbar här, berättar Yosan Andelsmelek.

Unga är en grupp som drabbats hårt av pandemins effekter på jobben. En rapport från forskningsinstitutet IFAU visar att unga som kommit ut på arbetsmarknaden mitt i en kris ofta drabbats av långsiktiga negativa effekter.

– Den här krisen slår hårdare än tidigare kriser mot den del av arbetsmarknaden där unga hittar sitt första jobb. Effekterna kan leva kvar upp till tio år, säger Mattias Engdahl, utredare på forskningsinstitutet IFAU.

De med högre utbildning får kanske ändå jobb men lön och karriär utvecklas sämre än den annars hade gjort. Unga utan fullständiga gymnasiebetyg riskerar istället att fastna i långvarig arbetslöshet.

– Det är när man är ung som man behöver skaffa sig erfarenhet. Lyckas man inte med det så blir det svårare senare att få jobb, funderar Yosan Andelsmelek.

Fakta. Långtidsarbetslöshet Arbetsförmedlingen beskriver långtidsarbetslösheten utifrån den internationella definitionen: utvecklingen av antalet inskrivna arbetslösa 16-64 år som varit utan arbete i mer än 12 månader. I Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökning används en annan definition: personer som varit arbetslösa en sammanhängande period på mer än 27 veckor. I denna artikel använder DN Arbetsförmedlingens definition. Visa mer

