De kan bli nya ministrar i Löfvens regering

Bara vid tre tillfällen under sina sex år vid makten har statsministern gjort större ommöbleringar bland ministrarna. Men efter att Märta Stenevi i söndags valdes till nytt språkrör för Miljöpartiet är det dags igen.

Den här gången ska minst två personer ersättas. Biståndsminister Peter Eriksson (MP) har redan avgått och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) är på väg att lämna. Besked om regeringsombildningen väntas inom de närmaste dagarna.

Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld, tidigare ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, förväntar sig inte några dramatiska förändringar.

– Stefan Löfven har bjudit på få överraskningar – i kontrast mot Göran Persson som tyckte om att få lite drama kring regeringsombildningarna. Så arbetshypotesen är att det blir en försiktig regeringsombildning och att det främst är miljöpartistiska statsråd som kommer att vara berörda, säger Ulf Bjereld.

Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet, har länge följt Miljöpartiet. Två saker är enligt honom särskilt viktiga för MP: att man får behålla posten som klimat- och miljöminister och att man behåller lika många ministerposter.

– Märta Stenevi är en person som många anser breddar partiet och hon står inte lika tydligt för klimat- och miljöagendan som hennes företrädare Åsa Romson och Isabella Lövin gjorde. Det skulle förvåna mig om hon fick rollen som klimat- och miljöminister, säger Niklas Bolin.

De avgörande diskussionerna hålls inom en snäv krets. Ytterst handlar det om statsministern och de två språkrören. Men i DN:s samtal med miljöpartister är det ändå några namn och scenarier som återkommer.

De flesta utgår från att Per Bolund blir klimat- och miljöminister. Då uppstår en lucka efter honom på finansdepartementet – om man inte flyttar miljöfrågorna dit, en idé som omhuldas av miljörörelsen.

Att ha en miljöpartist på finansdepartementet anses avgörande, eftersom budgetarbetet lägger grunden för all annan politik. Karolina Skog, i dag MP:s ekonomisk politiska talesperson, budgetförhandlare och tidigare miljöminister, nämns som tänkbar ersättare för Bolund.

Märta Stenevi. Foto: Jessica Gow/TT

Nya språkröret Märta Stenevi övertar Åsa Lindhagens ministerpost på arbetsmarknadsdepartementet, tror flera MP-källor. Denna spretiga portfölj innehåller såväl jämställdhet som segregation och diskriminering. Flera miljöpartister tror att även bostadsfrågorna kan hamna där, ett område som Märta Stenevi har erfarenhet av från kommunalpolitiken.

En doldis som återkommer i diskussionen om MP-ministrar är Per Olsson Fridh, som varit statssekreterare både åt biståndsminister Peter Eriksson och tidigare kulturministern Alice Bah Kuhnke. Han skulle kunna efterträda Peter Eriksson, eller kliva in på finansdepartementet efter Per Bolund, menar flera miljöpartister. I det senare fallet är Åsa Lindhagen en tänkbar biståndsminister.

Aida Hadzialic. Foto: Paul Hansen

Flera bedömare menar att Stefan Löfven inte har något att vinna på ommöbleringar som innebär att S-ministrarna stärker sin ställning på bekostnad av Miljöpartiets statsråd. Ulf Bjereld framhåller att man inte heller ska överdriva betydelsen av att toppa laget inför valet.

– Men det är klart att det finns personer som skulle vara duktiga på att föra partiets talan utåt. Många tror att Aida Hadzialic har en stark framtid i partiet och hon skulle kunna bli minister redan nu. Annika Strandhäll är en annan karismatisk och kompetent person som lätt får medial uppmärksamhet, säger Ulf Bjereld.

Daniel Färm, vd för S-märkta Aktuellt i politiken, säger att det inte finns något tryck från partiet att göra några stora förändringar.

– Jag har inte uppfattat att det inom socialdemokratin finns någon minister som man är missnöjd med. Det är inte omöjligt att det bara blir MP-förändringar, säger Daniel Färm.

