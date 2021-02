”De sa att det var så lite covid, inget att oroa sig för”

Numera bär hon också hans vigselring. De var båda två 90 fyllda i höstas, när hon togs in för vård på grund av besvär i ett ben. Han var cancersjuk och de hade hållit sig så isolerade de bara kunnat under pandemin. Det var den 16 oktober när hon skrevs in.

Under vårdtiden på Östra sjukhuset i Göteborg låg kvinnan på en sal där en annan patient konstaterades ha covid-19. Det var samma dag som kvinnan skulle skrivas ut. Läkaren lugnade henne inför hemresan med att ”det var så lite, så lite covid, så det skulle inte var någon fara alls. Inget att oroa sig för”, berättar kvinnan.

– Men jag hade smittan med mig, och smittade min man, säger hon. I november dog han med sjukdomen.

Makens rum är städat efter dödsfallet.

Hans kläder ligger i påsar vid hans tomma säng. Hans porträtt står vid läsfåtöljen. Själv har hon antikroppar, och – som sagt – hans ring i en guldlänk runt halsen.

Det här är ett av flera liknande fall som DN:s läsare hört av sig med, efter vår artikel om en allvarlig vårdmiss i Varberg. Där smittades Malin Claussons och Magnus Bengtssons 80-åriga pappa med covid-19 när han vårdades på ortopeden efter en operation. Trots tydliga symtom sändes han hem, innan provsvaret kommit. Syskonens mamma smittades, liksom dottern Malin och ett barnbarn. Kommunal hemtjänstpersonal fick ingen information från sjukhuset om covidsmittan och har anmält agerandet.

"Inte i min vildaste fantasi kunde jag föreställa mig att det skulle gå till så här".

Nu visar det sig alltså att liknande fall går att finna på många platser i Sverige och vid flera tillfällen har sjukhusens bristande hantering av smittan, enligt DN:s läsare, lett till att riskgruppspersoner dött i covid-19.

Professor Ingmar Skoog, som är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, får se vår lista med vittnesmål.

– Det är ofattbart. Detta skulle så klart inte kunna få ske, men pandemin har blivit ett stresstest på vårt samhälle. Saker som egentligen inte funkat på mycket lång tid, blir tydliga och kommer upp till ytan nu, säger han.

Vittnesmål från hela Sverige Karin, som själv är specialistsjuksköterska, berättar att hennes drygt 90-åriga grannar smittades av corona efter att kvinnan vårdats på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Först dagen efter hemkomsten fick kvinnan veta att hon bar på smittan. Maken insjuknade och avled i sviterna av covid under december månad. Karin skriver till DN att hon ”Skäms över vårdens bristande rutiner”. Ellen i Göteborg förlorade sin morfar i höstas. Han var svårt cancersjuk, men det var när hans hustru vårdades för benproblem som hon smittades av covid-19 av en medpatient och sedan skickades hem och – enligt familjen – smittade sin man. Ellens morfar blev i november en i statistiken över svenskar som avlidit med covid. (Fallet återges även i artikeln) Tomas skriver om sin pappa som fick en hjärtinfarkt kring jul och lades in på ett Stockholmssjukhus. På avdelningen fanns en covidsjuk medpatient, men Tomas pappa skickades ändå hem. Efter hemkomsten insjuknade både han och hustrun i covid. Båda är över 70 år och var allvarligt sjuka i tre veckor. Nu mår de bra. Madeleines drygt 80-årige svärfar togs strax före jul in på sjukhus i Värmland med bland annat feber och hosta. Han sändes hem utan att något covidtest tagits, men när besvären tilltog visade han sig ha viruset och hade då – enligt Madeleine – också smittat sin jämngamla hustru. Mannen avled kort därefter. Kvinnan har tillfrisknat. Anders i Skåne berättar om sin drygt 80-åriga mor som bröt lårbenshalsen och togs in på sjukhus. En sköterska där konstaterades smittad med covid-19 och senare testade även Anders mamma positivt, berättar han. Anders ska också ha blivit lovad att modern inte skulle sändas hem, men löftet hölls inte. Han tog då sin far till ett annat boende och flyttade själv in för att ta hand om modern vid hemkomsten. Anders blev också sjuk i covid och även hans fru fick en svår infektion. Nu har de tillfrisknat, men modern har fortfarande men av viruset. Sven från Mellansverige berättar att han åkte ambulans med personal som bar på viruset. Han sändes dock hem utan att invänta provsvar och uppmanades hantera situationen ihop med sin hustru. Båda är över 80 år. Efter en dryg vecka testade paret positivt, men hustrun hade känt sig lite krasslig redan innan Svens hemkomst, så de vet inte exakt varifrån de fick smittan, berättar han. Nu mår de bra. Harriet från Enköping bor granne med ett par i 90-årsåldern där kvinnan togs in för akut hjärtsjukdom. Covidprov togs innan hemresan, men man avvaktade inte svaret. Den äldre kvinnan visade sig vara smittad och smittade därefter också sin make, skriver Harriet. Henrik skriver om sin far, vars hustru behandlades för stroke – också detta i Enköping. Hustrun konstaterades smittad av viruset innan hemresan från sjukhuset, men sändes ändå hem till sin friske make. Paret är under 70 år och fick bara lindriga eller inga symtom på covid. De berörda personerna har inte velat framträda med sina riktiga namn, men alla platser, tider och andra omständigheter är autentiska. Visa mer

Ingmar Skoog ser inga ursäkter för det som hänt, men flera tänkbara förklaringar. Han tycker till exempel att vården har en alldeles för fyrkantig rutin kring utskrivningar.

– En orsak är sjukvårdens styrning, där produktionen ska vara hög. Patienterna ska in och ut så snabbt som möjligt. Är du färdigbehandlad ortopediskt ska du bort från ortopeden. Det sitter i ryggmärgen på dagens vårdanställda, men i de här fallen blir det medicinskt fel. Det kan vem som helst förstå, säger Ingmar Skoog.

Just nu ligger många verksamheter dessutom efter med sina köer på grund av pandemin och det tror Ingmar Skoog kan öka stressen ytterligare. Dessutom är det nya coronaviruset livsfarligt för andra infektionskänsliga patienter, så självklart vill sjukhusen ha bort smittade patienter om det går, säger han.

– Men då måste det finnas alternativ till hemgång. Det er rapportering visat är ett mänskligt och medicinskt vansinne.

"Mänskligt och medicinskt vansinne", säger äldreprofessor Ingmar Skoog om DN:s lista med covidsjuka äldre som sänts hem till friska anhöriga i riskgruppen.

Nästan ingen av de som kontaktat DN och berättat om smittspridning från sjukhusen till hemmen har anmält det inträffade. Flera säger att de är nöjda med den vård de fått för sin grundsjukdom och inte vill vara till besvär. Ingmar Skoog hoppas att sjukhusen anmäler sig själva när det visar sig att smittade skrivits ut och möjliggjort spridning till andra i riskgrupperna.

– Det är fruktansvärt viktigt att detta upphör nu.

Efter sjukhusvistelsen där kvinnan utsattes för viruset blev hennes make sjuk och avled med covid-19.

DN har erbjudit flera myndigheter att kommentera de fall vi fått kännedom om och frågat vad som skulle kunna göras för att detta inte ska upprepas.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, hänvisar till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Socialstyrelsen hänvisar också vidare till Ivo och Ivo avböjer intervju, men svarar skriftligt:

”Pandemin är en påfrestning för hela vårdsystemet, och riskbilden är extra allvarlig för äldre patienter. Det är därför av största vikt att regionerna tar sitt fulla ansvar för medicinsk vård och behandling med ett tydligt patientperspektiv. Vi har en pågående dialog med regionerna med anledning av vår granskning av vården av äldre patienter på SÄBO och covid-19. Det är viktigt att regionerna har tänkt ut hur de ska hantera testning och sitt ansvar i relation till samhällsspridningen.”

I november avled hennes make med covid-19. Strax dessförinnan hade hon legat inne för smärtor i benet.

