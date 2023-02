”De sitter tysta i månader och kan få hundratusentals kronor”

Förra året betalade Justitiekanslern ut totalt 73 miljoner kronor till personer som varit anhållna eller häktade för brott men inte dömts. Bland dem som fått höga belopp finns många personer från den organiserade brottsligheten.

Malmö har länge präglats av våldsamma gängkonflikter. Här finns inga förorter som i Stockholm och Göteborg och de korta avstånden gör det svårt att undvika en fiende. Malmöborna har våldet nära – skjutningar och sprängdåd sker i miljonprogrammen såväl som innerstaden och vid husen längs stranden. Nätverken är lösa med tillfälliga allianser som strider om makt, narkotika och pengar.

DN har gått igenom JK:s utbetalningar och identifierat Malmös gängledare och andra tungt gängkriminella. Förra året betalades 1,7 miljoner kronor ut till 30 av dem, varav många har misstänkts för skjutningar och sprängdåd.

Bild 1 av 2 Ledaren för gänget Satudarah assasins fick nära 750 000 kronor i ersättning av JK under tre år. Bland annat efter att att han friats för en dödsskjutning i Malmöstadsdelen Seved i juni 2017. Foto: Johan Nilsson/TT Bild 2 av 2 Efter en biljakt där ett gäng sköt mot en bil med fiender dömdes en man för mordförsök, men efter att hovrätten friat honom kan han få skadestånd från Justitiekanslern. Det eskalerande gängvåldet med stora polisutredningar och låg uppklarning pekas ut som en av orsakerna till att skadestånden från JK har ökat kraftigt under 2000-talet. Foto: Johan Nilsson/TT Bildspel

För flera är förra årets ersättning inte den första. De har gång på gång häktats för att efter en tid släppas fria och därmed fått nya skadestånd. En av dem har under sin kriminella karriär fått pengar fem gånger – och har nyligen skickat in en sjätte ansökan, som JK snart fattar beslut om. Hittills under 2023 har ytterligare drygt 600 000 kronor betalats ut till personer från nätverken i Malmö.

DN har pratat med erfarna åklagare i Malmö som anser att pengarna från JK försvårar arbetet mot den organiserade brottsligheten.

– Vi har ett system i dag där staten förser människor som annars inte skulle ha några legala inkomster med legala tillgångar. Det är ett problem när vi sedan jagar brottsutbyte, säger åklagaren Magnus Pettersson.

Staten förser människor som annars inte skulle ha några legala inkomster med legala tillgångar

Åklagaren Lisa Åberg delar erfarenheterna.

– Om vi tar de här killarna med mycket pengar eller dyra klockor är det alltid ett alibi de kan ha: ”Jag har fått pengar av JK”. Det kan vara svårt att motbevisa, säger hon.

Kammaråklagare Lisa Åberg menar att misstänkta personer som genomgående svarar ”ingen kommentar” på utredarnas frågor bidrar till att häktningstiden blir lång. Foto: Johan Nilsson/TT

I slutet av förra sommaren sköts en 31-årig gängledare ihjäl bland kunderna på Malmös största köpcentrum Emporia. Det var kulmen på ett år med våldsamma konflikter där han, som ledare för gänget Satudarah assassins, var en av huvudpersonerna. Under sina aktiva år har 31-åringen häktats gång på gång – misstänkt för bland annat mord och att ha beställt bombdåd. Han har dömts för en lång rad brott som misshandel och utpressningsförsök, men Magnus Pettersson säger att 31-åringens våldskaptial gjorde att få vågade vittna.

Varje gång han gått fri har gängledaren begärt skadestånd. Under sina sista tre år i livet fick han totalt 748 235 kronor från JK.

En 21-årig man från samma gäng greps förra året efter en skjutning från en bil. Tingsrätten dömde honom till tolv års fängelse men hovrätten friade 21-åringen då det inte gick att bevisa att det var han som sköt, även om han satt i bilen. Efter det sökte han ersättning för de nio månader han suttit häktad.

– Han har hela tiden sagt ”ingen kommentar.” Han kunde istället ha berättat att det sköts från bilen men sagt att ”jag har inte med det att göra, jag är oskyldigt till allting”, men det gjorde han inte. På något sätt har han själv varit medverkande till att han har fått sitta så länge, säger åklagaren Pär Andersson.

Pär Andersson, åklagare, tycker att JK numera oftare jämkar, det vill säga sänker, ersättningen utifrån den frihetsberövade personens eget agerande. Foto: Johan Nilsson/TT

Rätten att vara tyst i förhör är grundlagsskyddad. Men Lisa Åberg säger att de misstänkta gängmedlemmarnas tystnad är en fråga om taktik – inte rättssäkerhet – eftersom de ofta till slut väljer att prata när det är dags för rättegång.

– De sitter helt tysta i månader och kan sedan ändå få hundratusentals kronor i ersättning för att de suttit där och inte sagt ett ljud. Det kan jag tycka är lite stötande, säger hon.

De sitter helt tysta i månader och kan sedan ändå få hundratusentals kronor i ersättning för att de suttit där och inte sagt ett ljud

Magnus Pettersson föreslår olika nivåer, där den som bidrar till att utredningstiden blir längre skulle få ett lägre belopp.

JK:s ersättningar bygger på rättssäkerhet. Hur påverkas den om man skulle skärpa reglerna?

– Man kan anpassa systemet så att det läggs på en annan nivå och fortfarande ha ett system där staten blir ansvarig för de begränsningar av människors rättigheter som sker när de är frihetsberövade.

Alla som har suttit anhållna eller häktade och sedan frias för brott har rätt till ersättning från Justitiekanslern. En man som hovrätten friade för mordförsök i samband med en vild biljakt i Bunkeflostrand i Malmö förra året är en av dem som sökt ersättning i år. Foto: Johan Nilsson/TT

Att gängmedlemmar är väl medvetna om att pengar väntar den som går fri blir tydligt genom avlyssnade samtal och tömda telefoner. Sms i förundersökningar visar hur misstänkta planerar för kommande ersättningar som en inkomst. Det framgår också i brev som skickas från häktet.

– De skriver om hur mycket pengar man får för varje dag och hur mycket man kommer att få i slutändan, för ingen kommer att kunna bevisa någonting. Man ser det näst intill som en inkomstkälla, säger Magnus Pettersson.

Lisa Åberg har också läst sådana brev.

– Jag tänker att många gärna sitter några månader och tycker att det är värt det. Det är ett lättare sätt att tjäna pengar på och mindre riskfyllt än att begå brott, säger hon.

”Helt häpnadsväckande” – så kommenterar Jesper Montan, advokat som har varit försvarare i många uppmärksammade mål i Malmö, åklagarnas tankar om olika ersättningsnivåer. Han anser att de långa häktningstiderna sällan beror på att en misstänkt är tyst.

Advokaten Jesper Montan anser att det är sällan en häktning pågår längre tid på grund av att en misstänkt väljer att inte uttala sig i förhör. – Ersättningarna är för låga då de inte har räknats upp som andra skadestånd, säger han. Foto: Johan Nilsson/TT

– Det beror på att folk blir frihetsberövade alldeles för lätt, att vi har alldeles för långa häktningstider och att alla sitter och väntar på NFC (nationellt forensiskt centrum, reds anm.).

Han menar att rätten att tiga är en av få rättigheter en frihetsberövad person har och att det kan finnas flera anledningar att vara tyst.

– Det kan till exempel vara att man känner till vem som begått brottet men inte vågar berätta. Det kan inte på något sätt motivera att man skulle jämka ersättningen.

JK har möjlighet att jämka, det vill säga helt eller delvis sätta ned ersättningen. Men det händer mycket sällan – bara i ett fall av tio, visar DN:s genomgång.

Justitiekansler Mari Heidenborg säger att det beror på den stränga lagstiftningen och praxis från Högsta domstolen.

– Jag skulle nog gärna se att man tittar över reglerna om jämkning och domstolarnas praxis som har gjort att den har blivit ännu snävare. Då får man göra en översyn av lagen.

Justitiekansler Mari Heidenborg menar att praxis från Högsta domstolen gör att det är svårt att neka eller sänka ett skadestånd. Foto: Allis Nettréus

Mari Heidenborg framhåller att JK inte ska ta hänsyn till den sökandes historik eller bär ansvar för vad pengarna används till. Hon utesluter inte olika ersättningsnivåer men tror att det vore svårt att genomföra.

– Jag tror ärligt talat inte att det går med hänsyn till den grundlagsskyddade rätten som man har att tiga. Det är en grundläggande rättsstatlig princip att du har rätt att att låta bli att yttra dig under förundersökningen.

Exempel: Tre gängmän från Malmö har sammanlagt fått en miljon