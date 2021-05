De ska stoppa knarkets väg in i Sverige

Klockan har passerat 13 och sex tullinspektörer – fyra män och två kvinnor – har precis haft rast i sina lokaler på centralstationen i Malmö. De har varit igång sedan tidig morgon.

Svart kaffe är upphällt i de vita kopparna på det ovala bordet i fikarummet. Men de flesta kaffekopparna lämnas halvt urdruckna när det är dags för gruppen att ta nästa tåg till Köpenhamns flygplats Kastrup.

– Det blir ofta så i det här jobbet, säger Daniel som tillsammans med sina kollegor ständigt får vara redo på oförutsedda händelser och förändrade arbetsscheman.

Paddy är en av Tullverkets cirka 50 sökhundar. De flesta finns i Skåne eftersom regionen är den den stora porten in till Sverige vad gäller knark och skjutvapen. Foto: Anders Hansson

Han kastar ett öga på informationstavlan på väggen där de kan följa tågavgångar och eventuella förseningar. Nästa tåg mot Danmark avgår 13.33. Förutom tullinspektörerna är sökhunden Paddy, en sexårig svartvit springer spaniel, med.

– Han är väldigt bra på att slå av och på. Han känner hela tiden in mitt kroppsspråk. Nu vet han att han kan ta det lugnt, säger Paddys hundförare Zara väl inne på tåget.

Tullhunden har lagt sig på golvet medan tullarna småpratar med varandra. Vägen ut till Kastrup är mest en transportsträcka. Det är först på tåget tillbaka till Sverige som inspektionerna börjar.

Tullarna vi följer jobbar i yttre tjänst i hela Skåne och har bland annat befogenhet att visitera, gripa, beslagta, genomföra husrannsakan eller omhänderta föremål, fordon och personer om det gäller brott mot smugglingslagen. De får även utföra alkoholutandningsprov och utreda rattfylleri och drograttfylleri.

– Folk har ofta inte koll på vad tullen gör. Jag kan få kommentarer som ”Ni jagar väl bara cigg på Sturup”, säger Zara som beskriver sitt yrke som ”världens bästa jobb” eftersom det är omväxlande och att de gör något meningsfullt.

– Vi ser till att hitta det som inte ska vara i Sverige. Man måste vara nyfiken och ha den jaktinstinkten som hundar har.

Det blir intensivt för tullhunden Paddy när han söker igenom Öresundstågen i jakt på droger. ”Han är väldigt på att slå av och på”, säger hundföraren Zara. Foto: Anders Hansson

Samtliga är civilklädda för att smälta in bland passagerarna. På så sätt kan de spana utan att bli upptäckta direkt och kan lättare knyta knarket till en eventuell ägare. Det är först vid ett ingripande som de legitimerar sig.

– Är vi uniformerade blir det betydligt svårare att kunna hitta någon person som kan ha kopplingar till narkotikan. Det blir beslag med okänd ägare. När vi är uniformerade och det sprider sig att tullen är ombord är det många som slänger sin narkotika på golvet eller liknande, säger Oscar Lindvall, biträdande kontrollchef för Tullverket i Region Syd.

Han är den enda vi kan namnge bland tullpersonalen i och med att han vanligtvis inte jobbar ute på fältet. De andra namnen är påhittade.

– Det finns hotbilder mot anställda som arbetar i yttre tjänst och det är lätt att ta reda på tjänstemännens bostadsadress och vilka deras familjemedlemmar är, säger Oscar Lindvall.

”Det bästa med jobbet är att jag känner vilken skillnad alla mina duktiga kollegor gör för samhället”, säger Oscar Lindvall, biträdande kontrollchef för Tullverket i Region Syd, som har 15 års erfarenhet inom tullen. Foto: Anders Hansson

Om man tittar närmare på tullinspektörerna syns det hur en skyddsväst buktar ut under tröjorna och jackorna. Samtliga har även iphone-hörlurar i ena örat för att kunna följa kommunikationsradion Rakel. De bär även expanderbar batong, pepparsprej, ficklampa, handskar och handfängsel.

Det var just batongen och pepparsprejet som gjorde att tullkontrollerna stoppades på Öresund i december 2013. Bakgrunden var att Tullverket året innan tagit fram nya säkerhetsregler om att alla tulltjänstemän i yttre tjänst skulle beväpna sig med detta. Det krockade med dansk lagstiftning som inte tillät utländsk myndighetspersonal att vistas på danskt territorium med den typen av utrustning.

Men detta ändrades den 1 maj i år efter att Sverige och Danmark tecknat ett bilateralt tullavtal som gör att Tullverket kan påbörja sina kontroller så snart Öresundstågen och andra persontåg lämnat stationen på Kastrup.

Tullinspektörerna är positiva till att de efter drygt sju år nu kan åka med hela vägen. Denise med sina åtta års erfarenhet av yrket beskriver det som ”fantastiskt”.

– Det har lätt fördubblat vår tid att göra kontroller. Det ger oss helt andra förutsättningar, säger hon.

– Det gör det mer rättssäkert också, fyller kollegan Daniel i och syftar på att de tidigare bara hade sju minuter på sig från det att de klev på i Hyllie, den första svenska tågstationen efter Öresundsbron, till att tåget var framme på Malmö central.

– Det är mer stressigt och risken är att man utsätter någon oskyldig för kontroll där man inte hade behövt göra det om man kunde haft tid att prata med personen.

”Jag är övertygad om att när resandet med tågen ökar kommer också beslagen att öka”, säger Oscar Lindvall, biträdande kontrollchef för Tullverket i Region Syd. Här tillsammans med tullinspektören Zara och narkotikahunden Paddy. Foto: Anders Hansson

Tulltjänstemännens stora utmaning är att snabbt se vad som sticker ut och avviker från det normala. De har svårt att sätta fingret på exakt vad som får dem att reagera. Det kan vara något i kroppsspråket, som att någon tittar lite för länge eller inte alls på dem.

I ett fall intresserar sig Denise för en kvinna och börjar ställa frågor till henne om varifrån hon rest, vart hon är på väg och vad hon har med sig. Det visar sig att kvinnan har tre tabletter av det narkotikaklassade läkemedlet tramadol i handväskan.

Tramadol tillhör gruppen opioider och har fått stor medieuppmärksamhet de senaste åren. Inte minst har det larmats om ett ökat missbruk av drogen bland unga. Kvinnan berättar att hon fått medicinen utskriven på grund av smärta efter ett kejsarsnitt, men att hon inte har med sig något recept. Däremot kan hon be sin man sms:a receptet som ligger hemma. Denise bedömer berättelsen som trovärdig och låter resenären ha kvar pillrena.

En bit bort rör sig hunden Paddy fram och tillbaka flera gånger där det sitter en man. Resenären tycker först det är märkligt och frågar tullarna om det är något misstänkt med honom. De pratar en stund och tullhunden söker igenom platsen men utan något resultat.

”Vi är ett ekipage som det så fint heter. Han lever och bor med mig, men Tullverket äger honom”, säger hundföraren och tullinspektören Zara, här tillsammans med tullhunden Paddy. Foto: Anders Hansson

När en sökhund hittar spår av narkotika ska den göra en frysmarkering, det gör den genom att stå helt stilla. Men i det här fallet när Paddy rör sig fram och tillbaka kan det vara ett större område som han markerar. Det kan ha att göra med att dofterna förflyttar sig i och med att luften rör på sig.

Mannen säger till DN efteråt att han först kände sig utpekad och undrade vad som pågick. Men när han fick förklarat för sig att hunden kände av något tyckte han att kontrollen var legitim.

– Jag jobbar själv som ordningsvakt och alla gör väl sitt jobb. Däremot poliserna som stoppar där borta är en annan femma. Det känns mer utpekande, säger han och pekar mot poliserna som utför passkontroller på stationen i Hyllie.

Det är den gränskontroll som Sverige genomförde i samband med flyktingkrisen 2015. Tanken var från början att det skulle vara en tillfällig kontroll under tio dagar. Nu har 5,5 år passerat.

I många fall går samtalen med och kontrollerna av resenärerna lugnt till under resan. Men de många frågorna väcker också irritation och ifrågasättande. En tågresenär blir upprörd över att han kontrolleras och börjar filma några av tullinspektörerna.

– Vi försöker vara så försiktiga som möjligt, men vi måste samtidigt göra vårt jobb, säger Karl.

”Det blir en speciell stämning i gruppen. Vi jobbar skift, helger och julaftnar ihop. Det blir som en andra familj”, säger tullinspektören Zara om sitt yrke. Foto: Anders Hansson

Han och kollegorna är just på väg att ta en andra runda över till Danmark när de plötsligt omdirigeras till att hoppa av i Hyllie. Ett tips har kommit in via en resebyrå om en person som har bokat om sin tågbiljett mitt i natten och gjort flera olika bokningar. ”Har vi ett personnummer på honom?” frågar Denise och tullinspektörerna är i full gång att diskutera hur de ska gå tillväga med informationen.

När det aktuella Öresundståget dyker upp från Danmark söker de snabbt igenom vagnarna men utan resultat. Tipset leder dem vidare till Snälltåget som ska avgå till Stockholm från Malmö central där de hittar mannen som är i 35-årsåldern. Men mannen är inte alls samarbetsvillig. Han vill inte svara på några frågor eller att hans väskor genomsöks. Då har tullpersonalen inget annat val än att ta med honom till sina lokaler där både han och bagaget kontrolleras.

Efter att tullhunden Paddy markerat på en tågresenärs jacka går tullinspektörerna igenom den unge mannens saker. Kontrollen görs i tullens lokaler på Malmö central. Samtidigt väntar mannen intill i ett kroppsvisitationsrum. Foto: Anders Hansson

Inget hittas på honom, men diskussionerna blir långa och många. Mannen är väldigt upprörd och tänker JO-anmäla personalen och kräva skadestånd.

I samma vagn som mannen befann sig markerar Paddy vid en annan persons jacka. Även den här resenären får följa med tullarna. Han har 0,4 gram cannabis på sig – en mindre mängd där straffet är 30 dagsböter.

Cannabis är den i särklass vanligaste narkotikan som smugglas till Sverige och Skåne är den stora porten in till landet vad gäller narkotika. Under förra året beslagtogs 81,7 kilo cannabis på Öresundstågen på väg mot Malmö, jämfört med 55,9 kilo året innan. Det visar att varken pandemin eller en gräns som inte är fullt öppen sätter stopp för smugglingen.

I den unge mannens jacka hittas 0,4 gram cannabis – en mindre mängd där straffet är 30 dagsböter. Foto: Anders Hansson

Fram till sista april i år har 231 narkotikabeslag gjorts på tågen från Danmark. Det som sticker ut i statistiken är tusentals Subutex-tabletter och ecstasy. Men det tas också en hel del tramadol. Dagen efter att vi har följt tullinspektörernas arbete hittas 48.000 tramadol-tabletter i en väska, enligt uppgifter till DN.

Oscar Lindvall, biträdande kontrollchef för Tullverket i Region Syd, är övertygad om att beslagen kommer att öka framöver med tanke på tullens nya befogenheter och i takt med att tågresandet trappas upp.

– Ta bara som exempel när flygtrafiken till Kastrup kommer igång igen. Då kommer vi också att göra beslag av narkotika från så kallade ”sväljare”, personer som smugglar narkotika i sin magsäck. Det är oftast tragiska exempel med människor som hänsynslöst exploateras som narkotikakurirer och metoden är förenad med livsfara.

Narkotikabeslag i hela Skåne under perioden 1 januari–30 april År 2019: 754 År 2020: 826 År 2021: 956 Varav narkotikabeslag på Öresundstågen under perioden 1 januari–30 april År 2019: 222 År 2020: 211 År 2021: 231 Källa: Tullverket Visa mer

