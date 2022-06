De stora rovdjuren kvar i Stockholms län

Stockholms län har 4,5 familjegrupper av lodjur och delar fortfarande ett vargrevir med Södermanlands län. Det framkommer i sammanställningen av senaste säsongens rovdjursinventering, som skedde från oktober till mars.

Inventeringen sker genom insamling av spillning och genom de omkring 40 viltkameror som Länsstyrelsen har satt upp runtom i länet. När det finns snö sker också spårning med hjälp av Länsstyrelsens besiktningshund och fältpersonal. Även allmänhetens inrapporterade observationer av rovdjur via appen Skandobs Touch och skandobs.se är till stor hjälp. Under inventeringssäsongen 2021–2022 fick Länsstyrelsen in 500 rapporter från allmänheten, vilket är en ökning med över 25 procent jämfört med föregående säsong.

En sammanställning av den senaste rovdjursinventeringen visar att sex föryngringar av lodjur – honor med ungar – har kvalitetssäkrats i länet. Två av familjegrupperna delas med Uppsala län och en med Södermanlands län, vilket ger ett inventeringsresultat på 4,5 familjegrupper av lodjur i Stockholms län. Det är en familjegrupp mer jämfört med förra året.

När det gäller varg finns reviret i Sjunda, i sydvästra delen av länet, fortfarande kvar. Eftersom reviret delas med Södermanlands län ger oss ett inventeringsresultat på ett halvt vargrevir.

Sjundareviret har en familjegrupp med föryngring, minst tre vargar, varav minst en revirmarkerar, vilket innebär att Stockholms län håller sig inom förvaltningsnivån för varg. Årets föryngring innebär att det är fjärde gången det fötts valpar inom Sjundareviret sedan 2015.

– Säsongens inventering har kunnat kvalitetssäkra två valpar födda 2021. Men med hjälp av film från en fotograf kan det konstateras att det under förra året föddes minst sju valpar i reviret. Filmen kan dock inte räknas med i inventeringen då filmningen skedde före inventeringens start, säger Paula Jonsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm.

