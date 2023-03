De vill bryta sig loss från Botkyrka och bilda egen kommun

Politiken i Botkyrka har under den senaste tiden blivit en nationell angelägenhet efter att kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) blivit bortröstad under uppmärksammade former.

Anders Thorén, ledare för det lokala Tullingepartiet, drar en slutsats av bråket: att kommunen är för stor och behöver delas upp.

– Uppenbarligen finns det för många viljor, kommunen är för tudelad, säger han.

Sedan 2006 har Tullingepartiet drivit frågan om att dela upp Botkyrka. 2010 blev partiet en kraft att räkna med när man samlade 10,5 procent av rösterna i kommunvalet. I de senaste två valen har man legat stabilt på drygt 12 procent.

Föga förvånande har Anders Thorén och hans parti starkast stöd i de valdistrikt som ligger i Tullinge. Där fick Tullingepartiet överlägset flest röster i kommunvalet både 2018 och 2022, i flera områden samlade paritet fler röster än Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans. I distriktet Tullinge Parkhem röstade hela 47,5 procent av väljarna på Tullingepartiet.

”Det gäller att vara uthållig och inte skifta fokus”, säger Tullingepartiets ledare Anders Thoréns, trots ihärdiga försök har man ännu inte lyckats bilda en egen kommun. Foto: Magnus Hallgren

Frågan om kommundelning har nått skarpt läge tidigare. 2014 hölls en folkomröstning i Botkyrka om Tullinge skulle bli en egen kommun eller inte, men resultatet blev inte det önskade för Anders Thorén och hans partikamrater. Nära sju av tio väljare, 69,5 procent, röstade nej. Men bland Tullingeborna var två tredjedelar för en kommundelning.

– Det var givet redan på förhand hur det skulle gå eftersom invånare från hela kommunen deltog i omröstningen och det var en stark motkampanj från de styrande i kommunhuset, säger Anders Thorén.

Nu vill de ha en ny folkomröstning i samband med EU-valet 2025, och att politikerna i Botkyrka då tar fasta på vad resultatet blir i Tullinge och inte i hela Botkyrka.

– Det är uppenbart att den starka opinionen i en kommundelningsfråga finns i den delen som berörs, annat vore inte realistiskt, säger Carl Widercrantz, politisk sekreterare för Tullingepartiet.

Var femte Botkyrkabo är skriven i Tullinge ● Totalt bor det cirka 95 000 människor i Botkyrka kommun, centralorten Tumba har flest invånare med cirka 27 000. ● I Tullinge bor det drygt 20 000 människor. Visa mer

Det är 20 år sedan den senaste kommundelningen i Sverige, då Knivsta bröt sig ut från Uppsala kommun. Enligt statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet, som forskat om landets kommunuppdelningar, är Tullinge orten som är närmast att bli nästa utbrytarkommun även om han bedömer det som osannolikt i närtid.

– Det finns ingen riktigt stark opinion för en kommundelning någonstans i Sverige men min bedömning är ändå att Tullinge är närmast, säger han.

Han ser dock att möjligheterna för utbrytning ökat något i och med regeringsskiftet i höstas.

– En kommundelning måste godkännas av regeringen och borgerliga partier har historiskt varit mer positivt inställda till detta. Å andra sidan hade vi åtta år med Reinfeldts regering utan några kommundelningar.

De senaste åren har debatten snarare handlat om det motsatta: sammanslagningar av kommuner. I Kommunutredningen som den dåvarande regeringen lät göra 2020 konstaterades att både små och medelstora kommuner får det allt svårare att klara av sina uppdrag med egna skatteintäkter. Niklas Karlsson (S) var ordförande för utredningen, som hade representanter från alla riksdagspartier. Han skrev bland annat på DN Debatt att kommuner som vill gå ihop borde få ekonomiskt stöd.

Tullingepartiet har stora planer för torget i samhället. Foto: Magnus Hallgren

När SKR, dåvarande SKL, gjorde en utredning 2011 konstaterade man att både Tullinge och Botkyrka vid en kommundelning skulle få ekonomiska förutsättningar likvärdiga med andra kommuner på lång sikt.

Tullinges är med sina cirka 20 000 invånare en av Botkyrka kommuns mest välbärgade delar. Anders Thorén säger att många av Tullingepartiets anhängare, åtminstone till en början, tyckte att skattefrågan var ett skäl att bilda egen kommun.

– Bra då kan ni sänka skatten, sa många. Men det är inte våran målsättning. Vi vill satsa på rätt saker som gagnar Tullingeborna. Skulle det leda till en starkare ekonomi, då kan man sänka skatten.

Tullingepartiet beskriver sig själva som ett icke ideologiskt parti och enligt Anders Thorén har man medlemmar som röstar både på Moderaterna och på Socialdemokraterna i riksdagsvalet. Den uppfattningen delas dock inte av alla kollegor i Botkyrkas kommunhus.

Tullingebon Kerstin Amelin är vice gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka. Hon ser Tullingepartiet som ett konservativt högerparti, bland annat med hänvisning till partiets valtekniska samarbete med Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Tullingepartiet möter ett starkt motstånd i Botkyrkas kommunhus. Alla övriga partier är emot att Tullinge ska bilda en egen kommun

– De andra säger blankt nej men vi fortsätter. Det gäller att vara uthållig och inte skifta fokus, säger han.