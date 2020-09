Den fysiska Nobelceremonin ställs in

– Vi knyter samman allt i en gemensam sändning, med en studio i Stadshuset. Varje pristagare kan befinna sig på svensk ambassad eller på sitt universitet, säger Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten till TT.

Nobelstiftelsen bekräftar beskedet för DN via sin presschef Rebecka Oxelström.

Det var tidigare i juli som Nobelstiftelsen meddelade att den traditionella Nobelbanketten skulle ställas in. Det blir den fjärde gången banketten ställts in under fredstid sedan priset instiftades 1901. Nobelstiftelsen hoppades länge på att ändå kunna genomföra en fysisk prisceremoni, men nu meddelar man alltså att även denna ställs in.

– Redan i våras var vi helt inställda på att inte hålla en traditionell prisceremoni. Men vi ville avvakta över sommaren och se vad som hände innan vi kommunicerade det. Vi ville inte binda oss vid ett beslut för tidigt, säger Lars Heikensten till TT.

Prisceremonin kommer att varva presentationerna av priserna med inslag från pristagarnas hemländer där de tar emot priset. I ett pressmeddelande skriver Nobelstiftelsen att medalj och diplom kommer att överlämnas till pristagarna ”under säkra former i deras hemländer, troligen med hjälp av ambassader eller pristagarnas universitet.” En mindre publik kommer dock kunna närvara på plats i Stadshuset. Vem som kommer att leda tv-sändningen är ännu inte bestämt.

Utdelningen av Nobels fredspris kommer att genomföras i en mindre skala i aulan på Oslo Universitet med en mindre publik. Båda Ceremonierna kommer att tv-sändas i samarbete med norska NRK och SVT.

Tillkännagivanden om vilka som kommer att tilldelas årets Nobelpriser kommer att äga rum som planerat mellan 5 och 12 oktober.

