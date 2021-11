Den tidigare toppchefen begärs omhäktad för grovt spioneri

DN avslöjade nyligen att den toppchef som i snart två månader suttit häktad för brott mot rikets säkerhet arbetade på Sveriges mest hemliga underrättelseorganisation. Under en del av tiden han misstänks ha begått brott tjänstgjorde mannen på KSI, Kontoret för särskild inhämtning, som bland annat sänder ut hemliga agenter och rekryterar spioner.

Mannen, som är i 40-årsåldern, greps och anhölls i mitten av september misstänkt för spioneri. Mannen var vid gripandet toppchef på en statlig myndighet där han har suttit i ledningsgruppen och bland annat ansvarat för frågor som rör säkerhetsskydd.

Mannen har tidigare arbetat både vid Säkerhetspolisen och vid Försvarsmakten, sammanlagt i nio år.

I samband med att mannen begärdes häktad i september valde åklagaren dock det mindre allvarligare brottet grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Men på torsdagen begärde alltså chefsåklagare Per Lindqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål mannen omhäktad. Brottsrubriceringen lyder nu grovt spioneri.

Åklagaren har dessutom förlängt den tidsperiod som han anser att mannen begått det aktuella brottet. Tidigare gällde brottet perioden september 2011 och 23 november 2015. Nu anser åklagaren att brottet har begåtts under perioden mars 2011 till september 2021 - alltså under mer än tio års tid.

Mars 2011 sammanfaller i tid med att mannen påbörjade en anställning vid Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Där var mannen anställd 1 mars 2011 till 30 september 2014.

Kontoret för särskild inhämtning, KSI, ligger formellt under Must. KSI är den nutida benämningen, men verksamheten har bedrivits i olika former och med skiftande beteckningar under och efter det kalla kriget: T-kontoret, IB, GBU och SSI samt sedan 1989 KSI.

Sedan i tisdags sitter ytterligare en man frihetsberövad för grovt spioneri. Säpo har bekräftat att tisdagens insats har kopplingar till ärendet med den sedan tidigare häktade toppchefen.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger till DN att han informerats om de två personer som nu misstänks för grovt spioneri.

– Jag har informerats. Att Säpo gör sådana här gripanden är allvarligt. Men jag har inget mer att säga än det, säger han till DN.