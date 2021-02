Den tredje vågen har slagit till i Västerbotten

Västerbotten har på kort tid drabbats av en eskalerande smittspridning. En av de största smitthärdarna i regionen är batterifabriken Northvolts byggarbetsplats i Skellefteå. Minst 150 anställda har konstaterats smittade sedan början av januari, varav 34 bär på den brittiska varianten, och i torsdags kom rapporter om en 39-årig polsk gästarbetare som avlidit i covid. Utbrottet är orsaken till den höga smittspridningen i Skellefteå, enligt regionen.

Northvolt blev mer eller mindre taget på sängen när man såg att allt fler bar på smittan på arbetsplatsen vid årsskiftet.

– Vi hade bra åtgärder och rutiner när smittspridningen började ta fart i Skellefteå i höstas. Efter jul testade vi alla som kom tillbaka. Men det var några veckor efter jul då vi gjorde masstestningen som det var något helt annorlunda, säger Jesper Wignert, presstalesperson på Northvolt.

Bild 1 av 4 Innan arbetspassen börjar måste alla testa sig. De ska sedan visa intyg på ett negativt test innan de släpps in av väktaren bakom fönsterglaset. Foto: Erik Abel Bild 2 av 4 En av byggets städare testar sig. Foto: Erik Abel Bild 3 av 4 – Jag känner mer att det är synd om gästarbetarna eftersom de bor så trångt. Ett kök som ska delas av många. Hur ska man undvika smittan då? säger Sara Lindh som bor i Ursviken. Foto: Erik Abel Bild 4 av 4 I tätorten Ursviken finns över 400 baracker uppställda för gästarbetarna som arbetar vid bygget till batterifabriken. Foto: Erik Abel Bildspel

Under torsdagen beslutade Northvolt i samråd med smittskydd om att hälften av arbetsstyrkan ska stanna hemma. Gästarbetarna med längre kontrakt, personal i kritiska positioner och de som redan haft virussjukdomen covid-19 är grupper som får åka till arbetsplatsen.

Tidigare i veckan meddelade smittskyddsläkaren Stephan Stenmark att alla som har en koppling till batterifabriken inte bör vistas ut i samhället.

Klockan sju på morgon börjar kön till testningen i det vita tältet utanför bygget betas av. Tre män får veta att de har testats negativt. De visar upp resultatlappen för väktaren i receptionen och de släpps in. Sedan årsskiftet har Northvolt genomfört drygt 4.000 tester varav ungefär fem procent visat positiva resultat.

Andreas Grahn bor i Skellefteå och städar barackerna i byggområdet. Han har precis testat sig.

– Det är lite tråkigt, för det är efter jobbet man har sin fritid. Men man får väl be sina kompisar handla och bara vara hemma, säger Andreas Grahn om restriktionerna som gäller för alla som har en koppling till Northvolts bygge i Skellefteå. Foto: Erik Abel

– Det känns lite så där att gå in och jobba när man vet att smittan finns där, eftersom jag själv inte har blivit smittad tidigare, säger han.

Han berättar att det kan vara lite trångt i vissa baracker, men att det finns gott om utrymme i andra.

Tidigare i veckan meddelade smittskyddsläkaren att alla som har en koppling till batterifabriken ska isolera sig och inte vistas ute i samhället.

Hur ser du på det?

– Det är lite tråkigt för det är efter jobbet man har sin fritid. Men man får väl be sina kompisar handla och bara vara hemma, säger Andreas Grahn.

Emilia Brännström är lastbilschaufför och ska hämta upp en container vid byggarbetsplatsen.

Emilia Brännström kör långtradare och gör sin första arbetsdag i bygget vid Northvolt. – Jag jobbar mest ensam, men det är klart att det är oroande när man vet att det pågår ett stort utbrott vid batterifabriken, säger hon. Foto: Erik Abel

– Det här är min första dag, vad jag vet så omfattas jag inte av restriktionen. Men om jag måste, så är det bara göra det. Vi vill ju få bort smittan härifrån en gång för alla.

Regionen har länge varit rätt förskonad under pandemin och har den lägsta dödssiffran per invånare i landet. Västerbotten har också under pandemin haft en annorlunda strategi än den nationella.

– Vi har haft en strategi med hög testning för att ha så litet mörkertal som möjligt. En annan strategi är att få en kort kedja från symptom till färdig smittspårad. För smittspårning är en viktig del för att förhindra nästa smittspridning. Man vill hinna nå de nära kontakterna innan man har hunnit smitta någon annan. Då har man några dagar på sig, säger Stephan Stenmark.

Testerna analyseras. Hittills har två svar visat positiva för covid på fredagsmorgonen. Foto: Erik Abel

Varför uppstod situationen i batterifabriken?

– Det är en oerhörd svår utmaning att inte få en smittspridning vid ett sådant stort projekt. Det är människor från hela världen som inte bara jobbar ihop utan också bor ihop i mindre eller större grupperingar.

– Dessutom är det en ökad risk för att få den brittiska virusvarianten när man har människor som reser ut och in.

Hur kom den brittiska varianten till Skellefteå?

– Jag tror inte att det här har kommit från Storbritannien och introducerats till det här projektet. Det är nog sannolikt från ett annat land som kanske inte hade övervakning, säger Stephan Stenmark.

Pierre Klingstedt, ombudsman på Byggnads och regionalt skyddsombud för fackförbundet i Västerbotten, är kritisk mot Northvolt och menar att förbundet i höstas larmade om att det inte gick att hålla avstånd på bygget. Detta eftersom de utrymmen där exempelvis byggarbetare och elektriker hade sina raster och matpauser var för få och för trånga.

Masstestning av personal har pågått i några veckor. Drygt 4.000 tester har genomförts, varav cirka fem procent har visat positivt för covid. Foto: Erik Abel

Northvolt säger att de har lyssnat på Byggnads och byggde ett antal mobila bodar, men tillägger att det vid tidpunkten var väldigt få fall av smitta som kunde knytas till arbetsplatsen.

– Jag tycker att Northvolt har gjort bra åtgärder och jag tycker det är bra att detta uppmärksammas med utländsk arbetskraft och hur utsatta de egentligen är. Det finns de som inte ens vet att de har rätt till sjukpenning och går därför sjuka till jobbet. Sedan tycker jag att det är lite trist att det krävs en pandemi för att ni i media ska börja skriva om det här. För det här är ett verkligt problem som vi har haft i 15 års tid, säger Pierre Klingstedt.

Utanför tältet huttrar Andreas Grahn och nu får han sitt resultat. Negativt.

– Skönt! Och nu ska jag in och jobba.