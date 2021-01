Var femte svensk skogsart är rödlistad, enligt Sveriges lantbruksuniversitets artdatabanks rapport från i fjol. Det som påverkar flest rödlistade arter i Sverige är markanvändningen inom jord- och skogsbruket. Avverkning har stor negativ påverkan på fler än 1.400 arter. Räknar man in även ”viss negativ påverkan” omfattas drygt 1.800 arter. Det är arter som är beroende av ”skoglig kontinuitet” – gamla skogar som inte kalavverkats.

Enligt skogsvårdslagen får hyggen i större än 20 hektar – motsvarande 28 fotbollsplaner – bara göras då särskilda skäl finns i fjällnära skog. I övrig skog finns inga lagkrav. Hyggen av den storleken utgjorde en sjättedel av den totala avverkningsarealen 2019 på 2.600 kvadratkilometer, visar DN:s granskning.

Benämningen av stora avverkningar skiljer sig åt. Miljörörelsen och många bland allmänheten kallar det kalhyggen. Inom industrin och bland myndigheter används ”föryngringsavverkning” eller trakthyggesbruk.

Som nytillträdd generaldirektör för Skogsstyrelsen 2016 uttalade sig Herman Sundqvist i en intervju med Sveriges Radio:

– Hyggesbruket har utvecklats. Om man tittar ute i markerna så är hyggena är faktiskt inte kala längre, utan numera lämnas det kvar rätt mycket träd.

Uttalandet provocerade många, däribland Björn Mildh, pensionerad barnläkare i Piteå, som kallar skogen sin ”sista patient”. De senaste 20 åren har han genom Naturskyddsföreningen ägnat åt att försöka rädda gamla skogar som hittills aldrig kalavverkats. Han har skrivit hundratals brev till skogsbolagen och Skogsstyrelsen, och dokumenterat avverkningar i Norrbotten med sin kamera.

– Bilderna går inte att argumentera bort, säger han och fortsätter:

– Jag tror inte att folk söderut inser hur skogsbolagen, främst Sveaskog, far fram. Om det forsätter som under de åren jag varit med, slutar det snart med att den enda naturskog som finns kvar kommer vara i reservat – resten blir plantage.

Den prisade naturfotografen Marcus Westberg har under sin karriär fotograferat skövlingar och utrotningshotade arter i Afrika och andra delar av världen. Hans bilder har publicerats av bland andra New York Times, National Geographic och the Guardian.

Sedan i höstas har han börjat dokumentera avverkningen av svenska naturskogar, från Dalarna och upp till Abisko.

– Bilderna talar för sig, jag tror att alla kan se vad det handlar om.

På sociala medier jämförs hans bilder med bilder av skövlingen av Amazonas regnskogar i Brasilien, som svenska regeringen har kritiserat hårt. Marcus Westberg ser jämförelsen som rimlig.

– Som svensk känner jag att det är hycklande, sorgligt och pinsamt. Jag skäms.

DN visar Sveaskogs skogspolitiska chef Olof Johansson bilden över hygget i Pajala.

– På det där stora hygget finns det väldigt stora mängder lövträd och klena tallar som är kvar mellan de här ytorna, som man inte ser här. Men jag låtsas inte att det här inte är ett stort hygge. Det är få hyggen som är så stora.

Visar bilden på ett hållbart skogsbruk?

– I vad som är hållbart ingår hela skogslandskapet, inte bara den här fläcken. Ska vi ha målet med biologisk mångfald måste vi titta på: vad blir effekten i hela landskapet av allt det vi gör? Hur mycket undantar vi från skogsbruket för naturvårdsändamål?

Skoggstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist anser i dag att hans uttalande om att hyggen inte längre är kala har ryckts ur sitt sammanhang och förvanskats.

– Det är för mig ett uttryck för den polarisering som gör det allt svårare att föra intressanta diskussioner om skogen. Det var en del av vad jag sade. Om man jämför med hur det såg ut på 50-, 60- och 70-talen lämnas det i genomsnitt betydligt fler träd kvar i dag. Sedan finns det hyggen där det lämnas relativt lite träd och andra hyggen där det lämnas betydligt mer, säger han till DN.

Finns kalhyggen i dag skulle du säga?

– I den bilden du skickade är det kalt i förgrunden och i bakgrunden finns några lämnade trädgrupper. Vad man väljer att kalla det är nog från person till person. Språkligt skulle jag säga gemene man kallar hyggen för kalhyggen även om man lämnar ganska mycket träd.

Men vad säger du?

– Jag använder inte uttrycket kalhyggen – det tycker jag är för svepande, eftersom det helt bortser från utvecklingen som skett från 1990-talet.

Från 1990-talet kom den nya skogspolitiken med ”frihet under ansvar” för skogsägare och frivillig certifiering med krav på miljöhänsyn. Stor del av svenskt skogsbruk är i dag hållbarhetscertifierad, framhåller Herman Sundqvist. DN har beskrivit hur bolag som Sveaskog upprepat brutit mot certifieringsreglerna.

Vad säger du om protesterna mot avverkningar från samer, miljörörelsen och turismnäringen i Norrbotten som pågår?

– Du får tänka på den roll jag har. Vårt uppdrag är att föra ut och genomföra politiken. Vi ska utöva tillsyn enligt den lagstiftning som finns, och det gör vi. Åsikter om hur vi gör vårt jobb är en sak. Åsikter om politiken ska inte jag uttala mig om, säger Herman Sundqvist.

Lena Gustafsson, professor emeritus vid SLU, forskar om biologisk mångfald och naturvård i skogen.

– Stora hyggen behöver inte i alla sammanhang vara ekologiskt skadligt, men generellt är det bättre ju mer riktigt gamla träd och död ved som lämnas. Och det ser inte bra ut.

Hon menar att möjligheten till alternativ till kalhyggen behöver studeras inom skogsbruket – som kontinuitetsbruk, som påminner om äldre skogsbruk där enstaka äldre träd avverkas och fler träd lämnas.

Hon tar upp att svensk miljöhänsyn inte är bäst i världen, som självbilden kan vara. Det är exempelvis viktigt att lämna träd kvar längs vattendrag, för att skydda vattnet från övergödning och skadliga ämnen från avverkning. En jämförande studie från SLU visar att 4 meter breda skyddsbarriärer i snitt lämnas i Sverige – i Finland är siffran 15.

– Sveaskog som statligt bolag borde få ett mindre vinstinriktad ägardirektiv för att agera förebild, ta större hänsyn och testa andra metoder för ett mer hållbart skogsbruk, säger hon.

Olof Johansson på Sveaskog uppger att hyggesfritt skogsbruk är något bolaget bedriver försök kring på ett antal områden.

– En stor omställning till hyggesfritt skogsbruk bedömer vi får omfattande konsekvenser för virkesförsörjningen och våra möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Däremot tror vi det är en metod som passar bättre i vissa skogstyper och som ett sätt att öka anpassningen till andra värden där detta är målet.

Skogsstyrelsen Myndigheten har 75 kontor över landet och ska verka för att riksdagens skogspolitiska mål nås, och sköta tillsyn så att skogsbruket följer lagen. Grunderna för dagens skogspolitik klubbades i riksdagen 1993. Då infördes två mål som ska vara likvärdiga: ett mål om att skogen ska ge hög och värdefull virkesproduktion och ett mål om att skogens miljövärden ska bevaras och utvecklas. Samtidigt minskades detaljregleringen – skogsägarna gavs ”frihet under ansvar” att själva svara för att bedriva ett hållbart skogsbruk. I den statliga skogsutredningen som lämnades i slutet av 2020, föreslås myndighetens inventering och registrering av nyckelbiotoper – områden där hotade arter gynnas – tas bort. Det ger än större ansvar till skogsägare att själva ansvara för miljöhänsyn. Källor: Skogsstyrelsen, riksdagen Visa mer

