Det behöver du veta för att tolka dödsstatistiken i covid-19

Utbrottet av det nya coronaviruset – som fick namnet sars-cov2 – startade i staden Wuhan, belägen i kinesiska Hubeiprovinsen, i slutet av december 2019. Upptäckten skapade oro globalt eftersom det var ett helt nytt virus som snabbt spred sig över världen.

Varken forskare eller myndigheter hade någon kunskap om hur farligt det nya coronaviruset var, men de befarade att det kunde ha mycket högre dödlighet än säsongsinfluensan och andra coronavirus.

Över 65 miljoner människor har efter snart ett år insjuknat och drygt 1,5 miljoner har avlidit i covid-19.

Men vad säger siffrorna i jämförelse med andra dödsorsaker, och hur vet man att en multisjuk person inte avled av en annan diagnos? Och hur står sig Sveriges dödstal mot resten av världen?

Här är en sammanställning över vanliga frågor om dödligheten i covid-19.

Wuhan, Kina, byggde på kort tid upp flera sjukhus för att hantera anstormningen av covid-patienter. Här iva-personal på universitetssjukhuset i staden där pandemin först upptäcktes. Foto: Xiong Qi/TT

Hur många dör ett vanligt år, en vanlig dag och av vad?

Omkring 90.000 människor avlider årligen i Sverige, det är i genomsnitt 246 personer dagligen. Men dödsfallen följer inte en jämn kurva och påverkas av olika faktorer som vädret och den årliga säsongsinfluensan – eller en pandemi. De flesta avlider under årets första tre månader och den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar följt av cancer.

– Dödsfallen i cancer varierar inte över året, det gör däremot de andra orsakerna. Väder har väldigt stor betydelse för dödlighet, som en varm sommar, säger David Pettersson, på avdelningen för register och statistik vid Socialstyrelsen.

Under första halvåret 2020 har covid-19 seglat upp som den tredje vanligaste dödsorsaken, enligt Socialstyrelsens statistik. Ungefär 14.000 personer dog i hjärt- och kärlsjukdomar, 11.600 av tumörer och drygt 5.500 av covid-19. Total dog 51.534 personer i Sverige under perioden.

Hur gammal befolkningen är har betydelse för det årliga dödstalet. På 1920–30 talen, då dagens 80–95 åringar föddes, var barnkullarna mindre. Under 1940-talet föddes däremot många barn, vilket innebär att antalet dödsfall kommer att bli större de kommande 20 åren, uppskattar Statistiska centralbyrån, SCB.

De allra flesta som avlider är äldre: 59 procent av de som dog 2019 var 80 år och äldre.

Hur fastställs dödsorsaken?

Det är alltid en läkare som avgör dödsorsak i ett dödsorsaksintyg. Där ska läkaren beskriva den kedja som ledde fram till döden och eventuellt bidragande orsaker, det kan vara en sjukdom eller en olycka. Begreppet som används för att fastslå den faktiska dödsorsaken är ”underliggande dödsorsak”, och baseras på internationella koder av Världshälsoorganisationen WHO, den så kallade ICD-10-standarden.

Under 2018 avled människor på drygt 700 olika sätt, enligt koderna i dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen. Bland de mer ovanliga dödsorsakerna finns exempelvis blixtnedslag, kontakt med gräsklippare och blåsmasksjuka.

Fakta. Så mäter man dödsfall i Sverige När en person dör utfärdar en läkare ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg. Dödsbeviset lämnas till Skatteverket för att avregistrera personen i folkbokföringen. Dödsorsaksintyget skickas in till Socialstyrelsen senast tre veckor efter dödsfallet. Där förs det in i dödsorsaksregistret som används för forskning och statistik. Runt 5.000 dödsfall om året räknas som onaturliga; att dödsfallet orsakats av yttre påverkan och inte enbart av sjukdom. De anmälas till polisen och får eventuellt genomgå rättsmedicinsk obduktion. Källa: Socialstyrelsen. Visa mer

Hur vet man vad en multisjuk person som får covid-19 har dött av?

Hos exempelvis en avliden 85-åring med bekräftad covid-19 och andra hälsoproblem som hjärtsjukdom, diabetes och övervikt blir covid-19 dödsorsaken eftersom den utlöste själva dödsfallet. Läkaren beskriver kedjan som ledde fram till döden i dödsorsaksintyget: ”Hjärtat stannade som var en följd av lunginflammation som var en följd utav en covid-19 infektion.”

– Det kanske är multiorgansvikt som är det terminala hos personen men covid-19 blir den underliggande dödsorsaken som registreras i vår statistik, säger David Pettersson, på avdelningen för register och statistik vid Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens halvårsstatistik var det 7 procent av de som dog av covid-19 som inte hade bekräftad (påvisad) covid-19 när de dog. Men läkaren har ändå angett det som dödsorsak utifrån symtombild och kända fakta.

Många av råden för hur man skyddar sig mot influensan är samma som för covid-19: Tvätta händerna ofta, nys i armvecken och håll dig hemma vid sjukdom. Foto: Hampus Lundgren

Kommer färre att dö av säsongsinfluensa i år på grund av covid-19?

Man uppskattar att mellan 5 och 15 procent av Sveriges befolkning blir smittade av influensavirus en vanlig säsong, alltså 0,5 till 1,5 miljoner personer. Under en intensiv influensasäsong kan uppemot 3.000 personer avlida, varav majoriteten är äldre, enligt Folkhälsomyndigheten.

Hur årets influensasäsong kommer att te sig, när det gäller avlidna och smittade, är oklart men smittspridningen var fram till vecka 48 mycket låg.

– I år tror vi inte att det blir lika många som drabbas men vi vet inte hur den här säsongen ser ut än, vanligtvis drar det igång kring jul, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Åtgärderna mot pandemin i våras, med distansering och handtvätt, gjorde att säsongsinfluensan i Sverige 2019-2020 inte blev så svår.

Socialstyrelsens Taha Alexandersson, läkaren Thomas Lindén, statsepidemiologen Anders Tegnell, Anders Wallensten från Folkhälsomyndigheten och Svante Werger, MSB, på en presskonferens i mars i år. Foto: Jonas Lindkvist

Hur beräknar Folkhälsomyndigheten covid-19-dödsfall?

Den siffra som Folkhälsomyndigheten uppdaterar mellan tisdagar och fredagar motsvarar inte det faktiska antalet dödsfall, även om det går att se trender genom inrapporteringen. Den så kallade dygnssiffran är ett mått på antalet personer som dör inom 30 dagar efter bekräftad covid-19 diagnos som rapporteras in från regionerna till myndighetens databas, oavsett dödsorsak.

Den 18 november redovisades till exempel 96 nya dödsfall, men i den nuvarande statistiken hos Folkhälsomyndigheten uppges siffran över antalet avlidna den dagen vara 49. Antalet 96 nyrapporterade fall är alltså en ”klumprapportering” av dödsfall för olika dödsdatum, som sedan sorteras in efter rätt dödsdatum.

De röda staplarna visar var i tiden ett dödsfall inträffat, baserat på de siffror Folkhälsomyndigheten presenterade den 11 december.

På grund av att nya dödsfall i covid-19 under hösten enbart redovisats fyra gånger i veckan, till skillnad från i våras när nya siffror registrerades varje dag, kan dessa dagssiffror vara högre trots att dödsfallen inte nödvändigtvis är fler.

Vad är skillnaden mellan att dö med covid-19 eller av covid-19?

Folkhälsomyndighetens siffra grundar sig på regionernas inrapporterade fall av avlidna med bekräftad covid-19 de senaste 30 dagarna. Det innebär att myndigheten bara vet att personen som avlidit haft covid-19, alltså avlidit med sjukdomen – inte av den. En covidsjuk person kan till exempel under mätperioden omkomma i en trafikolycka och faller då bort när siffran justeras hos Socialstyrelsen.

– Det vi mäter i Socialstyrelsens statistik bygger på dödsorsaksintyg som läkare skriver ut när personen avlider. Den snabba statistiken som Folkhälsomyndigheten använder bygger inte på läkares dödsintyg och gör inte anspråk på att säga att man vet att personen har dött av covid-19. På det sättet skiljer sig vår statistik från det Folkhälsomyndigheten räknar fram över covid-19, säger David Pettersson på avdelningen för register och statistik vid Socialstyrelsen.

I slutändan ger dödsorsaksregistret en fullständig beskrivning av dem som avlidit med covid-19 som angiven dödsorsak.

Hur skiljer sig Sverige mot hur andra länder definierar covid-dödsfall?

Dödsorsakskodningen följer internationella regler från Världshälsoorganisationen WHO och ska vara likvärdigt för dödsintyg. Däremot kan rapporteringen från ländernas Folkhälsomyndigheter vara olika.

Eftersläpande statistik och underrapportering i vissa länder påverkar statistiken. En granskning av Ekot i våras visade till exempel att många länder inte räknar in dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

Fakta. Så rapporteras covid-19-dödsfall Flera länder – som Nederländerna, Italien och Spanien – inkluderar inte personer som avlidit på äldreboenden i sin officiella statistik, varför antalet döda egentligen kan vara betydligt högre än vad siffrorna ger sken av. De siffror som dagligen publiceras av Storbritannien registrerar de som avlidit på sjukhus med bekräftad covid-19. Så räknar även till exempel Italien, Tyskland och Hongkong. I USA registreras dödsfall i covid-19 utifrån dödsintygen. Danmark och Norge redovisar siffror på liknande sätt som Sverige, där en person som dör inom 30 dagar efter att ha testats positivt för covid-19 räknas in i den dagliga rapporteringen. Siffrorna samkörs i efterhand med Socialstyrelsens statistik, som är mer exakt. Visa mer

Vad innebär begreppet överdödlighet?

När man talar om överdödlighet diskuterar man om hur många personer som avlider i ett land under en period jämfört med ett snitt baserat på tidigare år.

I grafen syns Socialstyrelsens statistik över överdödligheten hittills i år jämfört med snittet 2015-2019.



Kommer Sverige att ha en överdödlighet 2020?

Mäter man överdödlighet kommer år 2020 kanske att sluta med en viss ökning. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån kommer sannolikt 95.000 personer avlida i Sverige under 2020, jämfört med ett genomsnitt på 90.000 dödsfall per år.

Dödsstatistiken under 2020 skiljer sig åt från månad till månad, under det tredje kvartalet 2020 såg man exempelvis färre dödsfall än vanligt. Överdödligheten under våren var dock kraftig. I maj avled 8.865 personer och i april 10.534, den dödligaste månaden i Sverige sedan december 1993.

Öde på gatorna i miljonstaden Wuhan i januari – med undantag för bud som levererar mat och andra förnödenheter till stadens drygt 11 miljoner invånare under nedstängningen. Foto: Cai Yang/TT

Varför är det svårt att jämföra länder rakt av?

En rad faktorer måste vägas in för att få en någorlunda rättvis bild av coronapandemins utbredning i ett land.

Man behöver bedöma antalet smittade och avlidna i relation till befolkningens storlek, åldersstruktur, befolkningstäthet, när smittan kom in i landet och om det har införts restriktioner, och i så fall vilka. Hur har dödsfallen registrerats? Hur stor del av befolkningen har testats? Olika länder befinner sig också i olika faser av smittspridningen.

Det säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.

– Flera av de länder som just nu inte är speciellt utsatta vad gäller antalet fall av covid-19 kommer nog att drabbas hårdare när de öppnar upp. Därför kan vi egentligen inte säga något säkert om skillnader mellan länder förrän tidigast nästa år.

Fakta. Statistik över ländernas dödsfall Informationen – som Dagens Nyheter använder – över smittade och avlidna kommer från Johns Hopkins-universitetets digitala världskarta som uppdateras löpande. Statistiken samlas in från flera källor: enskilda länders hälsoministerium, regionsjukhus och läkarföreningar, överstatliga samarbetsorgan inom FN och EU samt tillförlitliga nyhetsmedier. Visa mer

Hur stor roll spelar befolkningens ålder?

Covid-19 har visat sig drabba äldre, män och personer med en underliggande sjukdom hårdare än andra grupper, enligt Folkhälsomyndigheten. En person som är mellan 70 och 80 år har fem gånger så hög risk att bli allvarligt sjuk jämfört med någon som är mellan 50 och 60, enligt myndigheten. Kända riskfaktorer är bland annat hjärt-kärlsjukdom, diabetes och kroniska njursjukdomar.

Italien har högst andel äldre bland befolkningen i EU, 22,6 procent, och är ett land, liksom Sverige med 19,9 procent äldre, som har drabbats av många dödsfall kopplade till coronaviruset. Andra europeiska länder med många äldre är bland annat Spanien, Kroatien, Finland, Litauen, Grekland och Frankrike, enligt Eurostat.

Fakta. Sveriges befolkning I Sverige är drygt 1,6 miljoner invånare 70 år eller äldre, vilket motsvarar 16 procent av befolkningen. Då ingår även knappt 100.000 personer som fyller 70 under 2020, enligt SCB. I Sverige och andra europeiska länder har över 30 procent någon underliggande sjukdom som i kombination med att de ofta är äldre gör dem extra sårbara. Drygt en femtedel, 20,3 procent, av EU:s 27 länder var över 65 år 2019, enligt statistik från Eurostat. Folkhälsomyndigheten har uppskattat att dödligheten i gruppen 0-69 år var 0,1 procent, medan den var 4,3 procent i gruppen 70+ under våren i Stockholm. Visa mer

Hur stor betydelse har storstäder för smittspridningen?

Tätbefolkade områden har varit drivande i smittspridningen av covid-19. I en rapport från i somras slog FN fast att 90 procent av smittspridningen har skett i storstäder.

Det starka sambandet mellan tätbefolkade städer och smittspridning har ibland angetts som en förklaring till varför Sverige har drabbats hårdare än grannländerna Norge och Finland. En genomgång från tidningen Expressen ifrågasätter dock teorin eftersom Norrlandslänen har drabbats hårdare än Finland och Norge, trots att befolkningstätheten är lägre. Enligt Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, är coronasmittan multifaktoriell och demografin är bara en faktor. Dessutom är Norrlandslänen varierande med lågt antal döda i ett län och högt i ett annat.

Varför dör fler av covid-19 i Sverige än i övriga Norden?

Av de nordiska länderna har Sverige drabbats i särklass hårdast av pandemin, både i första och andra vågen. Ingen har något exakt svar på varför dödstalen i Sverige sticker ut, men det finns några teorier.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell har bland annat framhållit att smittan tidigt tog sig in på svenska äldreboenden och den milda influensasäsongen 2019 som orsaker.

– De länder som har haft en ganska låg dödlighet i sina influensor de sista två, tre åren, som Sverige, har en väldig hög överdödlighet i covid-19. Medan de som hade en hög influensadödlighet, som Norge, under de sista två vintrarna, de har ganska låg covid-dödlighet, har Anders Tegnell sagt i en DN-intervju i september.

Fakta. Döda per 100.000 invånare Tio länder med högst antal coviddöda per 100.000 invånare: Belgien 154 San Marino 145 Peru 114 Italien 103 Spanien 101 Andorra 101 Nord Makedonien 98 Bosnien Herzegovina 96 Storbritannien 95 Slovenien 94 Nordens länder: Sverige (plats 25) 72 Danmark (plats 78) 15 Finland (plats 92) 8 Island (plats 93) 7,9 Norge (plats 95) 7,2 Källa: Johns Hopkins-universitetet (statistik t o m vecka 50) Visa mer

Svenskarnas resvanor pekas ut som annan faktor. Att Sverige har en betydligt större andel av befolkningen med utländska rötter och anhöriga i andra länder är en annan faktor. Analyser på varifrån coronastammarna som drabbade svenskarna kom har visat att smittan framför allt kom från Storbritannien, Spanien, Frankrike och Belgien.

– Vi har olika mönster vad gäller utlandsfödda. Det handlar om deras koppling till resor, när man fick in smittan till landet, hur många de är och att man umgås på ett annat sätt vid besök i sina hemländer. Vi får allt mer rapporter om att smittan fanns i länder innan det var känt av WHO eller någon annan, har avdelningschef Karin Tegmark Wisell vid Folkhälsomyndigheten sagt på en pressträff.

Den tredje faktorn är befolkningens ålder och allmänna hälsostatus, vilket påverkar dödligheten.

Anders Tegnells norska kollega Frode Forland har sagt att det snarare är smittspridningen i hela samhället som är förklaringen till skillnaderna i dödstal: Sverige har haft en mjukare linje , öppna gränser och agerade inte hårt mot första vågen. I Norge har de fokuserat på att snabbt slå ner på lokala utbrott, testa, smittspåra, isolera och införa karantän.

Oslo, Norge, tidigare i december. Till och med statyerna har munskydd. Foto: Chris Maluszynski

Påverkar coronapandemin medellivslängden?

Medellivslängden kommer att sjunka för både män och kvinnor i Sverige i år delvis på grund av coronapandemin, enligt en prognos från SCB. Som mest beräknas medellivslängden sjunka med 0,9 år för män och 0,6 år för kvinnor.

När en person i hög ålder dör påverkar det medellivslängden mindre än om en person mister livet många år i förtid. Medelåldern på de som rapporterats döda i covid-19 i Sverige hittills är 83 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Att medellivslängden påverkas år 2020 beror därför främst på att så många människor dött.

År 2019 var dödligheten i Sverige ovanligt låg, främst på grund av en mild influensasäsong och en mild vinter, och medelåldern ökade därmed ovanligt mycket. Det gör att tappet i år troligen blir större än vad det hade varit om fjolårets utveckling hade varit mer måttlig.