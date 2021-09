Det här är IS-kvinnorna som utvisas till Sverige

Under måndagen återvände tre svenska IS-kvinnor tillsammans med sina totalt sex barn till Sverige, från ett flyktingläger i norra Syrien.

Det är de första svenska kvinnorna som utvisas av det kurdiska självstyret som bevakar lägren al-Hol och Roj. Orsaken är enligt beslutet, som DN har tagit del av, att kvinnorna anses vara ett hot mot ”säkerhet, lag och ordning” på grund av sitt samröre med terrorsekten Islamiska staten.

Två av kvinnorna som nu utvisas är systrar från en sydsvensk stad. De kommer från en muslimsk familj, men inte en strikt, åtminstone inte som klasskompisarna uppfattade det. Syskonskaran är stor och flera av de andra bröderna och systrarna lever sekulära liv i Sverige.

Lillasystern, som nu är i 20-årsåldern, utvandrade från Sverige till Jordanien tillsammans med sin mamma innan hon var myndig. Storasystern, nu dryga 30 år, hade å sin sida varit sökande ett tag, säger människor i hennes närhet som DN har talat med. Hon upplevdes som rotlös. Direkt efter gymnasiet åkte hon till Egypten och gifte sig. Men äktenskapet höll bara i ett par år.

Därefter gick vägen till IS via en 15 år äldre man i en mellansvensk stad, dit storasystern flyttade efter skilsmässan.

– Han är inte uppväxt med religionen. Tyvärr är det ofta de som sedan googlar själva och går på en massa propaganda. Plötsligt var han ”religiös – utropstecken!” och började prata om ”den enda räddningen för muslimerna”, har en företrädare för en muslimsk församling i mannens hemstad tidigare sagt till DN.

Mannen fanns på Säkerhetspolisens radar, men en dag var han borta. Liksom storasystern och parets då två små barn.

Det finns uppgifter om att mannen har dödats i Syrien. Storasystern är registrerad som ”änka” i det kurdiska självstyrets dokument. Under tiden som paret har befunnit sig i området har de fått två barn till. Det yngsta barnet är bara ett par år gammalt.

Hur systrarna återförenades i Syrien är ännu oklart. Men åtminstone står det klart att de minst sedan början av 2019 har levt tillsammans efter att ha fångats in av kurdiska styrkor.

Kvinnor i fånglägret al-Hol i norra Syrien 2019. I detta läger dog en dotter till en av kvinnorna som nu utvisats till Sverige. Kvinnorna på bilden är inte de som beskrivs i texten. Foto: Maya Alleruzzo/AP

Den tredje kvinnan som nu återvänder till Sverige är en bit över 30, från Västsverige och har med sig två barn hem. Egentligen skulle det ha varit tre – hennes yngsta barn, en dotter, dog i al-Hol-lägret. Hemma i Sverige finns också hennes äldsta barn, barnet hon lämnade 2013 för att ansluta sig till IS.

Vårdnaden tillföll barnets far eftersom mamman helt enkelt inte gick att nå. Hon försvann. För att senare dyka upp hos IS.

Och därefter i lägret al-Hol, där hon stängdes in efter terrorsektens fall. I utländska medier har kvinnan tidigare berättat om hur svårt det har varit att leva i al-Hol. Hon har även sagt att hennes yngsta barn avled till följd av den bristfälliga sanitära situationen.

Kvinnan gifte sig innan hon lämnade Sverige med en svensk IS-man. Han ska också vara far till barnen hon har fått medan hon har varit utomlands. Mannen fängslades för ett par år sedan efter att ha tillfångatagits av syriska styrkor. I intervjuer har han hävdat att han var ambulansförare hos IS, och att han ”levde familjeliv” i IS-huvudstaden Raqqa. Men han har varit på Säpos radar långt innan han reste till Syrien för att ansluta sig till IS, på grund av flera kopplingar till terrorism.

Även kvinnan som nu återvänder till Sverige har tidigare sagt i intervjuer att hon åkte till Syrien för att hjälpa skadade i kriget och att hon anslöt sig till IS enbart för att hon blev tvungen när de tog över i området där hon var.

I utvisningsbeslutet från det kurdiska självstyret står det att man till följd av bristande resurser inte har haft möjlighet att samla in bevis starka nog mot de tre kvinnorna för att säkerställa åtal och rättvisa rättgångar.

Men ”Oavsett är myndigheterna övertygande om det starka samröret mellan dessa kvinnor och terrororganisationen IS”, skriver det kurdiska självstyret.

Kvinnorna utvisas från det kurdiska självstyret på livstid och får aldrig återvända.

DN har sökt familjemedlemmar till kvinnorna.

Svenska IS-resenärer Cirka 300 svenskar reste till Syrien för att ansluta sig till Islamiska staten innan terrorsekten föll, de flesta åkte enligt Säkerhetspolisen mellan år 2013 och 2014. När IS föll hamnade många av de svenska kvinnorna och barnen tillsammans med över 70.000 andra flyktingar i läger i nordvästra Syrien. I al-Hol-lägret, där de flesta IS-svenskorna har befunnit sig, är den humanitära situationen desperat. 65 procent av invånarna är barn. När DN besökte al-Hol i april 2019 dog flera barn dagligen av undernäring och sjukdomar, och begravdes i omärkta gravar utanför lägret. Under hösten 2020 utvisades fem svenska IS-kvinnor från Turkiet och Syrien, tillsammans med sammanlagt tio barn. Samtliga barn har tvångsomhändertagits enligt LVU, lagen om vård av unga. Visa mer

