”Det kan komma 1 000 eller 4 000 barn till oss – vi vet bara att vi inte vet”

Sjöfartssalen i arkitekten Gunnar Asplunds prisade funktionalistiska rådhus från 1937 inreddes med väggar klädda med allvarstyngd Hondurasmahogny.

I rummet där tingsrätten förr avhandlade brott och straff är temat denna tisdagseftermiddag snarare att nöden, den har ingen lagbok.

– Det kommer att bli annorlunda. Vi kommer att behöva vrida och vända på regelboken, säger Axel Darvik till skolfolket framför sig.

Han tillhör Liberalerna och är kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden i Göteborg, men som medlem i partiledningen har han också öron in hos beslutsfattarna i regeringskansliet.

– Den lag som finns... jag hör tydliga signaler från departementet att det kommer att bli ändringar, skolor kommer att kunna ta emot elever utan att förhålla sig till ordinarie köer, säger kommunalrådet till friskoleföreträdarna.

Axel Darvik inledde mötet med friskolecheferna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Darvik hör till deras skolideologiska vänner, det hymlas inte om.

– Räkna med att er hjälp nu kommer att efterfrågas, säger han.

Hur många tror ni kommer?

Hur länge kan de tänkas bli kvar?

Kan det vara bättre att skapa särskilda ”Ukrainaklasser” om barnen snart kan och vill återvända? Vilka kan engelska?

Svaren på frågorna till grundskoleförvaltningens olika chefer som är på plats kokar ofta ner till ”vi får ta oss fram efter bästa förmåga”.

– Vi får vara på alla bollar nu, svarar förvaltningschefen Bengt Randén på en rektors fråga om vilken läroplan som ska gälla och om idéer finns om särskilda klasser.

– Men, lägger Randén till, i dagsläget jobbar vi mot att ta in barnen i ordinarie strukturer.

Grundskoleförvaltningens chef Bengt Randén (i grå kostym). På väg fram för att tala: Partiet Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

En annan undrar om hur kommunen tänker kring att, som efter flyktingkrisåren 2015-16, skapa särskilda förberedelseklasser.

– De uppdragen tittar vi också på nu. Och hur vi kan använda den kompetens som kommer, det tittar HR-avdelningen på, säger Randén och syftar på de utbildade lärare som själva nu flyr.

Om osäkerheter präglar skolplanerarnas dagar är utgångspunkten ändå fastslagen: De barn och ungdomar som anländer från Ukraina och får ett ettårigt uppehållstillstånd (som kan utökas till tre år) enligt EU:s så kallade massflyktsdirektiv, har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande.

Det gäller hela vägen från förskola till gymnasium, och de ska, skriver Skolverket, ”ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden (...) senast en månad efter ankomsten.”

Kostnaden går på staten, schablonbeloppet för ett barn i grundskolan under 2022 är 104 800 kronor.

Bild 1 av 2 En bild från hamnen i Karlskrona förra veckan: Med just denna Stena Line-färja anlände 380 ukrainska medborgare, många barn. Just yngre barn är den grupp unga som förväntas bli störst när skolan i Göteborg planerar för mottagandet. Foto: Johan Nilsson/TT Bild 2 av 2 Antalet flyktingar som anländer till Sverige ökar i snabb takt. Denna bild togs på tisdagen utanför Migrationsverkets mottagningsenhet i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT Bildspel

Allra första steget på vägen i Göteborg är att under två veckor få information på modersmålet hos något som kallas mottagningsenheten, och där jobbar Sofia J Svensson.

– Om hur allt fungerar, vad man har rätt till och inte och vart man vänder sig om barnet får tandvärk... såna saker, säger hon.

Enheten med sina lokaler på Skånegatan intill Ullevi fungerar som något av en första indikation på hur många som behöver erbjudas en stol och en bänk och en bok.

– I fredags kom fyra till oss, i dag har 23 barn från Ukraina skrivits in, nämner Sofia J. Svensson.

Drygt en av fem grundskoleelever i Göteborg går i en friskola och huvudskälet till att ledningen bjudit in just friskolorna till mötet är att även be dem att raskt svara på hur många de med kort varsel kan ta emot.

Grundskoleförvaltningens Christian Arensberg efterfrågar friskolornas besked om hur många flyktingbarn de kan ta emot. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Christian Arensberg, den som ansvarar för stadens kontakter med friskolorna, säger:

– Jag vill ha in era svar senast 22 mars... men kommer det senare tittar vi förstås på det också.

Arensberg indikerar utmaningen:

– Det kan komma 1 000 barn i skolåldern till oss, det kan komma 4 000, det enda vi vet är att vi inte vet.

På tisdagen uppgav Unicef att över 75 000 barn flytt Ukraina sedan krigets inledning 24 februari – motsvarande 55 barn i minuten.

Den snabbgenomgång som gjorts inom Göteborgs egna skolor pekar på en möjlighet att ge plats åt 5 000-7 000 barn där knappt 1 000 skulle kunna undervisas i just nu tomma skolsalar.

– I övrigt handlar det om att få in några fler i en befintlig klass, kanske 23 i en klass som nu har 20 elever, säger Axel Darvik till DN.

Vad säger du till den som oroas över att befintliga elever kan få det trängre eller att läraren får svårare att hinna med?

– Det här kommer att bli en belastning för hela samhället, det är inget att hymla om. Men vi bara måste få det att på sikt fungera.

Hur tänker du kring behov av att sprida ut de ukrainska barnen, eller att samla dem?

– Det viktiga nu är mottagandet. Jag vill inte nu skapa en låsning kring hur de ska spridas ut. Men visst måste vi ha det där under uppsikt.

Communityskolans rektor Ingrid Lindblad intill skolkommunalrådet Axel Darvik (L). Foto: Veronika Ljung-Nielsen

En av de friskolechefer som lyssnat under mötet är Ingrid Lindblad, rektor vid Communityskolan, en rätt nyöppnad verksamhet i den utsatta stadsdelen Tynnered som drivs av Räddningsmissionen.

– Vi har bara 52 elever i dag och vi vill ändå bli fler. Vi kommer att svara att vi är redo att ta emot några. Lokaler har vi.

Men personal? Någon som kan ukrainska eller ryska?

– Ingen i denna stund, men vi har mycket kontakter inom Räddningsmissionen så jag hoppas att det ska lösa sig.

Vad tror du era nuvarande elever tänker kring att få kompisar som flytt från Ukraina?

– Vi får berätta för dem och barn är bra på att förstå. Vi har redan sju-åtta nyanlända från andra delar av världen. Bara man snackar med dem brukar det funka bra.