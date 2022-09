Det sökte svenskarna efter på Google efter SVT:s slutdebatt

VAL 22

Frågan om segregation i Sverige sticker ut som den frågan som som såg den största ökningen i söktrafik på Google under och efter SVT:s partiledardebatt under fredagen. Antalet sökningar efter segregation ökade med nästan 900 procent timmarna under och efter debatten. Även sökningar efter extremism, hedersförtryck och den kommunala skolan ökade med över 200 procent.

Frågorna som dominerade svenskarnas Googlesökningar under och efter debatten var dock utbildningsfrågan, följt av kärnkraft, energi och elpris. Sökningar efter frågor som klimat och miljö stod å andra sidan bara för 1,8 respektive 1,6 procent av svenskarnas sökningar efter politiska frågor.

Märta Stenevi sticker ut som den partiledare som intresserat svenskarna mest under gårdagens partiledaredebatt, enligt siffror från Google Trends. Hon stod för 20 procent av svenskarnas Googlesökningar efter partiledarna mellan klockan 20 och midnatt under fredagen. Faktum är att sökningarna efter Märta Stenevi ökade med över 1 300 procent under och efter debatten. Ebba Busch, som är den partiledare som svenskarna sökt mest efter under valrörelsen som helhet, hamnar på en andraplats med 16 procent av sökningarna.

Sökningarna efter Märta Stenevi nådde sin högsta nivå vid 21.10-tiden, i samband med att hon diskuterade frågan om etableringen av en friskola i Rydebäck i Helsingborg.

På partinivå fortsätter dock Sverigedemokraterna, som flest svenskar sökt på under valrörelsen, att dominera bland svenskarnas sökresultat. Liberalerna, som stod för 15 procent av sökningarna på partier, hade dock den största ökningen med 109 procent.

Sökningarna efter Sverigedemokraterna nådde sin högsta nivå vid 21.30-tiden, efter att Annie Lööf med referens till en granskning i Expressen anklagat partiet för att ha nazister på sina valsedlar.

– Vi har inga nazister på våra listor. Om det mot förmodan skulle vara någon kvar på listorna kommer de inte vara valbara på söndag, svarade Jimmie Åkesson.

