Detta har hänt: Turerna kring Römosseskolan

April 2021: Två olika styrelser väljs

Med några få dagars mellanrum väljs två olika styrelser in för Föreningen Framstegsskolan (som driver flera skolverksamheter i nordöstra Göteborg, bland annat omskrivna Römosseskolan). Den senare under ledning av skolans grundare Abdirizak Waberi och består bland annat av hans egna familjemedlemmar. Enligt den förstvalda styrelsen är det en ”kupp”, då han inser att han var under föremål för en intern granskning.

Maj 2021: Skolledaren polisanmäls

Den förstvalda styrelsen avskedar och polisanmäler Waberi då de misstänker att han förskingrat verksamhetens pengar.

Skolinspektionen inleder en ägar- och ledningsprövning avseende Föreningen Framstegsskolan.

Juni 2021: Skolpengen dras in

Axel Darvik (L), ordförande för grundskolenämnden i Göteborgs stad, fattar beslut om att dra in Römosseskolans skolpeng för maj och juni månad.

Skolinspektionen beslutar om ett föreläggande för att klara ut ägarskapet och vem som är chef.

Juli 2021: Styrelsen avgår

Den ”ogiltiga” styrelsen som bildades av Waberi avgår.

Göteborgs stad drar in skolpengen även för juli månad.

Augusti 2021: Tingsrätten slår fast att ägarskapet är utrett

Göteborgs tingsrätt beviljar Föreningen Framstegsskolan en så kallad företagsrekonstruktion, vilket innebär att de hundratalet anställdas löner tills vidare betalas av svenska staten.

Göteborgs tingsrätt slår fast att det inte längre råder oklarheter om ägarskapet och att de kvarhållna medlen för maj och juni ska betalas ut. Axel Darvik fattar då ett så kallat ordförandebeslut om att överklaga till hovrätten genom att ansöka om prövningstillstånd.

September 2021: Två personer åtalas för grovt ekobrott

Ekobrottsmyndigheten åtalar två personer, varav den ena är Waberi, med kopplingar till skolan för grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet ska cirka 13 miljoner kronor av den kommunala skolpengen gått till bland annat organisationer i Somalia med hjälp av ”osanna fakturor för påstådda it-tjänster”. Båda nekar till brott.

Oktober 2021: Skolinspektionen beslutar om stängning

Skolinspektionen beslutar att Römosseskolan ska stängas den 19 november.

November 2021: Nya åtal väcks

Ekobrottsmyndigheten väcker ännu ett åtal gällande grova ekobrott mot de två personer som åtalades i september. Båda nekar till brott.

Römosseskolan överklagar Skolinspektionens stängningsbeslut och förvaltningsrätten beslutar om inhibition, vilket innebär att Römosseskolan får fortsätta att bedrivas tills vidare, i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning. Skolinspektionen överklagar inhibitionsbeslutet men överklagan avslås av Kammarrätten.

Grundskoleförvaltningen redovisar att frågetecknen kring Römossekolans ägarförhållanden och bankgironummer är lösta, och att det därför inte finns lagstöd för att fortsätta deponera skolpengen. Alliansen, med nämndens ordförande Axel Darvik i spetsen väljer ändå att hålla inne pengarna, men möts av motstånd från förvaltningsdirektören och oppositionen.

Styrelsen polisanmäler Axel Darvik för förtal efter ett uttalande som han gjort i ett Facebook-inlägg.

Foto: Veronika Ljung-Nielsen

December 2021: Skolpengen betalas ut – personal sägs upp

Göteborgs stad ger upp alla juridiska processer och betalar ut skolpengen, nära 50 miljoner kronor.

Föreningen tillsätter en ny styrelse samtidigt som man meddelar att skolorna från och med årsskiftet ska vara icke-konfessionella. Samtlig personal sägs upp i ”förebyggande syfte” ifall verksamheten skulle tvingas avvecklas akut.

Januari 2022: Indragen skolpeng – igen

Göteborgs stad får besked om att skolan återigen saknar ett konto och beslutar på nytt att inte betala ut skolpengen.

Förvaltningsrätten beslutar att Römosseskolan får behålla tillståndet att bedriva undervisning och att Skolinspektionen ska göra en förnyad prövning av skolans ägare.

Föreningen drar tillbaka varslingen av personalen som gjordes i december.

Februari 2022: Beslutet överklagas

Skolinspektionen överklagar Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Mars 2022: Revisionskritik mot Göteborgspolitikerna

Göteborgs stads stadsrevision slår fast att det var fel av grundskolenämnden att hålla inne elevpengen till Römosseskolan i sex månader och riktar stark kritik mot nämndens ordförande Axel Darvik.

April 2022: Fallet tas upp i rätten

Rättegången inleds mot de två personer som står åtalade för grova ekobrott kopplat till skolan.

Fakta. Römosseskolan Föreningen Framstegsskolan i Göteborg driver tre skolenheter: Römosseskolan i Gårdsten, Lilla Römosseskolan samt Römosseskolan Agnesberg. Totalt rör det sig om knappt 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolans inriktning har sedan starten 1998 varit muslimsk men sedan årsskiftet 2022 i samband med att skolan bytte ut ledningen är de religiösa inslagen bortplockade. Visa mer

Läs mer:

Eleverna på Römosseskolan hamnade mitt i turbulensen

Regeringen vill skärpa kontrollen av religiösa friskolor

Skolinspektionen överklagar domen om Römosseskolan